Arnaud Miranda reçoit le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026

La soirée s’est tenue en présence de Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de la revue fondée en 1829, ainsi que d’une centaine d’invités. Pour Aurélie Julia, Les Lumières sombres est « un livre pionnier qui permet de saisir les nouvelles idéologies réactionnaires à l’ère du numérique ».

Dans cet essai, Arnaud Miranda cartographie la galaxie néoréactionnaire et retrace le parcours des concepteurs de cette contre-culture numérique, aujourd’hui influente jusque dans les cercles du pouvoir américain. L’ouvrage s’intéresse notamment à la manière dont certaines pensées issues des marges d’internet ont pu rencontrer le trumpisme et une partie des géants de la tech.

« Il n'existait aucun ouvrage introductif et sérieux sur la pensée néoréactionnaire, qui permet pourtant d'éclairer la convergence étonnante de certains géants de la tech avec le trumpisme. J'ai donc souhaité produire un texte didactique qui fournisse aux lecteurs les outils principaux pour analyser cette nouvelle idéologie. Si le projet tire son origine de recherches académiques, j'ai écrit un manuscrit complètement neuf dans l'optique qu'il soit accessible au plus grand nombre », explique l’auteur.

Arnaud Miranda est docteur en théorie politique et associé au CEVIPOF, le centre de recherches politiques de Sciences Po. Avec Les Lumières sombres, il signe un essai consacré à l’un des phénomènes idéologiques les plus commentés de ces dernières années : la recomposition des droites radicales à l’ère numérique, entre culture internet, discours anti-libéraux et fascination pour certains modèles autoritaires.

Créé en 2008, le Prix de la Revue des Deux Mondes distingue chaque année un essai paru en langue française, choisi pour sa qualité littéraire et la pertinence de son sujet dans le débat d’idées contemporain.

Le jury 2026 était présidé par Aurélie Julia. Il réunissait également Thierry Moulonguet, Jean-Pierre Naugrette, François d’Orcival, Éric Roussel, Eryck de Rubercy, Jacques de Saint Victor, Annick Steta, Valérie Toranian, Catherine Van Offelen et Marin de Viry.

Arnaud Miranda succède à Richard Malka, distingué en 2025 pour Après Dieu, publié chez Stock.

2008 : Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique (Gallimard)

2009 : Mona Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne (Gallimard)

2010 : Antoine de Baecque, Godard (Grasset)

2011 : Guillaume Métayer, Anatole France et le nationalisme littéraire (Éditions du Félin)

2012 : Lucien d’Azay, Trois excentriques anglais (Les Belles Lettres)

2013 : Gérald Bronner, La Démocratie des crédules (PUF)

2014 : Pierre Grosser, Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle (Odile Jacob)

2015 : Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Poutine (Actes Sud)

2016 : Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone. Genèse du djihad français (Gallimard)

2017 : Patrice Gueniffey, Napoléon et De Gaulle. Deux héros français (Perrin)

2018 : Stephen Smith, La Jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset)

2019 : Kamel Daoud, Le Peintre dévorant la femme (Stock)

2021 : Raphaël Doan, Le Rêve de l’assimilation. De la Grèce antique à nos jours (Passés composés)

2022 : Jean-Marie Guéhenno, Le Premier XXIe siècle. De la globalisation à l’émiettement du monde (Flammarion)

2023 : Florence Bergeaud-Blackler, Le Frérisme et ses réseaux (Odile Jacob)

2024 : David Colon, La Guerre de l’information (Taillandier)

2025 : Richard Malka, Après Dieu (Stock)

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Crédits photo : Prix de la Revue des Deux Mondes

Par Hocine Bouhadjera

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