La Divine Comédie devient un thriller mafieux avec Oscar Isaac et Al Pacino

Netflix proposera prochainement In the Hand of Dante, le nouveau film de Julian Schnabel, adapté du roman du regretté Nick Tosches, La Main de Dante (trad. François Lasquin, Albin Michel). Après une première mondiale hors compétition à la Mostra de Venise 2025, le long métrage doit arriver sur la plateforme le 24 juin 2026, précédé d’une sortie limitée en salles le 12 juin.
Le 02/06/2026 à 14:28 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/06/2026 à 14:28
0
Commentaires
0
Partages
Le point de départ de ce thriller bibliophile : un manuscrit de La Divine Comédie, supposément écrit de la main de Dante Alighieri, refait surface plusieurs siècles après sa disparition. Passé du Vatican aux réseaux criminels new-yorkais, le document attire l’attention d’un parrain mafieux, qui fait appel à l’écrivain Nick Tosches pour en vérifier l’authenticité.
Julian Schnabel construit alors deux lignes narratives parallèles, également distinguées par leur traitement visuel : d’un côté, en noir et blanc, un écrivain new-yorkais entraîné dans une enquête autour du manuscrit, de l’autre, en couleur, Dante lui-même, au XIVe siècle, au moment où s’élabore son grand poème.
Oscar Isaac occupe le centre de cette construction en miroir. Il incarne à la fois Nick Tosches et Dante Alighieri, deux figures séparées par sept siècles, mais réunies par une même quête autour de l’amour, de la beauté, du divin et du pouvoir de la littérature.
Autour d’Oscar Isaac, le film s’appuie sur une distribution dense : Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore et Benjamin Clementine figurent notamment au générique.
Avec In the Hand of Dante, Julian Schnabel revient à un terrain qui traverse une grande partie de sa filmographie : peintre devenu cinéaste, il s’est déjà intéressé à des figures d’artistes ou d’écrivains dans Basquiat, Before Night Falls, Le Scaphandre et le Papillon ou encore At Eternity’s Gate, consacré à Vincent Van Gogh. La Biennale de Venise lui a remis en 2025 le Cartier Glory to the Filmmaker Award, avant la projection hors compétition de son nouveau film.
Les droits du roman de Nick Tosches avaient été acquis dès 2008 par Infinitum Nihil, la société de production de Johnny Depp, qui envisageait alors d’en faire un véhicule pour l’acteur. Julian Schnabel avait ensuite été associé au projet, mais cette première version n’avait pas abouti. Le film a finalement été relancé en 2023 autour d’Oscar Isaac, rejoint par Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot et Martin Scorsese comme producteur exécutif.
Julian Schnabel a affirmé, dans sa note d’intention, que Nick Tosches et Dante ne sont pas seulement deux personnages liés par un manuscrit, mais deux incarnations possibles d’un même mouvement vers l’œuvre.
Nick Tosches, mort en 2019 à New York, appartenait à cette génération de journalistes et écrivains américains passés par la critique musicale avant de déplacer leur écriture vers le roman, la biographie et l’enquête littéraire. Né en 1949 à Newark, dans le New Jersey, il a écrit pour Creem, Rolling Stone, The Village Voice, Esquire, The New York Times ou encore Vanity Fair. Avec Lester Bangs et Richard Meltzer, il est souvent associé à une manière très libre, violente et érudite d’écrire sur la musique populaire.
À LIRE - Tenir debout, d'après le livre de Mélissa Da Costa, bientôt en tournage
Son œuvre alterne biographies, récits noirs, romans et textes inclassables. Il s’est imposé avec Hellfire, consacré à Jerry Lee Lewis (Allia, traduit par Jean-Marc Mandosio) ; Dino. La belle vie dans la sale industrie du rêve, portrait de Dean Martin (Rivages, traduit par Jean Esch) ; Night Train, autour du boxeur Sonny Liston (Rivages, traduit par Julia Dorner) ; mais aussi avec des fictions comme La Religion des ratés (Gallimard, traduit par Jean Esch), Trinités (Gallimard, traduit par Élisabeth Guinsbourg), ou encore Sous Tibère (Albin Michel, traduit par Héloïse Esquié).
Son écriture mêle culture savante, fascination pour les marges, violence américaine, musique, mafia, religion et mythologies personnelles, autant d’éléments que l’on retrouve dans La Main de Dante, où le manuscrit de La Divine Comédie devient le point de rencontre entre érudition, crime et quête spirituelle.
