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Pendant trois semaines, Strasbourg transforme ses librairies en galerie à ciel ouvert

Du 1er au 20 juin 2026, le Rallye du livre revient pour une troisième édition dans l’Eurométropole de Strasbourg. Organisé par la Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, l’événement associe librairies, maisons d’édition et artistes autour d’un principe simple : faire des vitrines des librairies des œuvres à part entière.

Le 02/06/2026 à 16:23 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

02/06/2026 à 16:23

Hocine Bouhadjera

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Cette année, 19 trinômes libraire-éditeur-artiste ont été constitués à Strasbourg, Bischheim, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden. Chaque maison d’édition est associée à une librairie, puis à un artiste invité à s’emparer de son catalogue pour imaginer une vitrine. Le résultat compose un parcours dans la ville, à la croisée de la création graphique, de la littérature, de l’édition indépendante et de la déambulation urbaine.

Le public est invité à participer sous la forme d’un jeu gratuit. Les visiteurs deviennent des « voyageurs » et peuvent retirer un « passeport » dans les librairies participantes. À chaque étape, ils font tamponner ce passeport par le libraire. Une fois au moins six tampons réunis, ils peuvent le déposer dans l’une des librairies du parcours. Un tirage au sort désignera ensuite un gagnant, qui recevra un lot de livres offert par les maisons d’édition.

L’événement s’accompagne aussi de vernissages, rencontres, ateliers, lectures, spectacles dessinés et dédicaces. Une déambulation avec la presse et les élus est annoncée le mercredi 3 juin, afin de découvrir les vitrines et de rencontrer les trinômes engagés dans cette édition.

Un parcours local et interprofessionnel

Le Rallye du livre est né en juin 2024, dans le cadre de l’année Strasbourg Capitale mondiale du livre. La CIL a choisi de le reconduire en 2025 puis en 2026, avec la même ambition : mettre en valeur le réseau local du livre, créer des liens entre professionnels et ouvrir les librairies à de nouveaux publics.

L’événement défend aussi une idée simple : la librairie n’est pas seulement un lieu d’achat, mais un espace culturel vivant. On y trouve des conseils, des rencontres, des ateliers, des expositions, des lectures et des échanges. La CIL rappelle également que, depuis la loi sur le prix unique du livre en 1981, un livre n’est pas plus cher en librairie qu’ailleurs.

Cette troisième édition réunit plus de 50 professionnels du livre et de l’art, avec 19 libraires, 19 éditeurs et 19 artistes. Les catalogues représentés couvrent un large paysage éditorial : littérature jeunesse, bande dessinée, livre d’art, poésie, littérature régionale, polar, ouvrages scientifiques, manga, photographie, livre-objet ou encore magazine consacré aux sexualités, à l’amour et au genre.

Dix-neuf vitrines dans quatre communes

Les librairies participantes sont réparties sur quatre communes : Strasbourg, Bischheim, Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden. Le parcours associe des librairies généralistes, spécialisées, jeunesse, bande dessinée ou indépendantes de quartier.

Les trinômes 2026 sont les suivants :

Au Bonheur des livres, à Strasbourg, accueille l’Association de publications près les universités de Strasbourg, avec l’artiste Catherine Guignon.

La Librairie des Bateliers, à Strasbourg, travaille avec Stimultania et Guillaume Chauvin.

La Bouquinette, à Strasbourg, est associée aux Éditions 2042 – catalogue 4048, avec Saehan Parc.

Ça va buller – Canal BD, à Strasbourg, accueille Caurette Éditions et Stan Manoukian.

Chapitre 8, à Strasbourg, collabore avec Rodéo d’Âme et Sophie Bataille.

Dinali Grand’Rue, à Strasbourg, reçoit On ne compte pas pour du beurre et Malo Farnoux.

Dinali Mésange, à Strasbourg, travaille avec ID l’Édition et Frédérique Clément.

