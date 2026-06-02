Mort de Samar Hammam, agente littéraire et passeuse de livres

L’agente littéraire Samar Hammam, fondatrice de Rocking Chair Books Literary Agency et spécialiste des droits de traduction, est morte le 18 mai 2026, à l’âge de 48 ans. Diagnostiquée d’un cancer 16 ans plus tôt, elle est décédée entourée de sa famille.
Le 02/06/2026 à 17:53 par Hocine Bouhadjera
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02/06/2026 à 17:53
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Dans le monde anglo-saxon de l’édition, son nom était associé à un travail patient, discret et très international, rappelle The Bookseller : faire circuler les textes, trouver aux livres des maisons d’accueil dans d’autres langues, rapprocher auteurs, éditeurs et territoires de lecture. Installée à Londres, elle avait construit une carrière entre représentation d’auteurs, prospection littéraire et vente de droits.
Samar Hammam avait fondé Rocking Chair Books Literary Agency en 2013, après six années passées comme directrice chez Toby Eady Associates. Avant cela, elle avait travaillé à New York comme literary scout (repéreuse de talents et conseillère éditoriale pour les éditeurs) pour Linda Clark Associates. Cette double expérience, entre les États-Unis et le Royaume-Uni, avait nourri une pratique très transversale du métier : à la fois agente principale pour ses propres auteurs et spécialiste des droits pour d’autres agences.
Son agence se présentait comme une structure attachée aux livres originaux et aux récits capables d’emporter leurs lecteurs. Son catalogue réunissait notamment la poétesse et autrice Warsan Shire, la romancière Christina Fonthes, l’autrice Laura Coleman ou encore l’artiste et écrivaine Zena el Khalil. On y trouvait aussi des profils très différents, de la fiction littéraire à la non-fiction, du récit personnel aux voix issues de plusieurs horizons culturels.
Samar Hammam collaborait également avec International Creative Agency, dont elle représentait les droits de traduction dans de nombreux territoires : France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Brésil, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande. Elle gérait aussi les droits Royaume-Uni et Commonwealth pour Raya Agency et The Anjali Singh Agency.
Dans un hommage publié après sa disparition, ses proches ont insisté sur sa chaleur, sa curiosité et sa générosité. Ils décrivent une femme qui savait faire sentir aux autres qu’ils étaient vus et considérés, attentive aux liens humains autant qu’aux livres. Ils rappellent aussi son goût pour les voyages, la musique, les puzzles, la lecture et le temps passé avec ceux qu’elle aimait.
Sallyanne Sweeney, directrice et agente chez International Creative Agency, a salué une professionnelle « profondément intègre, courageuse et drôle », dotée d’un goût très sûr et d’un talent particulier pour faire se rencontrer auteurs et éditeurs. Elle a également souligné le respect que lui portaient les éditeurs rencontrés lors des foires du livre, en particulier à Londres.
Un texte de Samar Hammam, partagé par International Creative Agency (ICA) après sa mort, résumait sa vision du métier de responsable de droits. Elle y rappelait que les livres les plus attendus se vendent presque d’eux-mêmes, mais que la plupart ont besoin d’un accompagnement long, fait de conversations, de patience, d’intuition et parfois d’années de confiance avec un éditeur étranger. Ce qui l’animait, écrivait-elle, était moins la victoire facile que le plaisir de trouver à un livre une destination inattendue.
International Creative Agency a indiqué que son « indomptable esprit » resterait une force directrice pour l’équipe. Une cérémonie d’hommage doit se tenir le jeudi 4 juin à 17h, dans la chapelle de Saint Christina’s School, au 25 St Edmund’s Terrace, à Londres.
Crédits photo : Samar Hammam (Comma Press)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
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