Crédits photo : In the Hand of Dante (Netflix)
DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 03/01/2003
420 pages
Albin Michel
23,30 €
Plus d'articles sur le même thème
La nouvelle série animée THE GHOST IN THE SHELL, produite par Science SARU, présentera ses deux premiers épisodes en première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy, le 22 juin. Une sortie événementielle en salles suivra en France début juillet.
30/05/2026, 09:00
Crunchyroll a dévoilé, samedi 23 mai 2026 à Tokyo, les lauréats de la 10e édition des Crunchyroll Anime Awards. La cérémonie, organisée au Grand Prince Hotel Shin Takanawa, a récompensé les créateurs, musiciens et artistes qui participent au rayonnement international de l’animation japonaise.
27/05/2026, 12:46
Paru en 2018 aux éditions de l'Iconoclaste, le premier roman d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, avait largement convaincu la critique, recevant, entre autres, le Prix du roman Fnac, le Prix Renaudot des Lycéens et le Grand prix des lectrices de Elle. L'adaptation cinématographique du récit entrera bientôt en tournage.
19/05/2026, 10:56
Pardon, QUOI ? Eh bien oui, Peter Jackson précise l’orientation du prochain film tiré de l’univers de Tolkien. Réalisé par Andy Serkis, The Hunt for Gollum racontera la traque de Sméagol depuis l’intérieur du personnage, avec Le Joker comme référence de construction psychologique. Mais pas le personnage en tant que tel, plutôt la référence cinématographique de l'acteur Joaquin Phoenix. Ah, bon !
17/05/2026, 10:10
Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video.
13/05/2026, 15:07
Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.
10/05/2026, 10:00
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Le réalisateur et scénariste Mathieu Robin, également auteur de deux livres publiés par les éditions Actes Sud, portera à l'écran Chanteurs d'oiseaux, l'autobiographie de Jean Boucault et Johnny Rasse. Sous ce même intitulé, ils ont développé des spectacles basés sur leur talent bien particulier : imiter les chants des oiseaux.
30/04/2026, 09:12
L'acteur, réalisateur et auteur Raphaël Quenard incarnera Gérard de Suresnes, adepte de Fun Radio devenu une figure récurrente de la station dans les années 1990, mais aussi le sujet de moqueries de certains auditeurs, encouragés par des animateurs. Le scénario s'appuie sur le livre de Thibault Raisse, Le con de minuit, paru en septembre 2024 chez Denoël.
29/04/2026, 09:23
Netflix affirme que les œuvres adaptées de livres ont généré plus de 9 milliards de vues en 2025, près de 20 % des heures vues sur sa plateforme. Derrière ce chiffre, un enjeu éditorial se précise : les séries et films issus de romans relancent les ventes, l’audio, les traductions et les fonds anciens.
25/04/2026, 10:26
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), en partenariat avec le Marché du Film du Festival de Cannes, organise les 14 et 15 mai 2026 la 13ᵉ édition de Shoot The Book!, rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier des professionnels de l’édition et de l’audiovisuel.
23/04/2026, 14:03
À l’approche de la Journée mondiale du livre, le 23 avril, Rakuten Kobo met en avant une dynamique désormais structurante pour l’industrie éditoriale : le succès des adaptations audiovisuelles agit comme un puissant déclencheur d’achat et de lecture des œuvres originales. Derrière l’effet de vitrine des plateformes et du cinéma, se dessine une reconfiguration des circuits de prescription, où l’image précède de plus en plus souvent le texte.
21/04/2026, 14:35
Un simple clin d’œil dans Daredevil: Born Again a rallumé la mèche : voir Spider-Man et Matt Murdock combattre enfin côte à côte. Cette perspective ne repose pas sur la seule ferveur des fans. Elle s’appuie sur une longue histoire éditoriale, sur une même géographie new-yorkaise, sur un premier contact déjà acté dans No Way Home et sur des enjeux industriels qui continuent, pour l’instant, d’en retarder l’issue.
07/04/2026, 09:20
Le nouvel anime tiré de Tsugai : Daemons of the Shadow Realm entre dans une phase plus lisible : son format vient d’être précisé, avec 24 épisodes répartis sur deux cours consécutifs. Pour Hiromu Arakawa, cette adaptation marque un retour scruté de près, tant le souvenir de Fullmetal Alchemist demeure puissant. Reste à voir comment cette autre œuvre, plus récente, trouvera sa place entre fidélité éditoriale, diffusion mondiale et identité propre.
