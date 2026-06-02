Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

Dans un moment où la volonté de concentration des grands groupes d’édition, qu’elle soit verticale et/ou horizontale, est de plus en plus massive et s’accélère, ses conséquences sont de plus en plus dures, notamment en termes de visibilité des catalogues des maisons indépendantes. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.
Le 02/06/2026 à 17:37 par Charles-Henri Lavielle
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02/06/2026 à 17:37
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Concentration : la réponse de l’édition indépendante doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère.
S’il est nécessaire d’alerter et d’informer, il est tout aussi crucial pour l’édition indépendante de construire ses réponses et les moyens collectifs de sa pérennité.
Dans cette compétition incessante, la mise en commun de nos connaissances, de nos savoir-faire ou d’une partie de nos moyens et de notre temps sont les conditions pour rester en vie, se développer et œuvrer à la bibliodiversité.
Parmi les moyens à se donner, se doter d’outils performants et les maîtriser sont des enjeux centraux. Car selon les cas, leur absence est facteur de « fracture numérique », de décrochage, de pilotage approximatif de son activité. Elle oblige l’éditeur à se soumettre à des acteurs extérieurs vis-à-vis desquels il ne possède aucune marge de manœuvre. Encore faut-il qu’ils soient accessibles, en maîtriser les coûts et y trouver toutes les fonctionnalités nécessaires.
Pour répondre à ces enjeux, une coopérative d’éditeurs a vu le jour il y a plus de trois ans pour développer L’ERP* OPlibris, un outil-métier de gestion, promotion et pilotage de sa maison d’édition, dans une logique de co-construction et de code libre. OPlibris est propulsé par des éditeurs et des éditrices pour des éditeurs et des éditrices.
Construire l’outil technique, a commencé par construire la structure qui le porte, sous forme coopérative. Une société coopérative d’intérêt collectif dont l’existence a permis de développer les solutions dont nous avions besoin, mais permettra aussi d’anticiper pour développer les outils nécessaires aux enjeux de demain, par exemple la question de la métadonnée, élément central de la découvrabilité de nos titres. Être vu est une chose, pouvoir être trouvé en est une autre.
À ce jour, la solution-éditeurs est opérationnelle dans sa première tranche et déjà utilisée par une centaine de maisons. Non seulement le périmètre de ses fonctionnalités n’a déjà pas d’équivalent, mais elle se développe en continu, avec un coût d’utilisation modique et décidé collégialement.
Si OPlibris se veut une réponse collective de l’édition indépendante à la concentration, ses coopérateurs ne perdent pas de vue qu’ils font partie d’un écosystème, et qu’il s’agit de penser l’interdépendance de nos métiers autant que l’indépendance de nos choix éditoriaux.
Lutter contre la concentration c’est d’abord se penser collectivement dans cette fameuse chaîne du livre, autrement nommée interprofession. Personne ne survivra seul sur le chemin qui mène des auteurs aux lecteurs, ni les éditeurs indépendants, ni les correcteurs, ni les traducteurs, ni les imprimeurs, ni les diffuseurs, ni les libraires.
Nous consolider, penser notre économie, imaginer de nouvelles approches, c’est penser et connaître les métiers et les difficultés de chacun pour penser une juste répartition de la valeur.
À l’heure où la baisse des subventions publiques s’amplifie, OPlibris permet à l’édition indépendante de s’autonomiser pour subsister, se donner les moyens d’exister et de financer une édition différente, soucieuse de l’environnement, de ses partenaires, diverses et créatives.
Imaginer, construire et travailler ensemble, c’est le meilleur gage de la préservation de son indépendance.
Venez tester OPlibris et rejoignez-nous !
Crédits photo : RosZie CC 0
DOSSIER - OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante
Par Charles-Henri Lavielle
Contact : contact@oplibris.org
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Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.
11/05/2026, 10:43
Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.
08/05/2026, 14:12
À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.
08/05/2026, 13:54
Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives.
07/05/2026, 14:38
La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.
07/05/2026, 13:13
ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.
07/05/2026, 11:41
Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ».
05/05/2026, 16:11
Le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG de Grasset, par Vincent Bolloré a mis en lumière la puissance de l'actionnaire, mais aussi la faiblesse de l'auteur dans la relation contractuelle avec une maison ou un groupe d'édition. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) appelle les pouvoirs publics à agir pour renforcer le droit d'auteur, via plusieurs mesures.
05/05/2026, 12:14
Après l’adoption unanime, le 8 avril, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, 81 organisations de la culture, de la presse et de la création interpellent les députés. Elles défendent un marché de licences volontaires, fondé sur l’autorisation, la transparence et la rémunération, face à ce qu’elles décrivent comme un pillage généralisé des œuvres protégées.
05/05/2026, 10:38
Contrairement à une idée reçue, Hachette ne fait pas bouillir la marmite en vendant l’image d’Asterix à l’industrie agroalimentaire : elle était déjà sur le feu. En héritant d’un personnage compatible avec la consommation de masse, le groupe l’a simplement inscrit dans une exploitation plus systématique. Le banquet est devenu une stratégie de licensing qui cette année sert les intérêts d'une société spécialisée en préparations charcutières...
04/05/2026, 16:53
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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