Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt

Les dix titres recommandés sont :

Djaïli Amadou Amal, Espoir (Emmanuelle Collas)

David Bonneau, Hélène et Paul Morand (Plon)

Ariane Chemin, La guerre, ce sont les noms propres (Sous-Sol)

Soundouss Chraibi, Le soleil se lève deux fois (L’Arbalète/Gallimard)

Céline Curiol, La dynamique de l’œuf (Actes Sud)

Charles Dantzig, Inventaire de la basse Période (Grasset)

Anne F. Garréta, DJ (Mercure de France)

Jean-Yves Jouannais, Une forêt (Albin Michel)

Renaud Meyer, Retour à Balbec (Buchet-Chastel)

Pauline Peyrade, Les habitantes (Minuit)

L’Académie invite également à ne pas oublier les Goncourt de printemps 2026, annoncés le 5 mai. Ces distinctions, décernées en dehors du grand prix d’automne, mettent chaque année en lumière un premier roman, un recueil de nouvelles, une biographie et une œuvre poétique.

Les Goncourt de printemps 2026 sont :

Goncourt du premier roman : Romain Lemire, Clément (Le Cherche-Midi)

Goncourt de la nouvelle : Alice Renard, Peaux vives (Héloïse d’Ormesson)

Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux : Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)

Goncourt de la poésie Robert Sabatier : René Depestre, Rage de vivre – œuvres poétiques complètes (Seghers)

Avec cette double proposition — coups de cœur personnels des académiciens et lauréats du printemps - l’Académie Goncourt compose une bibliothèque estivale large, entre découvertes récentes et livres déjà distingués. De quoi alimenter les valises de l’été, avant que ne s’ouvre la saison des grandes sélections de la rentrée.

Crédits photo : Soundouss Chraibi (Francesca Mantovani)

Par Hocine Bouhadjera

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