06/04/2026, 09:54
Publiée entre 1996 et 2001, la série de science-fiction jeunesse Animorphs, signée Katherine Applegate, suit cinq adolescents dotés d’une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. Leur mission : résister à l’invasion des Yirks, parasites capables de prendre le contrôle des corps humains et de réduire l’humanité en esclavage.
04/04/2026, 10:44
Nouveau visuel, événement d’été, saison 3 calée pour octobre 2026, film annoncé pour décembre : Les Carnets de l’apothicaire poursuit une montée en puissance qui dépasse le simple calendrier de diffusion. Derrière l’illustration estivale révélée fin mars, l’anime confirme une stratégie d’occupation continue de l’espace médiatique, appuyée sur une franchise éditoriale de 45 millions d’exemplaires, entre romans, mangas, scène et adaptation audiovisuelle.
02/04/2026, 13:31
Manga du dessinateur et auteur japonais Tomato Soup, Jaadugar : la Légende de Fatima est publié depuis septembre 2024 par Glénat en France, dans une traduction de Mathilde Vaillant. Ce seinen à succès a été adapté en anime par le studio Science SARU.
02/04/2026, 11:54
Huit ans après ses débuts, Chainsaw Man ferme donc un chapitre, mais pas exactement de la manière dont les emballements anglophones l’ont raconté. Le 11 mars, la plateforme Shōnen Jump+ annonçait que le chapitre 232, mis en ligne le 25 mars au Japon, serait le dernier de la deuxième partie du manga de Tatsuki Fujimoto. Les médias japonais ont repris cette formulation précise : fin de la partie 2, pas annonce d’une troisième. Or, à ce jour, aucune suite n’a été officialisée.
24/03/2026, 16:50
À l'occasion de Séries Mania 2026, la chaine Arte révèle quelques-unes de ses programmes à venir. Parmi ceux-ci, Anatomía de un instante, une mini-série espagnole tirée du livre homonyme de Javier Cercas, paru en France chez Actes Sud dans une traduction d'Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujicic.
23/03/2026, 15:17
Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence seront en vedette du prochain film de Martin Scorsese, What Happens at Night, dont le tournage a démarré. Le réalisateur est accompagné par Apple Studios et Studiocanal pour cette adaptation d'un roman de l'écrivain américain Peter Cameron.
20/03/2026, 10:20
Arnaud et Jean-Marie Larrieu préparent leur prochain long métrage, La Foudre, librement adapté du roman éponyme de Pierric Bailly publié aux éditions P.O.L. Après Le Roman de Jim, les cinéastes poursuivent ainsi leur collaboration avec l’univers de l’écrivain.
19/03/2026, 12:08
Paru aux éditions Calmann-Lévy en 2020, Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, deviendra une mini-série pour France 2. La réalisation a été confiée à Jérôme Cornuau, scénariste, producteur et déjà réalisateur du téléfilm Le jour de ma mort (2024), également tiré d'un ouvrage de Jacques Expert.
19/03/2026, 09:46
La 98e cérémonie des Oscars s’est tenue le 15 mars 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles. Animée par Conan O’Brien, elle récompensait les films sortis en 2025. Plusieurs œuvres adaptées de livres figuraient parmi les nominations majeures, et certaines ont remporté des prix, notamment Une bataille après l'autre, inspiré du roman Vineland de Thomas Pynchon, et Hamnet, adapté du livre de Maggie O’Farrell.
16/03/2026, 13:25
L’un des mangas de fantasy les plus célébrés de ces dernières années s’apprête à franchir une nouvelle étape. Witch Hat Atelier, adaptation animée du manga L’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, sera diffusé à partir du 6 avril 2026 en exclusivité sur Crunchyroll, avec un nouvel épisode chaque lundi.
12/03/2026, 18:03
Le témoignage Métamorphose, sous-titré La vie m'appelle, signé par Catherine Draveil et publié par les éditions Favre en mai 2023, sera adapté en long-métrage par Léa Fazer. La réalisatrice et scénariste suisse tourne son film, nommé Les Vœux, dans l'Oise.
05/03/2026, 10:12
Romeo Drive, YTA Productions et Portofino Films coproduisent À bras le cœur, le prochain film de l'acteur et réalisateur Jérémy Banster. Ce dernier adapte, avec ce long-métrage, un témoignage de Louis Buton, Un Vendéen résistant et déporté, paru en 2003 chez Geste éditions.
