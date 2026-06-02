Edgar Morin : France Télévisions bouleverse ses programmes

Cette édition spéciale sera présentée par Jean-Baptiste Marteau, accompagné de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions. Avec leurs invités et les reporters de la rédaction, ils commenteront en direct la cérémonie et reviendront sur le parcours du sociologue et philosophe, disparu le 29 mai à l’âge de 104 ans.

La retransmission sera également proposée sur l’ensemble des chaînes de TV5Monde. Sur France 2, les deux numéros de Chacun son tour sont déprogrammés. L’émission inédite prévue ce jour-là est reportée au jeudi 4 juin, à la place de la rediffusion initialement programmée.

Figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a traversé plus d’un siècle d’histoire. Résistant, sociologue, philosophe, essayiste, il a marqué les sciences humaines par son approche de la « pensée complexe », développée notamment dans La Méthode, œuvre en six volumes publiée entre 1977 et 2006.

L’Élysée a salué, dans son hommage, un « témoin et acteur du siècle » qui n’a cessé de lire, d’écrire, de voyager et de penser, tout en s’engageant pour la paix, le dialogue entre les peuples, la défense du droit international, l’idéal européen et la cause écologique.

France Télévisions avait déjà annoncé plusieurs programmes autour de sa disparition. Le groupe public lui rend hommage sur ses antennes et sur france.tv à travers ses rédactions, ses magazines, le documentaire Edgar Morin, un penseur à Paris et une émission exceptionnelle de La Grande Librairie.

Sur France 5, En société et C politique ont été mobilisés dès le dimanche 31 mai pour revenir sur sa carrière. Mercredi 3 juin à 21h05, Augustin Trapenard présentera une émission spéciale de La Grande Librairie, réunissant les moments les plus marquants des apparitions d’Edgar Morin dans l’émission, aux côtés d’Augustin Trapenard et de François Busnel.

Cette soirée doit notamment permettre de retrouver une lecture de Liberté, le poème de Paul Éluard publié en 1943, ainsi qu’un texte inédit pour l’antenne, écrit par Edgar Morin pour la séquence « Droit dans les yeux » de La Grande Librairie.

France Télévisions rediffusera également Edgar Morin, un penseur à Paris, documentaire de Momoko Seto réalisé en 2019. Le film, d’une durée de 40 minutes, relie le parcours intellectuel et intime d’Edgar Morin à la capitale, de Montmartre à Saint-Germain-des-Prés, de la porte de Versailles au Marais.

L’hommage national aux Invalides vient ainsi saluer une figure qui avait fait de la complexité une méthode de pensée et de l’espérance un principe d’action. Pour le Festival d’Avignon, qui lui avait consacré en 2021 une soirée à la Cour d’honneur du palais des Papes pour son centenaire, Edgar Morin fut un « braconnier du savoir », attaché à la scène comme espace de résistance, de débat et de fraternité.

Crédits photo : Edgar Morin (France Télévisions)

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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