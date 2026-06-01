Marilyn Monroe, cent ans et toujours chérie

Ce 1er juin 2026 marque le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe. Un anniversaire que célèbre le beau livre Marilyn chérie, publié chez Flammarion, dans lequel Catherine Deneuve et le collectionneur Sébastien Cauchon rendent hommage à celle qui demeure l’une des figures les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

L’originalité de l’ouvrage tient à son point de départ. Il ne s’agit pas d’une nouvelle biographie de Marilyn Monroe, mais d’une rencontre à distance entre deux femmes qui ne se sont jamais connues. D’un côté, une star hollywoodienne dont l’image est devenue un mythe. De l’autre, une actrice qui a traversé plus de six décennies de cinéma sans jamais perdre sa liberté ni son mystère.

À partir d’un riche ensemble de photographies, certaines rarement vues, Catherine Deneuve pose sur Marilyn un regard à la fois sensible et précis. Elle s’attarde sur un sourire, une posture, un regard. Elle observe l’actrice derrière l’icône et retrouve chez elle des préoccupations qui lui sont familières : le rapport à la célébrité, la nécessité de préserver son intimité, le refus d’être réduite aux clichés attachés à la blondeur.

Au fil des pages apparaissent aussi d’étonnantes résonances entre leurs parcours. Même amour du cinéma, même photogénie exceptionnelle, même volonté de ne pas se laisser enfermer dans les images fabriquées par les autres. Bien que séparées par une génération et un océan, elles semblent parfois dialoguer à travers les photographies.

Sébastien Cauchon apporte à cet échange son regard de collectionneur et sa connaissance des archives. Ensemble, ils composent un livre qui ne cherche ni à expliquer ni à percer définitivement le mystère Monroe. Il invite simplement à regarder autrement un visage que l’on croyait connaître.

Cent ans après sa naissance, Marilyn Monroe continue de fasciner. Peut-être parce qu’au-delà de la star, demeure l’image d’une femme fragile que tout le monde a envie de protéger.