04/03/2026, 11:11
Le roman graphique Haïkus de Sibérie, inspiré d'une histoire vraie, cosigné par Jurga Vilé et Lina Itagaki et publié en France par Sarbacane dans une traduction de Marielle Vitureau, sera bientôt transposé en film d'animation. Une équipe de production lituanienne, française et belge est à l’œuvre pour convaincre des investisseurs, tandis que l'écriture du scénario et la conception graphique sont en cours.
03/03/2026, 10:49
Le milieu de l’animation japonaise pleure la disparition de Mori Satoshi. La nouvelle a été rendue publique via son compte X, où sa famille a fait savoir qu’il était en traitement depuis un certain temps et qu’il s’est éteint le 20 février 2026. Il est né en 1984.
02/03/2026, 15:52
La cérémonie des BAFTA 2026, organisée le 22 février au Royal Festival Hall de Londres par l’Académie britannique des arts cinématographiques et télévisuels, a mis en lumière la place centrale de la littérature comme source d’inspiration majeure du cinéma contemporain.
23/02/2026, 13:03
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) inaugure en 2026 un nouveau volet de son programme Shoot the Book !, destiné à susciter des adaptations audiovisuelles d'ouvrages. Cette fois, l'initiative s'invite au sein du Festival et du Marché international du film d'animation d'Annecy (MIFA), du 23 au 26 juin prochain.
20/02/2026, 10:46
France Télévisions diffusera la mini-série réalisée par Fred Grivois (scénario d'Olivier Prieur) d'après le roman éponyme de Barbara Abel (Belfond). Déjà diffusée en Belgique en juin 2025, cette mini-série de quatre épisodes de 52 minutes est portée par Lola Dewaere et David Kammenos. Ou comment transformer une sortie scolaire en cauchemar…
17/02/2026, 16:54
Après deux saisons d’anime à succès et plus d’une décennie de publication en manga, Miss Kobayashi’s Dragon Maid arrive au cinéma. Intitulé Miss Kobayashi's Dragon Maid : une dragonne en manque d’amour, le long-métrage sort en salle uniquement les 1er et 2 mars 2026.
16/02/2026, 17:31
Près de deux ans après la première annonce, la série Spider-Noir d'Amazon Prime Vidéo sort de l'ombre avec de premières images. Nicolas Cage incarne un anti-héros avec « zéro pouvoir » et, donc, « zéro responsabilité », dans un New York sombre et mystérieux, miné par la Grande Dépression.
13/02/2026, 10:58
Le réalisateur et scénariste américain Mike Flanagan se construit, petit à petit, une réputation de spécialiste des adaptations des œuvres de Stephen King. Après Jessie (2017), Doctor Sleep (2019) et The Life of Chuck (2024), il devrait ainsi se confronter à Brume (trad. Michèle Pressé et Serge Quadruppani, Le Livre de Poche), déjà porté au cinéma en 2007 par Frank Darabont sous le titre The Mist, puis en série, dix ans plus tard.
11/02/2026, 15:54
« Le nom sur le mur » est un documentaire inédit écrit par Hervé Le Tellier (d'après son livre Le nom sur le mur, ed Gallimard) et réalisé par Bernard Faroux. Le film retrace le destin d’André Chaix, jeune maquisard tué en août 1944 à l’âge de 20 ans. À partir d’un prénom gravé sur le mur d’une maison de la Drôme, près de Dieulefit, le documentaire interroge la persistance des traces laissées par la Résistance et la manière dont une vie brisée continue de résonner, des décennies plus tard.
10/02/2026, 17:05
Warner Bros. Pictures a fixé au 5 février 2027 la sortie américaine de Remain (Immortelle en français), le prochain film de M. Night Shyamalan. Initialement attendu à l’automne 2026, ce thriller romantique surnaturel, coécrit à l’origine avec l’auteur Nicholas Sparks, et porté par Jake Gyllenhaal et Phoebe Dynevor, change de date afin de viser la période de la Saint-Valentin.
09/02/2026, 17:37
Autres articles de la rubrique Médias
La Grande Librairie prévoyait un documentaire sur Victor Hugo, ce mercredi 3 juin : elle change finalement de programme et propose plutôt une émission en hommage au philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai dernier à l'âge de 104 ans.