Escapade, à Strasbourg, est associée aux Éditions Issekinicho, avec Delphine Vaufrey.

Le Fil Rouge, à Strasbourg, accueille Père Fouettard et Lisa Guisquier.

L’Indépendante, à Strasbourg, travaille avec les Presses universitaires de Strasbourg et Léontine Soulier.

La Librairie Kléber Éphémère, à Strasbourg, collabore avec Accès éditions et Camille Tisserand.

La Lanterne, à Illkirch-Graffenstaden, reçoit les Éditions du Bastberg et Ipiapia.

Lignes de fuite, à Bischheim, est associée à L’Atelier contemporain, avec Stéphane Hamann.

La Librairie Oberlin, à Strasbourg, travaille avec Feuilles de menthe et Amandine Meyer.

L’Oiseau rare, à Strasbourg, accueille Les Éditions du Livre et Arno Luzamba Bompere.

La Parenthèse, à Strasbourg, collabore avec Médiapop et Nikol Dziub.

Quai des brumes, à Strasbourg, reçoit 3œil et Sylvain Moreau.

Le Tigre, à Strasbourg, travaille avec Cyprine chaude et un trio d’artistes composé de Fanny Van Rensbergen, Rémi Hupenoire et Albane Aubin.

Enfin, la Librairie Totem, à Schiltigheim, accueille Zinc éditions et Camille Meyer.

Des ateliers, lectures et spectacles

Le programme débute le mardi 2 juin à 18h à la librairie Dinali avec une rencontre intitulée « La famille dans tous ses états : raconter, illustrer, réinventer ». La maison d’édition On ne compte pas pour du beurre, la librairie Dinali et l’illustrateur Malo Farnoux y aborderont les façons de représenter les familles contemporaines dans les livres jeunesse.

Le mercredi 3 juin à 15h, la librairie Oberlin proposera « Le thé aux histoires », un atelier autour des albums pour enfants des éditions Feuilles de menthe.

Le vendredi 5 juin à 18h, Le Fil Rouge accueillera Lisa Guisquier pour une lecture illustrée de l’album Naufrage, avec projection de planches en présence de l’illustratrice et de l’éditrice, suivie d’une séance de dédicaces autour de Naufrage et du roman illustré Fulmine.

Le même jour, à 18h30, L’Indépendante organisera « Exister, écrire, résister ! », une rencontre et lecture avec Léontine Soulier, Aline Martin, présidente d’À livre ouvert / wie ein offenes Buch, ainsi que Victoire Feuillebois et Pascal Maillard, codirecteurs d’Exister, écrire, résister, recueil de textes de l’Académie des écrivain.es sur les droits humains, publié aux Presses universitaires de Strasbourg.

Le samedi 6 juin à 10h, la librairie Totem proposera « Jardin d’enfants », avec un vernissage autour du travail de Camille Meyer et des enfants de l’école Mosaïque, une présentation par les enfants et un atelier d’impression typographique avec Fred Moret, de Zinc éditions.

Toujours le samedi 6 juin, à 15h, la librairie Oberlin accueillera Amandine Meyer pour un atelier d’illustration et des dédicaces autour de La petite colo en Alsace, paru aux éditions Feuilles de menthe. À 16h30, Au Bonheur des livres organisera le vernissage de sa vitrine.

Le mardi 9 juin à 18h30, la librairie Chapitre 8 proposera le spectacle dessiné Sur les sentiers du vivant. Anecdotes réelles, légendes ancestrales, chants et récits y accompagneront un voyage au cœur du vivant, dessiné en direct par Sophie Bataille et porté par Claire Audhuy.

Le samedi 13 juin, La Bouquinette accueillera « Froutch froutch miam miam, c’est le Bibimpap ! » : de 14h à 15h, un atelier « dessine ton plat préféré » sera proposé sur inscription auprès de la librairie, avant une séance de dédicaces de 15h à 16h.

