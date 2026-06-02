Marcel Aymé et les illustrateurs des Contes du Chat perché retrouvent Montmartre

L’Hôtel Littéraire Marcel Aymé consacre une exposition aux illustrations des Contes du Chat perché, l’un des ensembles les plus célèbres de l’œuvre de Marcel Aymé. Intitulée Marcel Aymé illustré : les Contes du Chat perché, elle est présentée du 1er juin au 20 septembre 2026, au 16 rue Tholozé, à Paris, dans le 18e arrondissement. L’entrée est libre, tous les jours de 10h à 18h.
Le 02/06/2026 à 17:49 par Hocine Bouhadjera
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02/06/2026 à 17:49
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L’exposition revient sur l’histoire éditoriale et graphique de ces albums publiés entre 1934 et 1946. Elle met en lumière les trois artistes qui ont successivement accompagné les aventures imaginées par Marcel Aymé : Nathan Altman, Madeleine Parry et Nathalie Parain. Albums originaux, éditions rares, vitrines documentaires et objets illustrés permettent de redécouvrir la place essentielle de l’image dans cette œuvre destinée, selon la formule de l’écrivain, « aux enfants âgés de quatre à soixante-quinze ans ».
L’univers du Chat perché occupe une place particulière dans la littérature jeunesse. Claude-Anne Parmegiani le situait « à mi-chemin entre le conte merveilleux, où les animaux ont la parole, et la fantaisie sur le langage, devenu assez subversif pour transgresser l’ordre du réel ». C’est précisément cette liberté, à la fois enfantine et irrévérencieuse, que l’exposition entend faire ressortir à travers le regard des illustrateurs.
Le premier recueil des Contes du Chat perché paraît en 1934 à la NRF, sous la direction de Jacques Schiffrin, connu comme l’éditeur-fondateur de la Bibliothèque de la Pléiade. Ce premier album est le seul à réunir plusieurs contes. Il rassemble Le Loup, Les Bœufs, Le Petit Coq noir et Le Chien, accompagnés de 34 lithographies en couleurs de Nathan Altman.
Peintre soviétique de réputation internationale, né en 1889 et mort en 1970, Nathan Altman appartient à l’avant-garde russe cubo-futuriste. Il illustre aussi les deux albums suivants, L’Éléphant et Le Mauvais Jars, publiés en 1935. Son travail mêle aquarelles et collages, ensuite transcrits sur pierre lithographique. Chaque histoire possède une couleur dominante, donnant à chaque album une atmosphère propre. Marcel Aymé apprécie particulièrement l’inventivité d’Altman, qui collabore également avec le Père Castor.
Lorsque Nathan Altman retourne en URSS en 1935, l’illustration des deux contes suivants est confiée à Madeleine Parry : La Buse et le cochon, en 1936, puis L’Âne et le cheval, en 1937. Son graphisme, jugé trop proche de celui d’Altman, ne satisfait ni l’éditeur ni l’auteur. Gallimard et Marcel Aymé envisagent alors de faire appel à une autre artiste russe, Nathalie Parain.
Une vitrine présente ainsi l’exemplaire original de La Buse et le cochon, réillustré par Nathalie Parain en 1943. L’exposition montre également une édition originale des Contes du Chat perché publiée par Gallimard NRF en 1946 : l’un des 990 exemplaires numérotés, relié d’après la maquette de Paul Bonet.
Marcel Aymé, né en 1902 et mort en 1967, publie au total dix-sept Contes du Chat perché entre 1934 et 1946. Tous paraissent chez Gallimard, sous la forme de petits albums cartonnés. L’exposition suit cet ordre de publication et montre comment une même œuvre a été façonnée par trois sensibilités graphiques successives.
La première vitrine est consacrée aux premiers albums originaux illustrés par Nathan Altman et Madeleine Parry. Les deux suivantes s’intéressent à Nathalie Parain, qui a travaillé le plus longuement avec Marcel Aymé et a réalisé les dessins de l’ensemble des Contes du Chat perché dans leurs versions ultérieures.
L’exposition réserve également plusieurs surprises aux visiteurs. Parmi elles, une boîte signée Julie Nadot, ornée de reproductions d’illustrations, qui a servi de réceptacle à la collection des dix-sept albums originaux. Non loin, la silhouette d’Alphonse, le chat de Marcel Aymé, sculptée dans l’acier par Jean-Claude Sadoine, veille sur les albums exposés.
Nathalie Parain occupe une place centrale dans ce parcours. Née Natalia Tchelpanova en 1897 et morte en 1958, cette artiste d’origine russe est connue pour ses livres d’activités réalisés à l’Atelier du Père Castor. Elle illustre pendant seize années consécutives les versions des Contes du Chat perché. Marcel Aymé lui écrit d’ailleurs, le 7 décembre 1940 : « Je n’écris plus un conte du chat perché sans penser à vos dessins, si bien que vous êtes maintenant responsable du texte et des illustrations. »
Plusieurs éditions originales illustrées par Nathalie Parain sont exposées : Le Canard et la panthère (1937), Le Paon (1938), Le Cerf et le chien (1938), Les Cygnes (1939) et Le Mouton (1940). L’exemplaire du Canard et la panthère se distingue par un rare envoi autographe de Marcel Aymé à l’écrivain et philosophe Paul Nizan.