01/06/2026, 13:01
Du lundi 1er au dimanche 7 juin, la station publique France Culture ménage une belle place à la littérature et à ceux et celles qui la font. Sans oublier la BD, sous toutes ses formes, du reportage dessiné aux mangas. Parmi les invités, cette semaine, Sigolène Vinson, Camille de Toledo ou encore Philippe Jaenada.
01/06/2026, 10:25
Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.
29/05/2026, 11:12
Le dimanche 31 mai à 21h, LCP invite à une séance de (re)visionnage des interventions télévisées du sociologue Pierre Bourdieu, dans l'émission Rembob’INA, présentée par Patrick Cohen. En compagnie d'Agnès Chauveau, directrice générale déléguée et présidente de l'INA, il reçoit Gisèle Sapiro, sociologue et directrice de recherche au CNRS, et Laure Adler, journaliste.
25/05/2026, 13:00
Sur France Culture, la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai sera une nouvelle fois chargée en littérature. Le programme de la station publique convoque ainsi Camila Sosa Villada, Leonardo Padura ou encore Anthony Feneuil. Mais propose aussi un détour par la bibliothèque de Chassol, ou par un feuilleton tiré des récits d'enfance d'Elena Ferrante...
25/05/2026, 09:30
France 5 diffusera, le mercredi 10 juin à 21h05, la finale de la saison 7 de l'émission Si on lisait à voix haute, présentée par François Busnel. 9 finalistes, venus de toute la France et de l'étranger, seront départagés par un jury, dans trois catégories.
22/05/2026, 14:49
Chaque semaine, Bibliosurf propose une chronique inédite sur ActuaLitté, prenant le poul du web littéraire. Avec Revue du web, découvrez les tendances à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne : les titres les plus discutés, débattus et remarqués (voire remarquables), qui ont agité le net. (semaine du 14 au 20 mai)
22/05/2026, 10:45
Vendredi 22 mai à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal, réunit Didier Decoin et Éric Vuillard autour de leurs derniers romans consacrés aux États-Unis. L’un revient sur la figure de Billy the Kid, l’autre sur une affaire criminelle dans la Caroline du Sud des années 1940. Les deux auteurs échangeront sur les liens entre l’Amérique du passé et celle d’aujourd’hui.
20/05/2026, 17:19
La collection « Les docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, s'arrête, le temps d'un épisode, sur une figure incontournable de la littérature française. Victor Hugo sera ainsi au cœur d'une émission diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, laquelle reviendra sur ses activités artistiques, mais aussi son engagement politique.
20/05/2026, 10:19
Science grand format, l'émission de vulgarisation scientifique présentée par Mathieu Vidard sur France 5, se penchera, le jeudi 4 juin à 21h05, sur le corps de Voltaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste, puisque la dépouille du philosophe et dramaturge a été allégée de certains organes... Pourquoi ? Et où se trouvent à présent ces reliques ? L'émission tentera d'apporter quelques éléments de réponse.
19/05/2026, 10:57
L'autrice Maria Pourchet, qui a dernièrement publié Tressaillir aux éditions Stock, se remémore l'année 1998, celle de ses 18 ans, dans un documentaire basé sur des images d'archives et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier. Il sera diffusé le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.
18/05/2026, 13:26
De ce lundi 18 au dimanche 24 mai prochain, auditeurs et auditrices qui apprécient la littérature auront de quoi tendre l'oreille. Poésie, théâtre, roman et même correspondance dessinée trouvent en effet une place au sein de la grille de France Culture. Parmi les invités cette semaine, Gabriel Tallent, Marion Fayolle ou encore le duo inattendu formé par Régis Debray et Sylvain Tesson.
18/05/2026, 09:43
Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.
15/05/2026, 10:39
Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission aux violences que l’on tait, à celles que l’on enfouit ou que l’on préfère ne pas regarder en face. Combien de temps peut-on les passer sous silence ? Et à quel prix ?
12/05/2026, 11:55
Pour les 43es Journées européennes du patrimoine, Français et Françaises sont invités à élire leur monument préféré, dans le cadre d'une émission célébrant le bâti culturel, présentée par Stéphane Bern. Les votes de présélection sont ouverts depuis ce 5 mai, jusqu'au 22 mai prochain, 23h59...
06/05/2026, 11:06
Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.
05/05/2026, 12:33
Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...