Le même jour, la Librairie Kléber Éphémère organisera « Bien plus que des histoires ! », avec théâtre, lectures, ateliers et dédicaces autour d’Accès jeunesse. À 15h, la librairie Oberlin proposera également une lecture du conte Hansel et Gretel, publié par Feuilles de menthe, par la conteuse Esther Helmlinger.

Le jeudi 18 juin, de 19h à 20h30, Quai des brumes accueillera un vernissage et une rencontre avec Sylvain Moreau et Olivier Philipponneau autour de la bande dessinée Forbans !, publiée par les éditions 3œil.

Enfin, le vendredi 19 juin, de 18h à 19h, Lignes de fuite proposera Nourritures : une lecture musicale. À l’occasion de la sortie de son recueil de récits Nourritures, l’écrivain et traducteur Régis Quatresous, accompagné du musicien Stéphane Clor au violoncelle, invitera le public à une traversée en quatre étapes de sa géographie personnelle.

Un jeu gratuit, sans inscription
Le Rallye du livre est gratuit et sans obligation d’achat. Aucune inscription n’est nécessaire pour participer au parcours, sauf pour certains ateliers en librairie qui demandent une réservation. Le public peut effectuer le tour des librairies pendant leurs horaires d’ouverture, le plus souvent entre 10h et 19h, du mardi au samedi.

Le jeu s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Toutes les librairies participantes sont accessibles à vélo et en transports en commun, tram ou bus, afin de faciliter la circulation entre les différentes étapes.

La Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, organisatrice de l’événement, fait partie du réseau Livr’Est, aux côtés de Libraires de l’Est et d’Interbibly. Elle accompagne, fédère et structure les professionnels du livre en région Grand Est.

Crédits photo : Le Rallye du livre 

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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À Épinal, d’étranges personnages apparaissent sur les murs de la ville

À Épinal, les Imaginales ne se contentent pas des chapiteaux, des livres et des tables rondes. Pour cette édition 2026 placée sous le signe d’« Alter Ego », la ville elle-même devient surface de projection, et pas seulement lors des incontournables nocturnes du festival. Autour de la basilique Saint-Maurice, sur les grilles, les façades, les murs et les ouvertures oubliées, deux propositions visuelles accompagnent les festivaliers.

30/05/2026, 12:22

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La guerre de Troie n’a jamais pris fin

Aux Imaginales, Homère n’est pas traité comme une statue antique, mais comme un foyer inépuisable de récits. De l’auteur introuvable aux traductions antiques, des réécritures féministes de la guerre de Troie à l’uchronie, historiens et auteurs montrent comment l’Iliade et l’Odyssée continuent d’irriguer la fantasy, la recherche, la littérature contemporaine et le cinéma. Un Homère moins figé que disputé, sans cesse relu, déplacé et rendu à d’autres voix.

29/05/2026, 18:18

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Guerre, misère, révolte : Frans Masereel, l’artiste qui dessinait contre son siècle

Après plusieurs heures passées sous les chapiteaux, entre tables rondes, dédicaces et univers imaginaires, une autre aventure attend les visiteurs des Imaginales. Jusqu'au 20 septembre 2026, le musée de l'Image d'Épinal consacre sa grande exposition à Frans Masereel, figure majeure de l'art européen du XXe siècle, aujourd'hui trop méconnue.

29/05/2026, 16:11

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Une famille française, premier long-métrage de l'auteur Nadir Dendoune

Le journaliste, auteur et documentariste Nadir Dendoune prépare le tournage de son premier long-métrage, intitulé Une famille française. Il a déjà réalisé plusieurs documentaires, dont Des figues en avril (2018) et Petits Pas (2021).