La troisième vitrine dévoile d’autres éditions originales : Les Boîtes de peinture (1941), Les Vaches (1942), La Patte du chat (1944) et Le Problème (1946). Elle présente aussi l’un des trois albums édités par Gallimard regroupant plusieurs contes : Les Autres Contes du Chat perché, publié en 1950, toujours illustré par Nathalie Parain.
L’exposition rappelle que Nathalie Parain n’a pas seulement illustré Marcel Aymé. Elle a également travaillé sur d’autres albums majeurs, parmi lesquels Baba Yaga au Père Castor en 1932, Châtaigne de Tchekhov à la NRF en 1934 et Histoires vraies de Tolstoï à la NRF en 1936. Dans les Contes du Chat perché, chaque histoire reçoit une coloration particulière, déterminée par son thème et résumée dans un accord de deux couleurs annoncé dès la couverture.
Claude-Anne Parmegiani voyait dans ces images bien plus qu’un simple accompagnement du texte : « On comprend alors l’attachement de Marcel Aymé pour ces illustrations qui, bien que formant contrepoint avec le texte, sont un creuset où s’allume et s’embrase l’affectivité des enfants. »
L’ordre de parution des albums permet de suivre cette histoire graphique. Nathan Altman illustre Le Loup, Les Bœufs, Le Chien et Le Petit Coq noir en 1934, puis Le Mauvais Jars et L’Éléphant en 1935. Madeleine Parry signe La Buse et le cochon en 1936 et L’Âne et le cheval en 1937. Nathalie Parain prend ensuite le relais avec Le Canard et la panthère en 1937, Le Paon et Le Cerf et le chien en 1938, Les Cygnes en 1939, Le Mouton en 1940, Les Boîtes de peinture en 1941, Les Vaches en 1942, La Patte du chat en 1944 et Le Problème en 1946.
Petits et grands sont ainsi invités à parcourir ces vitrines comme un voyage dans l’imaginaire de Marcel Aymé. À travers les albums, les illustrations et les objets présentés, l’exposition rappelle combien les Contes du Chat perché relèvent autant de la littérature que de l’art du livre : un univers où les animaux parlent, où les règles du réel se dérèglent, et où l’enfance conserve toute sa force de subversion.
Crédits photo : Marcel Aymé en 1929, Domaine public
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.
25/05/2026, 11:56
Dans le cadre du festival Les Passeurs de livres d'Alès, Le Capitole accueillera Thierry Vezon ce samedi 6 juin, de 13 h 30 à 15 h 30, pour une projection de photographies suivie d’un échange animé par Élise Voindrot. « Camargue en féérie » et « Nature », deux approchent qui résument un parcours où le regard naturaliste ne sépare jamais la beauté du vivant de la patience nécessaire pour l’approcher.
25/05/2026, 11:00
La 50e Foire internationale du livre de Buenos Aires revendique 1,34 million de visiteurs, soit 8 % de plus qu’en 2025. Derrière ce succès public, les organisateurs soulignent aussi la vigueur des journées professionnelles. Le bilan pèse d’autant plus que l’édition argentine affronte une baisse des tirages, une chute des achats publics et la fragilisation de plusieurs catalogues indépendants, malgré un fort attachement des lecteurs locaux.
25/05/2026, 10:00
La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.
25/05/2026, 07:00
Le festival Étonnants Voyageurs a remis, dimanche 24 mai à Saint-Malo, plusieurs de ses prix littéraires 2026. Antonin Feurté, Adam Weymouth, Anne-Solange Muis, Nicolas Delesalle et Maram al-Masri figurent parmi les lauréats, distingués pour des romans, récits ou une œuvre poétique qui prolongent l’esprit voyageur, maritime et documentaire du rendez-vous malouin, entre fiction contemporaine, récit de nature et poésie engagée et sociale forte.
24/05/2026, 21:17
L'inauguration oficielle de la 41e édition, la Comédie du Livre – Dix jours en mai, s'est tenue ce matin. Un mot d’ordre clair : défendre la lecture, les librairies, le service public de la culture — et placer les femmes au cœur du récit.
22/05/2026, 17:25
Du 12 au 14 juin 2026, Lyon accueillera la 8e édition du festival « À l’École de l’Anthropocène », rendez-vous consacré aux bouleversements environnementaux et au changement global. Coorganisé et coproduit par Cité Anthropocène et October Octopus, l’événement entend, une nouvelle fois, croiser les regards scientifiques, artistiques, militants et politiques autour des crises écologiques contemporaines.
22/05/2026, 15:19
Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective.
22/05/2026, 14:00
Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.
22/05/2026, 11:29
Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.
21/05/2026, 17:54
Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.
21/05/2026, 13:05
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.
20/05/2026, 17:45
Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.
20/05/2026, 16:57
Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.
20/05/2026, 16:35
Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.
20/05/2026, 14:36
Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».
20/05/2026, 13:19
Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.
20/05/2026, 10:38
À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.
20/05/2026, 09:34
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
La société 9e Art+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pendant vingt ans, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. L’information, révélée le 18 mai par la Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour piloter le festival à partir de 2027. La liquidation ne met pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.
19/05/2026, 16:50
Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture consacreront leur 11e édition au thème de « L’enfance ». Organisée par le Centre national du livre (CNL), la manifestation proposera partout en France des événements autour des représentations de l’enfance dans la littérature. Romans, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse seront mobilisés pour explorer cette thématique à travers des rendez-vous en présentiel et en ligne.
19/05/2026, 15:21
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