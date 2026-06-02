Guillaume Viry lauréat du Prix du roman de Sciences Po Alumni 2026

Créé par l’association Sciences Po Alumni, le Prix du roman de Sciences Po Alumni distingue chaque année un ouvrage de fiction de langue française. Il récompense un roman qui, dans l’esprit de la raison d’être de Sciences Po, permet de « comprendre notre temps ».

Pour sa troisième édition, le jury a donc retenu L’Esprit de sel, deuxième roman de Guillaume Viry. Le livre suit le destin d’une jeune femme juive immigrée d’Europe de l’Est dans la France occupée, jusqu’à la rafle du Vel’ d’Hiv. À travers elle, le roman raconte une existence progressivement privée de ses désirs les plus simples : aimer, être reconnue, gagner sa vie, voir la mer.

Dans une langue volontairement dépouillée, portée par un rythme proche du soliloque théâtral, Guillaume Viry donne voix à une femme prise dans le fracas de l’Histoire. Le roman observe comment la persécution, la stigmatisation et la violence de l’époque réduisent peu à peu à néant les gestes ordinaires d’une vie.

Guillaume Viry avait publié auparavant L’Appelé, son premier roman, déjà remarqué par plusieurs distinctions. L’ouvrage a reçu le prix des Lectrices et des Lecteurs des Bibliothèques de la Ville de Paris 2025, le prix Lorientales 2025, et a été lauréat de la 38e édition du Festival du premier roman de Chambéry.

Le jury 2026 était présidé par Alfred de Montesquiou, diplômé de Sciences Po en 2001, écrivain, journaliste et réalisateur. Il réunissait onze autres membres : Émilie Desvaux, lauréate de l’édition 2025 ; Anne-Béatrice Schlumberger, présidente de Sciences Po Alumni ; Juliette Coulombel, présidente du prix littéraire des étudiants de Sciences Po ; ainsi que Madeleine Clanet, Laurence d’Aboville, Marin de Viry, Quentin Girard, Charlène Guinoiseau, Nolwenn Le Blevennec, Renaud Leblond et Minh Tran Huy.

Le lauréat a été choisi à l’issue d’un processus de sélection organisé par le club Littérature de Sciences Po Alumni, puis d’un vote des Alumni de Sciences Po.

Le prix se distingue aussi par une dotation originale. L’association Sciences Po Alumni achètera des exemplaires du roman lauréat afin de les remettre à une sélection de correspondants privilégiés : journalistes, députés, personnalités influentes, ainsi qu’à des conférenciers appelés à intervenir pour l’association. L’objectif est d’offrir au livre une visibilité accrue auprès de lecteurs susceptibles d’en relayer les enjeux dans le débat public.

Guillaume Viry succède à Émilie Desvaux, lauréate de l’édition 2025 pour Le Ciel de Tokyo, publié chez Rivages.

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Crédits photo : Guillaume Viry © DR

Par Hocine Bouhadjera

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