Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

Concentration : la réponse de l’édition indépendante doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère.

S’il est nécessaire d’alerter et d’informer, il est tout aussi crucial pour l’édition indépendante de construire ses réponses et les moyens collectifs de sa pérennité.

Dans cette compétition incessante, la mise en commun de nos connaissances, de nos savoir-faire ou d’une partie de nos moyens et de notre temps sont les conditions pour rester en vie, se développer et œuvrer à la bibliodiversité.

Parmi les moyens à se donner, se doter d’outils performants et les maîtriser sont des enjeux centraux. Car selon les cas, leur absence est facteur de « fracture numérique », de décrochage, de pilotage approximatif de son activité. Elle oblige l’éditeur à se soumettre à des acteurs extérieurs vis-à-vis desquels il ne possède aucune marge de manœuvre. Encore faut-il qu’ils soient accessibles, en maîtriser les coûts et y trouver toutes les fonctionnalités nécessaires.

Notre volonté : une réponse technique collective

Pour répondre à ces enjeux, une coopérative d’éditeurs a vu le jour il y a plus de trois ans pour développer L’ERP* OPlibris, un outil-métier de gestion, promotion et pilotage de sa maison d’édition, dans une logique de co-construction et de code libre. OPlibris est propulsé par des éditeurs et des éditrices pour des éditeurs et des éditrices.

Construire l’outil technique, a commencé par construire la structure qui le porte, sous forme coopérative. Une société coopérative d’intérêt collectif dont l’existence a permis de développer les solutions dont nous avions besoin, mais permettra aussi d’anticiper pour développer les outils nécessaires aux enjeux de demain, par exemple la question de la métadonnée, élément central de la découvrabilité de nos titres. Être vu est une chose, pouvoir être trouvé en est une autre.

À ce jour, la solution-éditeurs est opérationnelle dans sa première tranche et déjà utilisée par une centaine de maisons. Non seulement le périmètre de ses fonctionnalités n’a déjà pas d’équivalent, mais elle se développe en continu, avec un coût d’utilisation modique et décidé collégialement.

Si OPlibris se veut une réponse collective de l’édition indépendante à la concentration, ses coopérateurs ne perdent pas de vue qu’ils font partie d’un écosystème, et qu’il s’agit de penser l’interdépendance de nos métiers autant que l’indépendance de nos choix éditoriaux.

De l’auteur au lecteur, personne ne survivra seul.

Lutter contre la concentration c’est d’abord se penser collectivement dans cette fameuse chaîne du livre, autrement nommée interprofession. Personne ne survivra seul sur le chemin qui mène des auteurs aux lecteurs, ni les éditeurs indépendants, ni les correcteurs, ni les traducteurs, ni les imprimeurs, ni les diffuseurs, ni les libraires.

Nous consolider, penser notre économie, imaginer de nouvelles approches, c’est penser et connaître les métiers et les difficultés de chacun pour penser une juste répartition de la valeur.

À l’heure où la baisse des subventions publiques s’amplifie, OPlibris permet à l’édition indépendante de s’autonomiser pour subsister, se donner les moyens d’exister et de financer une édition différente, soucieuse de l’environnement, de ses partenaires, diverses et créatives.

Imaginer, construire et travailler ensemble, c’est le meilleur gage de la préservation de son indépendance.

Venez tester OPlibris et rejoignez-nous !

Crédits photo : RosZie CC 0

DOSSIER - OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante

Par Charles-Henri Lavielle

Contact : contact@oplibris.org