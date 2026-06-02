Escoffier, l’excellence au service des autres

Cette publication vient célébrer les 180 ans de la naissance du chef visionnaire et les 60 ans du musée qui lui est consacré dans sa maison natale de Villeneuve-Loubet. C’est un ouvrage réussi tant sur le fond que sur la forme, entre bande dessinée qui donne faim et livre d’histoire qui rappelle que le Maître a dû faire face à bien des obstacles.

Il naît en 1846. À 13 ans, il entre comme apprenti dans le restaurant de son oncle. En avril 1865, il quitte le sud de la France pour la capitale et devient aide-cuisinier au restaurant Le Petit Moulin Rouge, un établissement très en vogue à l’époque. En 1870, la guerre est déclarée entre la France et la Prusse. Dans l’armée, il sera chef de cuisine, et nourrir les soldats quand tout manque n’est pas une mince affaire. Cela ne l’éloigne pas non plus des ennuis puisqu’il sera fait prisonnier.

Après la guerre, il retourne au Petit Moulin Rouge, mais cette fois-ci en qualité de chef de cuisine. Il va alors révolutionner la façon de travailler des équipes. Désormais, chacun sera spécialiste dans son domaine, ce qui permettra une meilleure harmonie et un gain de temps non négligeable.

C’est sa rencontre avec César Ritz qui va réellement se révéler déterminante. Les deux hommes parlent le même langage et s’entendent immédiatement. Ritz va alors lui donner carte blanche pour la création des restaurants de ses différents hôtels, tant pour les cuisines, bien sûr, que pour l’architecture intérieure.

Cette bande dessinée vous en apprendra beaucoup sur cet homme qui fut décoré, après la Première Guerre mondiale, de la croix de chevalier de la Légion d’honneur par le président Raymond Poincaré. Et cette distinction paraît bien méritée car ce qui frappe dans ce livre, outre le talent du chef Escoffier, c’est sa grande générosité et son désir d’aider les plus humbles.



Ainsi, il va aider les Petites Sœurs des pauvres, créer une souscription pour une maison de retraite, récolter des dons pendant la Première Guerre mondiale et travailler à un projet d’assistance mutuelle destiné à lutter contre le paupérisme. Dans un autre registre, mais avec la même volonté, il sera le premier grand chef à s’associer à une entreprise de l’industrie agroalimentaire, Maggi en l’occurrence, afin d’améliorer la nutrition des familles ouvrières : ce sera la naissance du bouillon Kub.

Auguste Escoffier est de ces hommes qui prouvent que l’on peut côtoyer tout le gratin de Paris, Londres, New York et d’ailleurs sans perdre de vue la difficile réalité des sociétés d’alors : les difficultés à se nourrir sainement.

Escoffier reste aujourd’hui encore un modèle. Pour preuve, son Guide culinaire, publié pour la première fois en 1903, demeure la bible des cuisiniers.

Dans une seconde partie, nous retrouvons Stéphane Bern, toujours dessiné par Cédric Fernandez, qui nous présente plusieurs grandes histoires ayant façonné la gastronomie française : celle du roquefort et des débuts des appellations contrôlées, celle des champagnes A. Chauvet, des liqueurs Combier, du chocolat Bonnat, de l’eau minérale Saint-Géron, ainsi que le pari un peu fou qu’ont fait, en 1989, Jane et Louis Privat en créant, les désormais célèbres, Grands Buffets de Narbonne en hommage au grand chef.

Un pari récompensé puisque l’établissement a été consacré par la Fondation Escoffier « comme LA vitrine mondiale de la cuisine d’Auguste Escoffier ».

Une bande dessinée qui pousse au travail et à l’humilité et qui, soyons complètement honnêtes, donne faim !

DOSSIER - Chaque semaine la sélection Plein les poches, lectures et livres à petits prix

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com