29/05/2026, 11:23

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Des chats, des bébés et du kawaii pour célébrer le mignon

Le Louvre-Lens consacrera, du 23 septembre 2026 au 18 janvier 2027, une exposition à un sujet en apparence léger, mais beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît : le mignon. Intitulée Trop Mignon ! L’art du bonheur, elle réunira près de 300 œuvres - peintures, sculptures, photographies, vidéos, objets, films, livres et installations - pour interroger la manière dont les images, les formes et les récits produisent de l’attachement, de la tendresse, du réconfort ou du plaisir visuel.

28/05/2026, 18:07

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Federico Garcia Lorca, une philosophe et une anthropologue primés à Cannes 2026

La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a confirmé, une nouvelle fois, la place des textes dans le cinéma contemporain. Parmi les films distingués cette année, deux en proviennent : La bola negra, de Javier Calvo et Javier Ambrossi, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi.

28/05/2026, 12:41

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Livres en scène revient dans 17 cafés-librairies de Bretagne du 20 juin au 18 juillet

La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise la sixième édition de Livres en scène du 20 juin au 18 juillet. Cette manifestation littéraire jeunesse réunit 17 événements gratuits dans 17 cafés-librairies en Bretagne, avec des spectacles musicaux et contés, des lectures théâtrales et dessinées, des ateliers créatifs et des balades botaniques. Des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices y présenteront leurs livres à travers des formats de rencontre destinés au jeune public.

27/05/2026, 16:50

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Étonnants Voyageurs, les auteurs et Saint-Malo résistent à la canicule

Le festival Étonnants Voyageurs annonce un bilan positif de sa 36e édition, du 23 au 25 mai 2026. Malgré une chaleur inédite à Saint-Malo et une fréquentation payante en retrait de 10 % (vs 2025), le président Jean-Michel Le Boulanger affiche « une grande fierté ». Plus de 250 événements, un hommage au Liban, une programmation jeunesse renforcée et une prochaine édition en mai 2027, avec un cap confirmé.

26/05/2026, 20:22

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Époque 2026 : quand les livres trouvent leur voix

Pour sa 12e édition, Époque fait du thème « Partir » un terrain de rencontres entre littérature, musique et scène, du 29 au 31 mai à Caen. Lectures musicales, récits incarnés et créations jeunesse donnent au livre une présence vivante, entre voix, instruments et imaginaires en mouvement.

26/05/2026, 16:36

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Le film de Mia Hansen-Løve sur Mary Wollstonecraft bientôt en tournage

La réalisatrice et scénariste Mia Hansen-Løve consacrera, avec If Love Should Die, un long-métrage à une pionnière féministe, l'écrivain britannique Mary Wollstonecraft. Cette dernière sera incarnée par Renate Reinsve, actrice norvégienne vue dans Julie (en 12 chapitres) (2021) et Valeur sentimentale (2025) de Joachim Trier.

26/05/2026, 11:48

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Alain Della Negra adapte Les Enfants des autres, de Pierric Bailly

Le réalisateur français Alain Della Negra (Bonheur académie, Petit ami parfait) prépare une adaptation du roman Les Enfants des autres, de Pierric Bailly, paru en 2020 aux éditions P.O.L. Le casting s'est ouvert, en amont d'un tournage prévu en Bourgogne.

26/05/2026, 10:32

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"La joie de la lutte" : Atlas – Fragments du futur, à Montpellier

Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.

25/05/2026, 11:56

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Thierry Vezon, la nature comme territoire de liberté

Dans le cadre du festival Les Passeurs de livres d'Alès, Le Capitole accueillera Thierry Vezon ce samedi 6 juin, de 13 h 30 à 15 h 30, pour une projection de photographies suivie d’un échange animé par Élise Voindrot. « Camargue en féérie » et « Nature », deux approchent qui résument un parcours où le regard naturaliste ne sépare jamais la beauté du vivant de la patience nécessaire pour l’approcher.

