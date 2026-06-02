Mort de Samar Hammam, agente littéraire et passeuse de livres

Dans le monde anglo-saxon de l’édition, son nom était associé à un travail patient, discret et très international, rappelle The Bookseller : faire circuler les textes, trouver aux livres des maisons d’accueil dans d’autres langues, rapprocher auteurs, éditeurs et territoires de lecture. Installée à Londres, elle avait construit une carrière entre représentation d’auteurs, prospection littéraire et vente de droits.

Samar Hammam avait fondé Rocking Chair Books Literary Agency en 2013, après six années passées comme directrice chez Toby Eady Associates. Avant cela, elle avait travaillé à New York comme literary scout (repéreuse de talents et conseillère éditoriale pour les éditeurs) pour Linda Clark Associates. Cette double expérience, entre les États-Unis et le Royaume-Uni, avait nourri une pratique très transversale du métier : à la fois agente principale pour ses propres auteurs et spécialiste des droits pour d’autres agences.

Son agence se présentait comme une structure attachée aux livres originaux et aux récits capables d’emporter leurs lecteurs. Son catalogue réunissait notamment la poétesse et autrice Warsan Shire, la romancière Christina Fonthes, l’autrice Laura Coleman ou encore l’artiste et écrivaine Zena el Khalil. On y trouvait aussi des profils très différents, de la fiction littéraire à la non-fiction, du récit personnel aux voix issues de plusieurs horizons culturels.

Samar Hammam collaborait également avec International Creative Agency, dont elle représentait les droits de traduction dans de nombreux territoires : France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Brésil, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande. Elle gérait aussi les droits Royaume-Uni et Commonwealth pour Raya Agency et The Anjali Singh Agency.

Dans un hommage publié après sa disparition, ses proches ont insisté sur sa chaleur, sa curiosité et sa générosité. Ils décrivent une femme qui savait faire sentir aux autres qu’ils étaient vus et considérés, attentive aux liens humains autant qu’aux livres. Ils rappellent aussi son goût pour les voyages, la musique, les puzzles, la lecture et le temps passé avec ceux qu’elle aimait.

Sallyanne Sweeney, directrice et agente chez International Creative Agency, a salué une professionnelle « profondément intègre, courageuse et drôle », dotée d’un goût très sûr et d’un talent particulier pour faire se rencontrer auteurs et éditeurs. Elle a également souligné le respect que lui portaient les éditeurs rencontrés lors des foires du livre, en particulier à Londres.

Un texte de Samar Hammam, partagé par International Creative Agency (ICA) après sa mort, résumait sa vision du métier de responsable de droits. Elle y rappelait que les livres les plus attendus se vendent presque d’eux-mêmes, mais que la plupart ont besoin d’un accompagnement long, fait de conversations, de patience, d’intuition et parfois d’années de confiance avec un éditeur étranger. Ce qui l’animait, écrivait-elle, était moins la victoire facile que le plaisir de trouver à un livre une destination inattendue.

International Creative Agency a indiqué que son « indomptable esprit » resterait une force directrice pour l’équipe. Une cérémonie d’hommage doit se tenir le jeudi 4 juin à 17h, dans la chapelle de Saint Christina’s School, au 25 St Edmund’s Terrace, à Londres.

Crédits photo : Samar Hammam (Comma Press)

Par Hocine Bouhadjera

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