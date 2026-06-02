Un Hobbit offert par Tolkien à sa gouvernante vendu 450.000 $

Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.
Le 02/06/2026 à 13:10 par Clément Solym
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02/06/2026 à 13:10
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Un exemplaire de The Hobbit lié directement à J.R.R. Tolkien a dominé une importante vente américaine consacrée à la science-fiction et à la fantasy. Selon Fine Books & Collections, l’ouvrage a atteint 450.000 dollars lors d’une vacation organisée par Heritage Auctions.
Le volume appartient à la catégorie des exemplaires les plus recherchés du roman publié pour la première fois en 1937. Il s’agit d’une première édition, deuxième impression, portant une inscription de Tolkien et offerte à la gouvernante de la famille. La provenance place le livre au croisement de l’histoire littéraire et de l’histoire personnelle de l’auteur.
Le marché du livre ancien accorde depuis longtemps une valeur particulière aux ouvrages ayant appartenu à leur auteur ou ayant circulé dans son entourage immédiat. Dans le cas de Tolkien, les exemplaires dédicacés restent rares. Ceux dont la provenance familiale peut être établie le sont davantage encore.
La notice de vente publiée par Heritage Auctions souligne que l’ouvrage provient directement de la sphère domestique de l’écrivain. Cet élément contribue fortement à son attractivité auprès des collectionneurs, au même titre que son état de conservation et son importance bibliographique.
L’exemplaire vendu à 450.000 dollars ne constituait d’ailleurs pas le seul volume remarquable de la vente. Fine Books & Collections rapporte également qu’une première impression de The Hobbit, conservée avec sa jaquette d’origine non restaurée, figurait parmi les lots les plus convoités de la vacation.
Les résultats obtenus confirment la place particulière occupée par Tolkien dans le secteur du livre rare. Les premières éditions de The Hobbit et du Seigneur des anneaux figurent depuis plusieurs décennies parmi les ouvrages modernes les plus recherchés par les collectionneurs internationaux.
Cette attractivité repose sur plusieurs facteurs. L’influence mondiale de l’œuvre, l’existence d’une communauté de lecteurs particulièrement active et le nombre limité d’exemplaires conservés dans un état satisfaisant entretiennent une demande soutenue. Les volumes associés directement à la vie de l’auteur se situent encore au-dessus de ce marché déjà très dynamique.
La vente organisée par Heritage Auctions montre ainsi qu’un exemplaire de roman peut dépasser le statut de simple objet bibliophilique. Entre témoignage familial, pièce de collection et jalon de l’histoire de la fantasy, ce Hobbit rappelle que les livres conservent parfois une valeur patrimoniale bien supérieure à leur prix de couverture.
Plus de huit décennies après la publication des aventures de Bilbo Baggins, alias Bilbon Sacquet, la fascination exercée par l’univers de Tolkien continue de se mesurer jusque dans les salles de vente.
Crédits photo : Martin Freeman, acteur incarnant Bilbon
Par Clément Solym
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09/03/2026, 15:53
Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles conservera un fonds documentaire légué par Philippe Goddin, figure majeure de l’étude et de l’analyse de l’œuvre d’Hergé, décédé en fin d'année 2025 à l'âge de 81 ans. Ses archives seront mises à disposition des chercheurs et chercheuses, afin de faciliter l'étude scientifique du patrimoine de la bande dessinée, assure l'institution.
09/03/2026, 11:38
Deux manuscrits de nouvelles inédites de Kenzaburō Ōe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1994 et disparu en 2023, ont été récemment découverts au Japon. Rédigés vers 1957, au moment où l’écrivain faisait ses débuts littéraires, ces textes viennent éclairer les premières années de création d’un auteur majeur de la littérature japonaise contemporaine.
04/03/2026, 18:41
Dans les rayonnages de la British Library, la littérature en ligne chinoise franchit un cap. En décembre 2025, l’institution intègre 12 œuvres supplémentaires, troisième vague après 2022 et 2024, portant l’ensemble à 38 titres, selon un article publié le 23 janvier 2026 sur l’application de Xinhua.
28/02/2026, 10:31
Dans les sous-sols, les rayonnages saturent. À Oxford comme à Cambridge, les collections papier grossissent, alors même que la recherche étudiante se déporte vers le numérique. Le problème reste matériel : des kilomètres d’étagères, des coûts de stockage, et la hantise du mauvais tri, celui qui efface un ouvrage rare au nom du désencombrement.
28/02/2026, 09:03
Le Sénat met à l’honneur la Description de l’Égypte conservée dans ses collections. Les 23 volumes de cette œuvre colossale, conservés dans leur édition impériale originale, sont présentés à travers une sélection de planches et de documents reproduits sur le site Mémoire du Sénat, dédié à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre.
25/02/2026, 11:53
À l’écart des statues figées, certaines figures historiques résistent aux lectures définitives. André Malraux appartient à cette catégorie rare : écrivain, homme d’action, penseur de l’art et acteur politique, il incarne les tensions majeures du XXᵉ siècle. En lui consacrant un dossier dense et pluriel, la Revue des Deux Mondes choisit de rouvrir le dossier Malraux, non pour le sanctifier, mais pour en restituer les contradictions, les élans et la puissance intellectuelle intacte. Par Vincent Hein.
18/02/2026, 16:30
Une découverte réalisée à la Bibliothèque nationale centrale de Florence (BNCF) apporte un éclairage nouveau sur la formation intellectuelle du bien nommé Galileo Galilei. Un exemplaire imprimé de l’Almageste de Claude Ptolémée, publié à Bâle en 1551, a été identifié comme portant de nombreuses annotations manuscrites attribuées au savant pisan.
17/02/2026, 16:36
Il aura fallu plus de 80 ans pour qu’un modeste volume retrouve son histoire. Un exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d’Amiens, ayant appartenu à l’historien Marc Bloch, a été restitué à ses ayants droit ce lundi. Saisi en 1942 lors des spoliations antisémites menées sous l’Occupation, l’ouvrage avait ensuite intégré, à tort, les collections publiques françaises.
16/02/2026, 18:17
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