04/05/2026, 11:17
Les afficionados de My Hero Academia auront droit à un dernier rendez-vous avec les héros du lycée U.A. TOHO Animation annonce la diffusion d’un épisode spécial intitulé More, disponible en exclusivité sur Crunchyroll le 2 mai 2026.
30/04/2026, 17:55
Dans un nouveau numéro de La Grande Librairie, la littérature se déploie autour de deux grands axes : le portrait et la mémoire d’un côté, les récits d’addiction de l’autre, dans une émission qui mêle réflexion intellectuelle, témoignages et découvertes.
28/04/2026, 12:15
La chaine France 3, les plateformes La1ere.fr et france.tv diffuseront prochainement le documentaire Solitude, une figure de la liberté, réalisé par Chris Macari. Il revient sur l'histoire de Rosalie, alias Solitude, incarnation de la résistance guadeloupéenne contre le rétablissement de l'esclavage sur l'île par Napoléon Bonaparte, en 1802. Son destin fut mis en avant dans le roman La mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart, paru en 1972 au Seuil.
28/04/2026, 09:30
Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...
27/04/2026, 09:30
Pour accompagner l'édition 2026 de La Nuit des Molières, qui aura lieu le lundi 4 mai prochain et sera diffusée en direct sur France 2, le groupe France Télévisions déroule le programme « Coups de théâtre ». Pendant une semaine, les grilles des différentes chaines accueilleront des captations de représentations théâtrales.
22/04/2026, 10:14
En avril 2025, La Grande Librairie était sortie des studios pour le grand air, le temps d'un épisode explorant les campagnes et la littérature qui s'y déroule. Le 6 mai prochain, l'émission largue les amarres, direction les îles françaises. Avec, à bord, 6 auteurs et autrices pour garder le cap.
21/04/2026, 09:58
Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.
20/04/2026, 10:44
En 12 épisodes de 24 minutes chacun, la série documentaire Money, conçue par le romancier et cinéaste Gérard Mordillat, avec l'avocat Christophe Clerc, revient sur la place de la monnaie et de l'argent dans les sociétés. Cette saga sera disponible à partir du lundi 18 mai 2026 sur arte.tv.
17/04/2026, 09:46
Claire Chazal réunit deux anciens journalistes cinéma devenus romanciers dans “Au bonheur des livres”. Sophie Avon et Gérard Lefort y explorent, chacun à leur manière, les territoires de l’enfance et de l’amitié à travers des récits sensibles. L’émission met en perspective leurs écritures marquées par l’image et la mémoire, révélant une approche contemporaine du roman d’apprentissage.
16/04/2026, 15:13
Après Un été avec et Un hiver avec, France Inter inaugure une nouvelle collection et un nouveau format de livre-podcast disponible simultanément en librairie et à l’écoute sur la plateforme Radio France : Un printemps avec. Pour ce premier opus, place au gentleman cambrioleur le plus célèbre de la littérature française : Arsène Lupin.
15/04/2026, 16:21
Secrets d'histoire, présenté par l'incontournable Stéphane Bern, s'intéressera, début mai, à une figure majeure des lettres françaises et de la scène intellectuelle du XIXe siècle, Germaine de Staël. À travers ses salons, elle promut la liberté de pensée et l'art de la critique des puissants...
15/04/2026, 10:39
Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.
14/04/2026, 16:55
Cette semaine, dans La Grande Librairie, penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Rendez-vous sur France 5 ce 15 avril, à 21h05 pour écouter les invités réunis sur le plateau par Augustin Trapenard.
13/04/2026, 14:39
Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...
13/04/2026, 10:14
Entre club de poésie, romance scolaire et bascule horrifique, Doki Doki Literature Club! occupe une place singulière dans les fictions interactives. Son retrait du Google Play Store, qui invoque des « thèmes sensibles », soulève une question précise : comment les grandes plateformes évaluent-elles une œuvre qui affiche ses avertissements, assume sa noirceur et revendique une écriture littéraire ?
11/04/2026, 10:50
Dans Au bonheur des livres, Claire Chazal accueille deux auteurs également issus du journalisme, Christophe Boltanski et Vincent Jaury. Tous deux publient des ouvrages consacrés à la mémoire familiale, chacun explorant à sa manière les traces laissées par les générations précédentes. « Enquêtes familiales, en quête d'identité », ce sera ce vendredi 10 avril à 23h, sur Public Sénat.
08/04/2026, 16:49
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Commenter cet article