Le salon du livre corse s’installe aux portes de Marseille

Après des rendez-vous organisés en Corse, à Marseille et à Paris, ce nouveau salon entend faire découvrir au public de la région marseillaise les « nouvelles pages » du livre corse. L’événement réunira plus de 30 auteurs et intervenants, ainsi que 10 maisons d’édition, autour de la littérature, de l’histoire, de la langue, du patrimoine, des sciences naturelles, de la jeunesse ou encore de la bande dessinée.

Le salon sera ouvert de 10h à 19h pendant les trois jours, en entrée libre, au Pôle culturel de l’usine électrique, 164 avenue du Général-de-Gaulle, à Allauch.

Dix maisons d’édition représentées

Les maisons présentes seront A Granata, Alain Piazzola, Albiana, Casa di Arena, Clémentine, Corsica Comix, Fiara, Les Immortelles, Punto e basta et Storia Corsa.

L’Association des Éditeurs de Corse rappelle que ses membres ont publié, depuis 2020, plus de 200 auteurs et autrices, dans des genres très variés : romans, nouvelles, théâtre, poésie, essais, beaux livres, albums jeunesse, bandes dessinées, revues, livres de cuisine, guides et ouvrages en langue corse. L’ambition revendiquée reste la même : faire connaître la diversité de la production insulaire et donner le goût de « lire la Corse ».

Le rendez-vous débutera vendredi 5 juin à 18h30 avec la projection du film Le Mohican, en présence de son réalisateur Frédéric Farrucci. La séance sera suivie d’un échange avec le public.

Romans, histoire et nature

La journée du samedi 6 juin s’ouvrira au public à 10h. À 10h30, une première rencontre sera consacrée aux « Romans de la Corse », avec plusieurs auteurs et ouvrages récents : Pierre Folacci pour Condé, un Corse à la PJ publié à La Manufacture de livres ; Marceddu Jureczek pour U pesu di u mondu chez Albiana ; Dany Mangion pour L’année féroce aux éditions Alain Piazzola ; Brigitte Raffalli pour On ne tue pas pour des cerises chez Albiana ; Pietr’Antò Scolca pour Telepaghjella, Petru et son double chez Albiana ; Guillaume Stalloni pour Les Larmes du Tasmania aux éditions Clémentine ; et Francis Zamponi pour Le commissaire, le Maréchal et le père blanc chez Albiana.

À 14h30, Michel Codaccioni donnera une conférence autour de Santa Restituta et le mystère du sarcophage dissimulé, publié chez Albiana. À 15h30, Michel Vergé-Franceschi interviendra sur Aux origines de la tête de Maure, également publié chez Albiana.

La fin d’après-midi sera consacrée aux sciences et à la nature. À 16h30, Sophie Garrone présentera Les Jardins de Corse et de Balagne, publié chez Albiana, aux côtés de Marc Giberneau pour 4 è 3 insetti, jeu de 7 familles consacré aux insectes de Corse, en partenariat avec l’Università di Corsica Pasquale Paoli.

La journée se terminera à 18h30 par un apéritif et une animation musicale, avec l’atelier de polyphonies de la Maison de la Corse, Patrizia Gattaceca, poétesse, chanteuse et comédienne, Antonu Marielli, leader du groupe Diana di l’Alba, et Étienne Perfetti, guitariste du groupe.

La langue corse au cœur du dimanche

Dimanche 7 juin, le salon ouvrira de nouveau à 10h. À 10h30, une rencontre sera consacrée à la diversité de la langue corse, autour du thème : « étudier, créer, traduire ». Y participeront Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi pour Mythologies d’une langue, publié chez Albiana, et E fole di Mamma, aux éditions Alain Piazzola ; Patrizia Gattaceca, autour de ses travaux de poésie et de traductions jeunesse chez Albiana ; Marceddu Jureczek pour U pesu di u mondu ; Eliane Masia-Ristori pour L’Araccinu, Ajaccio et son parler, publié chez Alain Piazzola ; et Pasquale Ottavi pour In quelli anni di a brasgia, chez Albiana.

À 14h30, Pierre Dottelonde donnera une conférence autour de Corse, la déflagration – Aleria, août 1975, publié chez Alain Piazzola. À 15h30, Antonu Marielli présentera Corre a Vucciata da u Cotone à a Corsica sana, également publié chez Alain Piazzola.

À 16h30, une dernière rencontre reviendra sur la présence américaine en Corse avec Dumè Taddei, auteur de Hollywood in Corsica (1943-45), publié chez Albiana. Une loterie clôturera la journée à 17h30.

Plus de trente auteurs et intervenants

Les auteurs et intervenants annoncés sont Jeannine Anziani, Jean-Pierre Arrio, Henri Brot, Hervé Cheuzeville, Michel Codaccioni, Pierre Dottelonde, Frédéric Farrucci, Pierre Folacci, Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, Roland Frias, Sophie Garrone, Patrizia Gattaceca, Rolande Giacometti, Marc Giberneau, Marceddu Jureczek, Dany Mangion, Antoine Marielli, Eliane Masia-Ristori, Anne-Marie Mattei-Colin, Pasquale Ottavi, Étienne Perfetti, Brigitte Raffalli, Pietr’Antò Scolca, Guillaume Stalloni, Gilbert Stromboni, Dumè Taddei, Anna de Tavera, Michel Vergé-Franceschi et Francis Zamponi.

L’Association des Éditeurs de Corse a pour objectif de promouvoir la culture insulaire et d’encourager la création littéraire contemporaine, en Corse comme hors de l’île. Elle organise des manifestations littéraires destinées à faire connaître les éditeurs corses au niveau régional, national et international.

Ses membres rassemblent plusieurs maisons et structures éditoriales : A Granata, Alain Piazzola, Albiana, Casa di Arena, Clémentine, Corsica Comix, Fabulla, Fiara, Les Immortelles, Materia scritta, Omara, Punto e Basta, Storia Corsa Edizioni et Studio Scamaroni.

Après Allauch, l’association annonce deux autres rendez-vous : « Leghje a Corsica in Luri / Lire la Corse à Luri », place de la Mairie, les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026 ; puis « Leghje a Corsica in Parigi / Lire la Corse à Paris », à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain-des-Prés, les samedi 7 et dimanche 8 novembre 2026.

Crédits photo : Allauch (Sébastien Bertrand, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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