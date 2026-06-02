Roger Mansuy remporte le Prix Tangente du Livre 2026

Accessible et ludique, l’ouvrage propose 367 découvertes pour aborder les mathématiques autrement. Énigmes, anecdotes, histoire des sciences, anniversaires, curiosités et portraits y composent une traversée quotidienne de la discipline, conçue comme un almanach. L’idée : montrer que les mathématiques ne se réduisent pas aux formules scolaires, mais participent pleinement de la culture générale. Publié en octobre 2025, Le Grand Almanach mathématique a été illustré par Judith Lorne.

Docteur en probabilités, professeur agrégé en classes préparatoires au lycée Saint-Louis, à Paris, Roger Mansuy est également ancien rédacteur en chef de la revue Quadrature. Il a publié plus de 60 chroniques dans le magazine La Recherche et donne chaque année de nombreuses conférences grand public sur l’histoire des mathématiques. Il a aussi été membre du Comité de culture mathématique de l’Institut Henri Poincaré aux côtés de Cédric Villani.

Le Prix Tangente du Livre récompense chaque année un ouvrage de culture mathématique destiné au grand public. Son objectif est de distinguer un livre qui donne envie de découvrir les mathématiques, ou d’en savoir davantage sur un ou plusieurs de leurs domaines. Le règlement du prix résume l’attente du jury en une formule : récompenser un ouvrage qui, « sans démagogie, par sa forme, son contenu et l’image qu’il en donne, suscite l’envie de faire des mathématiques ou de les connaître ».

Le jury, choisi par la rédaction de Tangente et les partenaires du prix, est partiellement renouvelé chaque année. Le lauréat de l’édition précédente est notamment invité à y participer. Pour cette édition 2026, des étudiants y ont également siégé pour la première fois, avec un investissement salué par les organisateurs. Le Grand Almanach mathématique a été retenu à une large majorité.

Le prix distingue aussi son lauréat par un trophée artistique mathématique. L’éditeur de l’ouvrage récompensé bénéficie de son côté d’une page de publicité dans le magazine Tangente.

L’édition 2026 rassemblait sept ouvrages en sélection :

Leçons de mathématique joyeuse, de Cédric Villani, Cherche-Midi, 2025 ;

Ma petite histoire des nombres, d’Étienne Ghys, Odile Jacob, 2025 ;

Le Grand Almanach mathématique, de Roger Mansuy, Albin Michel, 2025 ;

Je ne sais pas ou la disparition des mathématiciens, de Cédric Aubouy, POLE, 2025 ;

Le Calcul à découvert, sous la direction de Mokrane Bouzeghoub, Michel Daydé et Christian Jutten, CNRS Éditions, 2025 ;

Maniac, de Benjamin Labatut, Grasset, 2024 ;

L’Univers de pi, d’Anita Lehmann, Jean-Baptiste Zubin et Jonas Sildre, Helvetiq, 2024.

Le Salon Culture et Jeux Mathématiques, qui accueillait la remise du prix, se tenait du 21 au 24 mai 2026 pour sa 27e édition. Placée sous le thème « Égalités », la manifestation proposait quatre jours de jeux, d’ateliers, de rencontres et de découvertes autour des mathématiques, avec une programmation destinée aux familles, aux enseignants, aux curieux et aux amateurs de logique.

Le Prix Tangente du Livre est organisé depuis 2009 par le Club Tangente. L’édition 2025 avait distingué Sylvie Benzoni-Gavage pour Le Rulpidon sous toutes ses coutures, publié chez Dunod, avec deux mentions attribuées à Pourquoi est-on penché dans les virages ?, d’Amandine Aftalion, et à Matheuses. Les filles, avenir des mathématiques, de Clémence Perronnet, Olga Paris-Romaskevich et Claire Marc.

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Crédits photo : Une illustration d'une équation mathématique (Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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