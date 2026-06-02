Écrire aux frontières”, la création étudiante change d’échelle

Le principe reposait sur une contrainte claire : rédiger une nouvelle originale, en français, autour de la frontière, comprise aussi bien dans ses dimensions géographiques et spatiales que sociales, symboliques ou imaginaires. Les textes devaient compter entre 8000 et 15.000 signes, espaces compris, et être transmis avant le 4 janvier 2026.

Deux catégories structuraient le concours : l’une réservée aux textes écrits sans IA générative, assortie d’une attestation sur l’honneur ; l’autre ouverte aux créations réalisées avec une aide d’IA, à condition d’en décrire précisément l’usage dans une note explicative. Chaque prix était doté de 1000 €.

Le jury, composé de quatre étudiants, trois enseignants-chercheurs et une personnalité du monde culturel, a évalué les nouvelles selon leur qualité littéraire, leur originalité et leur cohérence narrative. La remise des prix, le 18 mai 2026 à Nancy, a distingué Amire Terrak, lauréat sans IA avec Le poids du fusil, et Yanis Saouda, récompensé dans la catégorie avec IA pour Je, tu, il, elle… ça. Selon l’UniGR, 77 % des textes reçus relevaient de la première catégorie et 23 % de la seconde.

Au-delà du palmarès, Écrire aux frontières prend désormais la forme d’un recueil collectif réunissant les vingt meilleures nouvelles étudiantes. Ce volume, qui rend visible une écriture de campus traversée par les questions de langue, d’identité, de transmission et de technique, se lit en intégralité et gratuitement en ligne grâce à l’outil ScholarVox de DeMarque.

Crédits photo : Factuel

DOSSIER - Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

Par Dépêche

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