Un Hobbit offert par Tolkien à sa gouvernante vendu 450.000 $

Un exemplaire de The Hobbit lié directement à J.R.R. Tolkien a dominé une importante vente américaine consacrée à la science-fiction et à la fantasy. Selon Fine Books & Collections, l’ouvrage a atteint 450.000 dollars lors d’une vacation organisée par Heritage Auctions.

Le volume appartient à la catégorie des exemplaires les plus recherchés du roman publié pour la première fois en 1937. Il s’agit d’une première édition, deuxième impression, portant une inscription de Tolkien et offerte à la gouvernante de la famille. La provenance place le livre au croisement de l’histoire littéraire et de l’histoire personnelle de l’auteur.

Quand la provenance dépasse la rareté

Le marché du livre ancien accorde depuis longtemps une valeur particulière aux ouvrages ayant appartenu à leur auteur ou ayant circulé dans son entourage immédiat. Dans le cas de Tolkien, les exemplaires dédicacés restent rares. Ceux dont la provenance familiale peut être établie le sont davantage encore.

La notice de vente publiée par Heritage Auctions souligne que l’ouvrage provient directement de la sphère domestique de l’écrivain. Cet élément contribue fortement à son attractivité auprès des collectionneurs, au même titre que son état de conservation et son importance bibliographique.

L’exemplaire vendu à 450.000 dollars ne constituait d’ailleurs pas le seul volume remarquable de la vente. Fine Books & Collections rapporte également qu’une première impression de The Hobbit, conservée avec sa jaquette d’origine non restaurée, figurait parmi les lots les plus convoités de la vacation.

Tolkien, une valeur sûre du livre ancien

Les résultats obtenus confirment la place particulière occupée par Tolkien dans le secteur du livre rare. Les premières éditions de The Hobbit et du Seigneur des anneaux figurent depuis plusieurs décennies parmi les ouvrages modernes les plus recherchés par les collectionneurs internationaux.

Cette attractivité repose sur plusieurs facteurs. L’influence mondiale de l’œuvre, l’existence d’une communauté de lecteurs particulièrement active et le nombre limité d’exemplaires conservés dans un état satisfaisant entretiennent une demande soutenue. Les volumes associés directement à la vie de l’auteur se situent encore au-dessus de ce marché déjà très dynamique.

La vente organisée par Heritage Auctions montre ainsi qu’un exemplaire de roman peut dépasser le statut de simple objet bibliophilique. Entre témoignage familial, pièce de collection et jalon de l’histoire de la fantasy, ce Hobbit rappelle que les livres conservent parfois une valeur patrimoniale bien supérieure à leur prix de couverture.

Plus de huit décennies après la publication des aventures de Bilbo Baggins, alias Bilbon Sacquet, la fascination exercée par l’univers de Tolkien continue de se mesurer jusque dans les salles de vente.

Crédits photo : Martin Freeman, acteur incarnant Bilbon

Par Clément Solym

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