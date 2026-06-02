La Divine Comédie devient un thriller mafieux avec Oscar Isaac et Al Pacino

Le point de départ de ce thriller bibliophile : un manuscrit de La Divine Comédie, supposément écrit de la main de Dante Alighieri, refait surface plusieurs siècles après sa disparition. Passé du Vatican aux réseaux criminels new-yorkais, le document attire l’attention d’un parrain mafieux, qui fait appel à l’écrivain Nick Tosches pour en vérifier l’authenticité.

Dante et Tosches en miroir

Julian Schnabel construit alors deux lignes narratives parallèles, également distinguées par leur traitement visuel : d’un côté, en noir et blanc, un écrivain new-yorkais entraîné dans une enquête autour du manuscrit, de l’autre, en couleur, Dante lui-même, au XIVe siècle, au moment où s’élabore son grand poème.

Oscar Isaac occupe le centre de cette construction en miroir. Il incarne à la fois Nick Tosches et Dante Alighieri, deux figures séparées par sept siècles, mais réunies par une même quête autour de l’amour, de la beauté, du divin et du pouvoir de la littérature.

Autour d’Oscar Isaac, le film s’appuie sur une distribution dense : Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore et Benjamin Clementine figurent notamment au générique.

Avec In the Hand of Dante, Julian Schnabel revient à un terrain qui traverse une grande partie de sa filmographie : peintre devenu cinéaste, il s’est déjà intéressé à des figures d’artistes ou d’écrivains dans Basquiat, Before Night Falls, Le Scaphandre et le Papillon ou encore At Eternity’s Gate, consacré à Vincent Van Gogh. La Biennale de Venise lui a remis en 2025 le Cartier Glory to the Filmmaker Award, avant la projection hors compétition de son nouveau film.

L’ombre de Nick Tosches

Les droits du roman de Nick Tosches avaient été acquis dès 2008 par Infinitum Nihil, la société de production de Johnny Depp, qui envisageait alors d’en faire un véhicule pour l’acteur. Julian Schnabel avait ensuite été associé au projet, mais cette première version n’avait pas abouti. Le film a finalement été relancé en 2023 autour d’Oscar Isaac, rejoint par Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot et Martin Scorsese comme producteur exécutif.

Julian Schnabel a affirmé, dans sa note d’intention, que Nick Tosches et Dante ne sont pas seulement deux personnages liés par un manuscrit, mais deux incarnations possibles d’un même mouvement vers l’œuvre.

Nick Tosches, mort en 2019 à New York, appartenait à cette génération de journalistes et écrivains américains passés par la critique musicale avant de déplacer leur écriture vers le roman, la biographie et l’enquête littéraire. Né en 1949 à Newark, dans le New Jersey, il a écrit pour Creem, Rolling Stone, The Village Voice, Esquire, The New York Times ou encore Vanity Fair. Avec Lester Bangs et Richard Meltzer, il est souvent associé à une manière très libre, violente et érudite d’écrire sur la musique populaire.

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Son œuvre alterne biographies, récits noirs, romans et textes inclassables. Il s’est imposé avec Hellfire, consacré à Jerry Lee Lewis (Allia, traduit par Jean-Marc Mandosio) ; Dino. La belle vie dans la sale industrie du rêve, portrait de Dean Martin (Rivages, traduit par Jean Esch) ; Night Train, autour du boxeur Sonny Liston (Rivages, traduit par Julia Dorner) ; mais aussi avec des fictions comme La Religion des ratés (Gallimard, traduit par Jean Esch), Trinités (Gallimard, traduit par Élisabeth Guinsbourg), ou encore Sous Tibère (Albin Michel, traduit par Héloïse Esquié).

Son écriture mêle culture savante, fascination pour les marges, violence américaine, musique, mafia, religion et mythologies personnelles, autant d’éléments que l’on retrouve dans La Main de Dante, où le manuscrit de La Divine Comédie devient le point de rencontre entre érudition, crime et quête spirituelle.

Crédits photo : In the Hand of Dante (Netflix)

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Par Hocine Bouhadjera

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