Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt

Les académiciens Goncourt ont dévoilé leurs conseils de lecture pour l’été. La liste réunit dix livres « coups de cœur », chacun choisi par l’un des dix membres de l’Académie. Romans, récits, essais littéraires ou textes plus inclassables : cette sélection estivale propose un aperçu des lectures que les jurés souhaitent mettre en avant avant la rentrée littéraire.
Le 02/06/2026 à 17:15 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
02/06/2026 à 17:15
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Les dix titres recommandés sont :
Djaïli Amadou Amal, Espoir (Emmanuelle Collas)
David Bonneau, Hélène et Paul Morand (Plon)
Ariane Chemin, La guerre, ce sont les noms propres (Sous-Sol)
Soundouss Chraibi, Le soleil se lève deux fois (L’Arbalète/Gallimard)
Céline Curiol, La dynamique de l’œuf (Actes Sud)
Charles Dantzig, Inventaire de la basse Période (Grasset)
Anne F. Garréta, DJ (Mercure de France)
Jean-Yves Jouannais, Une forêt (Albin Michel)
Renaud Meyer, Retour à Balbec (Buchet-Chastel)
Pauline Peyrade, Les habitantes (Minuit)
L’Académie invite également à ne pas oublier les Goncourt de printemps 2026, annoncés le 5 mai. Ces distinctions, décernées en dehors du grand prix d’automne, mettent chaque année en lumière un premier roman, un recueil de nouvelles, une biographie et une œuvre poétique.
Les Goncourt de printemps 2026 sont :
Goncourt du premier roman : Romain Lemire, Clément (Le Cherche-Midi)
Goncourt de la nouvelle : Alice Renard, Peaux vives (Héloïse d’Ormesson)
Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux : Agnès Michaux, Huysmans vivant (Le Cherche-Midi)
Goncourt de la poésie Robert Sabatier : René Depestre, Rage de vivre – œuvres poétiques complètes (Seghers)
Avec cette double proposition — coups de cœur personnels des académiciens et lauréats du printemps - l’Académie Goncourt compose une bibliothèque estivale large, entre découvertes récentes et livres déjà distingués. De quoi alimenter les valises de l’été, avant que ne s’ouvre la saison des grandes sélections de la rentrée.
Crédits photo : Soundouss Chraibi (Francesca Mantovani)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 13/05/2026
205 pages
Editions du sous-sol
20,50 €
Paru le 05/02/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 04/02/2026
432 pages
Actes Sud Editions
23,00 €
Paru le 07/01/2026
439 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 05/03/2026
256 pages
Mercure de France
23,50 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Albin Michel
16,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Buchet-Chastel
19,00 €
Paru le 02/01/2026
179 pages
Les Editions de Minuit
18,00 €
Paru le 08/01/2026
656 pages
Seghers
25,00 €
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