25/05/2026, 11:00

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Buenos Aires attire 1,34 million de lecteurs et rassure l’édition

La 50e Foire internationale du livre de Buenos Aires revendique 1,34 million de visiteurs, soit 8 % de plus qu’en 2025. Derrière ce succès public, les organisateurs soulignent aussi la vigueur des journées professionnelles. Le bilan pèse d’autant plus que l’édition argentine affronte une baisse des tirages, une chute des achats publics et la fragilisation de plusieurs catalogues indépendants, malgré un fort attachement des lecteurs locaux.

25/05/2026, 10:00

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Ralph Meyer retrace Undertaker à la Galerie Daniel Maghen

La Galerie Daniel Maghen consacre une exposition à Ralph Meyer du 27 mai au 20 juin 2026, après la vente aux enchères organisée autour de son travail en 2025. L’événement réunira des planches originales, des illustrations récentes et des œuvres liées à ses principales séries, avec un temps fort le samedi 30 mai en présence de Ralph Meyer et du sculpteur Christophe Charbonnel.

25/05/2026, 08:01

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À Saint-Malo, Étonnants Voyageurs récompense cinq voix du livre

Le festival Étonnants Voyageurs a remis, dimanche 24 mai à Saint-Malo, plusieurs de ses prix littéraires 2026. Antonin Feurté, Adam Weymouth, Anne-Solange Muis, Nicolas Delesalle et Maram al-Masri figurent parmi les lauréats, distingués pour des romans, récits ou une œuvre poétique qui prolongent l’esprit voyageur, maritime et documentaire du rendez-vous malouin, entre fiction contemporaine, récit de nature et poésie engagée et sociale forte.

24/05/2026, 21:17

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“Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais"

Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.

22/05/2026, 17:26

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"Pour la première fois, il y a plus d’autrices que d’auteurs" : à Montpellier, le livre au féminin

L'inauguration oficielle de la 41e édition, la Comédie du Livre – Dix jours en mai, s'est tenue ce matin. Un mot d’ordre clair : défendre la lecture, les librairies, le service public de la culture — et placer les femmes au cœur du récit.

 

22/05/2026, 17:25

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Les Parisiennes de Kiraz exposées à Paris

Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz. 

22/05/2026, 15:35

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Drill, baby, drill : le festival lyonnais qui répond aux urgences écologiques

Du 12 au 14 juin 2026, Lyon accueillera la 8e édition du festival « À l’École de l’Anthropocène », rendez-vous consacré aux bouleversements environnementaux et au changement global. Coorganisé et coproduit par Cité Anthropocène et October Octopus, l’événement entend, une nouvelle fois, croiser les regards scientifiques, artistiques, militants et politiques autour des crises écologiques contemporaines.

22/05/2026, 15:19

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Au Peyrou, la jeunesse entre livres sonores et mémoire du Mur de Berlin

Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective. 

22/05/2026, 14:00

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Le Festival BD de Puteaux voit la vie en Schtroumpf

Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.

22/05/2026, 11:29

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Montpellier : Marion Fayolle transforme les sentiments en dessins

Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.

21/05/2026, 17:54

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Terres de Paroles 2026 : les voix qui feront date

Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.

21/05/2026, 13:05

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Philippe Spanghero au Salon du livre du Grand Narbonne : écrire avec l’héritage familial

Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.

20/05/2026, 17:45

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Turin attire 254.000 visiteurs dans son salon

Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.

20/05/2026, 16:57

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Voyager sans quitter Caen : ce que prépare le festival Époque 2026

Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.

20/05/2026, 16:35

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À Palaiseau, Dimension fait dialoguer médiation culturelle et métiers du livre

Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.

20/05/2026, 14:36

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Dix histoires d’enfance au Parc d’attractions littéraires

Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».

20/05/2026, 13:19

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Festival du premier roman : littérature et environnement au coeur d’une journée ouverte

Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.

20/05/2026, 10:38

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Science et fiction, le grand dialogue de Palaiseau

À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.

20/05/2026, 09:34

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