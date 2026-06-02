Pendant trois semaines, Strasbourg transforme ses librairies en galerie à ciel ouvert

Cette année, 19 trinômes libraire-éditeur-artiste ont été constitués à Strasbourg, Bischheim, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden. Chaque maison d’édition est associée à une librairie, puis à un artiste invité à s’emparer de son catalogue pour imaginer une vitrine. Le résultat compose un parcours dans la ville, à la croisée de la création graphique, de la littérature, de l’édition indépendante et de la déambulation urbaine.

Le public est invité à participer sous la forme d’un jeu gratuit. Les visiteurs deviennent des « voyageurs » et peuvent retirer un « passeport » dans les librairies participantes. À chaque étape, ils font tamponner ce passeport par le libraire. Une fois au moins six tampons réunis, ils peuvent le déposer dans l’une des librairies du parcours. Un tirage au sort désignera ensuite un gagnant, qui recevra un lot de livres offert par les maisons d’édition.

L’événement s’accompagne aussi de vernissages, rencontres, ateliers, lectures, spectacles dessinés et dédicaces. Une déambulation avec la presse et les élus est annoncée le mercredi 3 juin, afin de découvrir les vitrines et de rencontrer les trinômes engagés dans cette édition.

Un parcours local et interprofessionnel

Le Rallye du livre est né en juin 2024, dans le cadre de l’année Strasbourg Capitale mondiale du livre. La CIL a choisi de le reconduire en 2025 puis en 2026, avec la même ambition : mettre en valeur le réseau local du livre, créer des liens entre professionnels et ouvrir les librairies à de nouveaux publics.

L’événement défend aussi une idée simple : la librairie n’est pas seulement un lieu d’achat, mais un espace culturel vivant. On y trouve des conseils, des rencontres, des ateliers, des expositions, des lectures et des échanges. La CIL rappelle également que, depuis la loi sur le prix unique du livre en 1981, un livre n’est pas plus cher en librairie qu’ailleurs.

Cette troisième édition réunit plus de 50 professionnels du livre et de l’art, avec 19 libraires, 19 éditeurs et 19 artistes. Les catalogues représentés couvrent un large paysage éditorial : littérature jeunesse, bande dessinée, livre d’art, poésie, littérature régionale, polar, ouvrages scientifiques, manga, photographie, livre-objet ou encore magazine consacré aux sexualités, à l’amour et au genre.

Dix-neuf vitrines dans quatre communes

Les librairies participantes sont réparties sur quatre communes : Strasbourg, Bischheim, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden. Le parcours associe des librairies généralistes, spécialisées, jeunesse, bande dessinée ou indépendantes de quartier.

Les trinômes 2026 sont les suivants :

Au Bonheur des livres, à Strasbourg, accueille l’Association de publications près les universités de Strasbourg, avec l’artiste Catherine Guignon.

La Librairie des Bateliers, à Strasbourg, travaille avec Stimultania et Guillaume Chauvin.

La Bouquinette, à Strasbourg, est associée aux Éditions 2042 – catalogue 4048, avec Saehan Parc.

Ça va buller – Canal BD, à Strasbourg, accueille Caurette Éditions et Stan Manoukian.

Chapitre 8, à Strasbourg, collabore avec Rodéo d’Âme et Sophie Bataille.

Dinali Grand’Rue, à Strasbourg, reçoit On ne compte pas pour du beurre et Malo Farnoux.

Dinali Mésange, à Strasbourg, travaille avec ID l’Édition et Frédérique Clément.

Escapade, à Strasbourg, est associée aux Éditions Issekinicho, avec Delphine Vaufrey.

Le Fil Rouge, à Strasbourg, accueille Père Fouettard et Lisa Guisquier.

L’Indépendante, à Strasbourg, travaille avec les Presses universitaires de Strasbourg et Léontine Soulier.

La Librairie Kléber Éphémère, à Strasbourg, collabore avec Accès éditions et Camille Tisserand.

La Lanterne, à Illkirch-Graffenstaden, reçoit les Éditions du Bastberg et Ipiapia.

Lignes de fuite, à Bischheim, est associée à L’Atelier contemporain, avec Stéphane Hamann.

La Librairie Oberlin, à Strasbourg, travaille avec Feuilles de menthe et Amandine Meyer.

L’Oiseau rare, à Strasbourg, accueille Les Éditions du Livre et Arno Luzamba Bompere.

La Parenthèse, à Strasbourg, collabore avec Médiapop et Nikol Dziub.

Quai des brumes, à Strasbourg, reçoit 3œil et Sylvain Moreau.

