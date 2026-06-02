L’Aigle et le Serpent : meurtres en série sous l’Empire

C’est ainsi que nous suivons l’enquêteur, pas à pas, dans une capitale qui s’apprête à fêter le deuxième anniversaire du sacre de Napoléon, mais qui, pour l’heure, est davantage préoccupée par un tueur en série laissant derrière lui des corps disséminés un peu partout, accompagnés de savantes mises en scène.

Le ministre de la Police, Fouché, met alors une forte pression sur Drone qui, avouons-le, patine quelque peu au début de son enquête. « Les preuves, Drone. Les preuves d’abord, la poésie ensuite. » Il faut dire que notre inspecteur, fils d’un cordonnier guillotiné, aurait tout aussi bien pu être le fils d’un homme de lettres. Il aime réfléchir, sentir les choses et se fier à son instinct de fin limier.

Son flair va le conduire des bouges aux salons les plus raffinés ; mais, dans un cas comme dans l’autre, il ne se laisse pas déstabiliser. Il a appris à naviguer dans tous ces mondes et ne se fait guère d’illusions sur ceux qui hantent les salons à la mode : « J’ai appris à ne pas baisser la tête dans ces lieux qui confondent hauteur de plafond et noblesse des âmes. »

Dans ce Paris de l’ère napoléonienne, qui évoque parfois le Londres victorien et un certain climat digne de Conan Doyle, nous cherchons donc, aux côtés de Drone, qui tue et pourquoi. Un début un peu poussif, de nombreuses répétitions et la présence, toujours un peu convenue, des fameuses sociétés secrètes ont bien failli me faire refermer ce livre avant d’atteindre la cinquantième page. Mais une petite voix me rappelait : « C’est un premier roman. »

Bien inspirée, cette petite voix, car Armand Drone sait se rendre indispensable au point que, malgré quelques réserves, l’envie de connaître le dénouement devient une idée fixe lorsque la vie vous appelle ailleurs.

L’auteur parvient à nous embarquer dans cette atmosphère si particulière où les crimes des bas-fonds ne sont jamais loin des plus grands intérêts… ni de la perfide Albion.

Si le but premier de la fiction est de nous faire quitter, le temps de quelques pages, le présent, alors ce premier roman est une réussite.

Par Audrey Le Roy

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