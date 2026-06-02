Marcel Aymé et les illustrateurs des Contes du Chat perché retrouvent Montmartre

L’exposition revient sur l’histoire éditoriale et graphique de ces albums publiés entre 1934 et 1946. Elle met en lumière les trois artistes qui ont successivement accompagné les aventures imaginées par Marcel Aymé : Nathan Altman, Madeleine Parry et Nathalie Parain. Albums originaux, éditions rares, vitrines documentaires et objets illustrés permettent de redécouvrir la place essentielle de l’image dans cette œuvre destinée, selon la formule de l’écrivain, « aux enfants âgés de quatre à soixante-quinze ans ».

Quand les animaux prennent parole

L’univers du Chat perché occupe une place particulière dans la littérature jeunesse. Claude-Anne Parmegiani le situait « à mi-chemin entre le conte merveilleux, où les animaux ont la parole, et la fantaisie sur le langage, devenu assez subversif pour transgresser l’ordre du réel ». C’est précisément cette liberté, à la fois enfantine et irrévérencieuse, que l’exposition entend faire ressortir à travers le regard des illustrateurs.

Le premier recueil des Contes du Chat perché paraît en 1934 à la NRF, sous la direction de Jacques Schiffrin, connu comme l’éditeur-fondateur de la Bibliothèque de la Pléiade. Ce premier album est le seul à réunir plusieurs contes. Il rassemble Le Loup, Les Bœufs, Le Petit Coq noir et Le Chien, accompagnés de 34 lithographies en couleurs de Nathan Altman.

Peintre soviétique de réputation internationale, né en 1889 et mort en 1970, Nathan Altman appartient à l’avant-garde russe cubo-futuriste. Il illustre aussi les deux albums suivants, L’Éléphant et Le Mauvais Jars, publiés en 1935. Son travail mêle aquarelles et collages, ensuite transcrits sur pierre lithographique. Chaque histoire possède une couleur dominante, donnant à chaque album une atmosphère propre. Marcel Aymé apprécie particulièrement l’inventivité d’Altman, qui collabore également avec le Père Castor.

Lorsque Nathan Altman retourne en URSS en 1935, l’illustration des deux contes suivants est confiée à Madeleine Parry : La Buse et le cochon, en 1936, puis L’Âne et le cheval, en 1937. Son graphisme, jugé trop proche de celui d’Altman, ne satisfait ni l’éditeur ni l’auteur. Gallimard et Marcel Aymé envisagent alors de faire appel à une autre artiste russe, Nathalie Parain.

Une vitrine présente ainsi l’exemplaire original de La Buse et le cochon, réillustré par Nathalie Parain en 1943. L’exposition montre également une édition originale des Contes du Chat perché publiée par Gallimard NRF en 1946 : l’un des 990 exemplaires numérotés, relié d’après la maquette de Paul Bonet.

Nathalie Parain au cœur du parcours

Marcel Aymé, né en 1902 et mort en 1967, publie au total dix-sept Contes du Chat perché entre 1934 et 1946. Tous paraissent chez Gallimard, sous la forme de petits albums cartonnés. L’exposition suit cet ordre de publication et montre comment une même œuvre a été façonnée par trois sensibilités graphiques successives.

La première vitrine est consacrée aux premiers albums originaux illustrés par Nathan Altman et Madeleine Parry. Les deux suivantes s’intéressent à Nathalie Parain, qui a travaillé le plus longuement avec Marcel Aymé et a réalisé les dessins de l’ensemble des Contes du Chat perché dans leurs versions ultérieures.

L’exposition réserve également plusieurs surprises aux visiteurs. Parmi elles, une boîte signée Julie Nadot, ornée de reproductions d’illustrations, qui a servi de réceptacle à la collection des dix-sept albums originaux. Non loin, la silhouette d’Alphonse, le chat de Marcel Aymé, sculptée dans l’acier par Jean-Claude Sadoine, veille sur les albums exposés.

Nathalie Parain occupe une place centrale dans ce parcours. Née Natalia Tchelpanova en 1897 et morte en 1958, cette artiste d’origine russe est connue pour ses livres d’activités réalisés à l’Atelier du Père Castor. Elle illustre pendant seize années consécutives les versions des Contes du Chat perché. Marcel Aymé lui écrit d’ailleurs, le 7 décembre 1940 : « Je n’écris plus un conte du chat perché sans penser à vos dessins, si bien que vous êtes maintenant responsable du texte et des illustrations. »

Plusieurs éditions originales illustrées par Nathalie Parain sont exposées : Le Canard et la panthère (1937), Le Paon (1938), Le Cerf et le chien (1938), Les Cygnes (1939) et Le Mouton (1940). L’exemplaire du Canard et la panthère se distingue par un rare envoi autographe de Marcel Aymé à l’écrivain et philosophe Paul Nizan.

La troisième vitrine dévoile d’autres éditions originales : Les Boîtes de peinture (1941), Les Vaches (1942), La Patte du chat (1944) et Le Problème (1946). Elle présente aussi l’un des trois albums édités par Gallimard regroupant plusieurs contes : Les Autres Contes du Chat perché, publié en 1950, toujours illustré par Nathalie Parain.

Une couleur pour chaque conte

L’exposition rappelle que Nathalie Parain n’a pas seulement illustré Marcel Aymé. Elle a également travaillé sur d’autres albums majeurs, parmi lesquels Baba Yaga au Père Castor en 1932, Châtaigne de Tchekhov à la NRF en 1934 et Histoires vraies de Tolstoï à la NRF en 1936. Dans les Contes du Chat perché, chaque histoire reçoit une coloration particulière, déterminée par son thème et résumée dans un accord de deux couleurs annoncé dès la couverture.

Claude-Anne Parmegiani voyait dans ces images bien plus qu’un simple accompagnement du texte : « On comprend alors l’attachement de Marcel Aymé pour ces illustrations qui, bien que formant contrepoint avec le texte, sont un creuset où s’allume et s’embrase l’affectivité des enfants. »

L’ordre de parution des albums permet de suivre cette histoire graphique. Nathan Altman illustre Le Loup, Les Bœufs, Le Chien et Le Petit Coq noir en 1934, puis Le Mauvais Jars et L’Éléphant en 1935. Madeleine Parry signe La Buse et le cochon en 1936 et L’Âne et le cheval en 1937. Nathalie Parain prend ensuite le relais avec Le Canard et la panthère en 1937, Le Paon et Le Cerf et le chien en 1938, Les Cygnes en 1939, Le Mouton en 1940, Les Boîtes de peinture en 1941, Les Vaches en 1942, La Patte du chat en 1944 et Le Problème en 1946.

Petits et grands sont ainsi invités à parcourir ces vitrines comme un voyage dans l’imaginaire de Marcel Aymé. À travers les albums, les illustrations et les objets présentés, l’exposition rappelle combien les Contes du Chat perché relèvent autant de la littérature que de l’art du livre : un univers où les animaux parlent, où les règles du réel se dérèglent, et où l’enfance conserve toute sa force de subversion.

Crédits photo : Marcel Aymé en 1929, Domaine public

Par Hocine Bouhadjera

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