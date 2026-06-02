Tencent avale le géant chinois du livre audio

À l’issue de la transaction, Ximalaya devient une filiale à 100 % de Tencent Music Entertainment. Le groupe chinois, déjà propriétaire des plateformes QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, renforce ainsi nettement sa présence dans l’audio long format, un segment jugé complémentaire de son activité historique dans la musique en streaming.

L’opération repose sur un paiement mixte, en argent et en actions. Tencent Music versera jusqu’à 1,26 milliard de dollars en numéraire (environ 1,10 milliard d’euros), auxquels pourront s’ajouter près de 175,3 millions d’actions du groupe. Selon la valeur retenue pour ces titres, le rachat d’Himalaya est estimé entre 2,4 et 2,7 milliards de dollars (soit environ 2,1 à 2,4 milliards d’euros).

Des centaines de millions d’utilisateurs chaque mois

Le rachat intervient après un long processus. Tencent Music avait annoncé, le 10 juin 2025, avoir conclu un accord de fusion avec Ximalaya et plusieurs autres parties. L’opération restait alors soumise aux validations réglementaires et à diverses conditions de clôture. Les actionnaires de Ximalaya comprenaient notamment Tencent Holdings, maison mère majoritaire de Tencent Music, Baidu et Sony Music Entertainment.

Fondée comme une plateforme d’audio en ligne, Ximalaya s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du marché chinois du podcast, du livre audio et des contenus parlés. Dans une demande de cotation déposée en 2024, l’entreprise indiquait avoir atteint 303 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2023. Elle avait tenté à plusieurs reprises d’entrer en Bourse entre 2021 et 2024, aux États-Unis puis à Hong Kong, sans mener ces projets à terme.

Pour Tencent Music, l’intérêt stratégique est clair : compléter son empire musical par une offre massive de long audio. Cussion Pang, président exécutif du groupe, expliquait dès 2025 que le long format audio représentait « une forme de contenu très importante », déjà complémentaire du cœur d’activité musical de Tencent Music.

La transaction a toutefois suscité une attention particulière des autorités chinoises. Le 12 mai 2026, l’Administration d’État pour la régulation du marché a approuvé le rachat, mais en l’assortissant de conditions strictes. Le régulateur estimait que l’opération pouvait avoir des effets d’exclusion ou de restriction de concurrence sur les marchés chinois de l’audio en ligne et de la musique en streaming.

Pékin encadre le géant audio

Selon l’autorité chinoise de la concurrence, Ximalaya représentait en 2024 entre 40 % et 50 % du marché chinois des plateformes d’audio en ligne. Tencent Music y pesait encore moins lourd, entre 0 % et 10 %. L’opération réduit aussi le nombre d’acteurs généralistes capables de rivaliser sur ce marché, où le régulateur identifie notamment Fanqie Changting et NetEase Cloud Music parmi les concurrents significatifs.

L’Administration d’État pour la régulation du marché relève également un enjeu lié à l’automobile. Les services audio et musicaux étant appelés à prendre une place croissante dans les systèmes de divertissement embarqués, Tencent pourrait, selon le régulateur, utiliser sa puissance combinée dans la musique et l’audio pour imposer ses services aux constructeurs automobiles ou limiter l’accès de concurrents à ce canal de diffusion.

Pour éviter ces effets anticoncurrentiels, cinq engagements principaux ont été imposés. Tencent, Ximalaya et l’entité issue du rapprochement ne pourront pas augmenter sans motif valable les prix des services d’audio en ligne, ni dégrader leur qualité ou imposer des conditions commerciales déraisonnables aux utilisateurs. Ils ne pourront pas non plus réduire la proportion de contenus gratuits ou de contenus populaires gratuits proposés sur la plateforme.

Le régulateur interdit également au nouvel ensemble de conclure de nouveaux accords d’exclusivité avec les ayants droit de contenus audio en ligne, et lui impose de mettre fin aux accords exclusifs existants dans un délai prévu. Cette condition prolonge, dans le domaine du livre audio, du podcast et des contenus parlés, une logique déjà appliquée à Tencent Music dans la musique enregistrée, lorsque l’entreprise avait dû abandonner ses contrats d’exclusivité avec de grandes maisons de disques en 2021.

Les autorités chinoises encadrent aussi la distribution dans les véhicules connectés : Tencent Music et Ximalaya ne devront pas lier leurs services audio et musicaux dans leurs relations avec les constructeurs automobiles, ni empêcher ceux-ci de choisir des offres concurrentes. Enfin, le groupe ne pourra pas empêcher les animateurs, créateurs audio et podcasteurs de diffuser leurs œuvres sur d’autres plateformes.

Le régulateur souligne d’ailleurs que l’intelligence artificielle pourrait modifier la dynamique du secteur, notamment en facilitant la conversion de textes en contenus audio à moindre coût, ce qui pourrait enrichir l’offre gratuite et peser sur les modèles d’abonnement traditionnels.

L’écosystème tentaculaire de Tencent

Tencent Music Entertainment (TME) est la filiale musicale de Tencent Holdings, l’un des plus puissants groupes technologiques chinois. Cotée à New York et à Hong Kong, TME se présente comme la principale plateforme chinoise de musique et de divertissement audio en ligne.

Sa maison mère occupe une place centrale dans l’écosystème numérique chinois. Le groupe contrôle WeChat/Weixin, les jeux vidéo, des services publicitaires, financiers, cloud et de nombreux actifs numériques. En 2025, Tencent a réalisé 660,3 milliards de yuans de chiffre d’affaires (soit environ 83,8 milliards d’euros), en hausse de 14 %, et revendiquait 1,418 milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur WeChat et Weixin à la fin de l’année.

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Contrôler une plateforme comme WeChat revient, en Chine, à occuper une position incontournable dans la vie quotidienne : l’application sert à la fois de messagerie, de réseau social, de moyen de paiement, de portail de services, d’outil professionnel et de point d’entrée vers une multitude de contenus.

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Par Hocine Bouhadjera

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