Camille Andrieu nommée directrice générale adjointe de CMA Media

Rattachée à Claire Léost, directrice générale de CMA Media, elle accompagnera la mise en œuvre de la stratégie du groupe, le développement de ses activités et la poursuite de sa structuration. Ses nouvelles responsabilités couvriront notamment la stratégie, le développement, les opérations de fusions-acquisitions dans le sport et les créateurs de contenus, les fonctions support, ainsi que le suivi des participations du groupe dans Pathé et le cinéma.

Cette nomination intervient dans une phase d’expansion rapide de CMA Media, branche médias du groupe CMA CGM. Le groupe rassemble désormais des actifs dans la presse, l’audiovisuel, la radio, le numérique et les réseaux sociaux, avec notamment La Provence, Corse-Matin, La Tribune, La Tribune Dimanche, BFMTV, RMC, RMC Découverte, RMC Story, RMC Life et Brut.

CMA Media s’est fortement renforcé depuis 2022. CMA CGM a d’abord pris le contrôle de La Provence et de Corse-Matin, avant d’acquérir La Tribune en 2023. L’année suivante, le rachat d’Altice Media a fait entrer dans son périmètre BFMTV, RMC, BFM Business, RMC Découverte, RMC Story et les chaînes locales BFM. En 2025, le groupe a également finalisé l’acquisition du média vidéo Brut, puis celle de Chérie 25, devenue RMC Life.

Avec cette série d’opérations, CMA Media cherche à structurer un groupe présent sur l’ensemble des canaux : presse quotidienne régionale, presse économique, télévision d’information, radio, chaînes thématiques, vidéo sociale et plateformes numériques. L’intégration de Brut a notamment été présentée comme la création d’un troisième pilier stratégique, consacré aux réseaux sociaux, aux côtés de la presse et de l’audiovisuel.

La nomination de Camille Andrieu s’inscrit donc dans un moment de consolidation interne. Après plusieurs acquisitions successives, l’enjeu pour CMA Media consiste désormais à organiser ses marques, ses participations et ses développements dans un ensemble cohérent, tout en poursuivant sa croissance dans de nouveaux champs, parmi lesquels le sport, les créateurs de contenus et le cinéma.

Diplômée de Sciences Po Paris, HEC Paris, la Sorbonne et l’université Fudan de Shanghai, Camille Andrieu est également ancienne élève de l’ÉNA, promotion Molière. Avant de rejoindre CMA CGM, elle a exercé pendant quatre ans à la Cour des comptes, comme conseillère référendaire et chargée de mission auprès du premier président.

Elle a aussi enseigné à Sciences Po et HEC Paris, notamment autour de la culture générale, de l’innovation publique et des finances publiques. Auteure et essayiste, elle a publié Le XXIe siècle s’invente en Afrique, paru chez Atlande en 2017, ainsi que Conter demain. Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle, avec Adeline Baldacchino, publié en 2023 par L’Aube et la Fondation Jean-Jaurès. Elle a également signé Le sport, une histoire de femmes ?, publié en 2024 par L’Aube et la Fondation Jean-Jaurès.

CMA CGM, maison mère de CMA Media, se présente aujourd’hui comme un groupe mondial actif dans les solutions maritimes, terrestres, aériennes, logistiques et les médias. Présent dans 177 pays et fort de 160.000 collaborateurs, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé a fait des médias l’un de ses axes de diversification, aux côtés du transport et de la logistique.

Crédits photo : La tour CMA CGM, siège du groupe CMA CGM, maison mère de CMA Media, à Marseille (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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