Le Tigre, à Strasbourg, travaille avec Cyprine chaude et un trio d’artistes composé de Fanny Van Rensbergen, Rémi Hupenoire et Albane Aubin.

Enfin, la Librairie Totem, à Schiltigheim, accueille Zinc éditions et Camille Meyer.

Des ateliers, lectures et spectacles

Le programme débute le mardi 2 juin à 18h à la librairie Dinali avec une rencontre intitulée « La famille dans tous ses états : raconter, illustrer, réinventer ». La maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, la librairie Dinali et l’illustrateur Malo Farnoux y aborderont les façons de représenter les familles contemporaines dans les livres jeunesse.

Le mercredi 3 juin à 15h, la librairie Oberlin proposera « Le thé aux histoires », un atelier autour des albums pour enfants des éditions Feuilles de menthe.

Le vendredi 5 juin à 18h, Le Fil Rouge accueillera Lisa Guisquier pour une lecture illustrée de l’album Naufrage, avec projection de planches en présence de l’illustratrice et de l’éditrice, suivie d’une séance de dédicaces autour de Naufrage et du roman illustré Fulmine.

Le même jour, à 18h30, L’Indépendante organisera « Exister, écrire, résister ! », une rencontre et lecture avec Léontine Soulier, Aline Martin, présidente d’À livre ouvert / wie ein offenes Buch, ainsi que Victoire Feuillebois et Pascal Maillard, codirecteurs d’Exister, écrire, résister, recueil de textes de l’Académie des écrivain.es sur les droits humains, publié aux Presses universitaires de Strasbourg.

Le samedi 6 juin à 10h, la librairie Totem proposera « Jardin d’enfants », avec un vernissage autour du travail de Camille Meyer et des enfants de l’école Mosaïque, une présentation par les enfants et un atelier d’impression typographique avec Fred Moret, de Zinc éditions.

Toujours le samedi 6 juin, à 15h, la librairie Oberlin accueillera Amandine Meyer pour un atelier d’illustration et des dédicaces autour de La petite colo en Alsace, paru aux éditions Feuilles de menthe. À 16h30, Au Bonheur des livres organisera le vernissage de sa vitrine.

Le mardi 9 juin à 18h30, la librairie Chapitre 8 proposera le spectacle dessiné Sur les sentiers du vivant. Anecdotes réelles, légendes ancestrales, chants et récits y accompagneront un voyage au cœur du vivant, dessiné en direct par Sophie Bataille et porté par Claire Audhuy.

Le samedi 13 juin, La Bouquinette accueillera « Froutch froutch miam miam, c’est le Bibimpap ! » : de 14h à 15h, un atelier « dessine ton plat préféré » sera proposé sur inscription auprès de la librairie, avant une séance de dédicaces de 15h à 16h.

Le même jour, la Librairie Kléber Éphémère organisera « Bien plus que des histoires ! », avec théâtre, lectures, ateliers et dédicaces autour d’Accès jeunesse. À 15h, la librairie Oberlin proposera également une lecture du conte Hansel et Gretel, publié par Feuilles de menthe, par la conteuse Esther Helmlinger.

Le jeudi 18 juin, de 19h à 20h30, Quai des brumes accueillera un vernissage et une rencontre avec Sylvain Moreau et Olivier Philipponneau autour de la bande dessinée Forbans !, publiée par les éditions 3œil.

Enfin, le vendredi 19 juin, de 18h à 19h, Lignes de fuite proposera Nourritures : une lecture musicale. À l’occasion de la sortie de son recueil de récits Nourritures, l’écrivain et traducteur Régis Quatresous, accompagné du musicien Stéphane Clor au violoncelle, invitera le public à une traversée en quatre étapes de sa géographie personnelle.

Un jeu gratuit, sans inscription

Le Rallye du livre est gratuit et sans obligation d’achat. Aucune inscription n’est nécessaire pour participer au parcours, sauf pour certains ateliers en librairie qui demandent une réservation. Le public peut effectuer le tour des librairies pendant leurs horaires d’ouverture, le plus souvent entre 10h et 19h, du mardi au samedi.

Le jeu s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Toutes les librairies participantes sont accessibles à vélo et en transports en commun, tram ou bus, afin de faciliter la circulation entre les différentes étapes.

La Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, organisatrice de l’événement, fait partie du réseau Livr’Est, aux côtés de Libraires de l’Est et d’Interbibly. Elle accompagne, fédère et structure les professionnels du livre en région Grand Est.

Crédits photo : Le Rallye du livre

Par Hocine Bouhadjera

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