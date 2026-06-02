Quand un rêve de paix se heurte aux violences du monde actuel

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 27 mai, l’Associated Press avait documenté une hausse des suicides dans les centres de rétention de l’ICE aux États-Unis : avec au moins dix hommes morts depuis janvier 2025, des rendez-vous de santé mentale reportés et des placements à l’isolement qui accentue l’humiliation et l’impuissance.

C’est exactement le point de bascule du récit de Dostoïevski : quand une institution, un passant ou un lecteur entend une détresse, que décide-t-il d’en faire ?

Plus brutal encore : le 29 mai encore, l’Associated Press a rapporté dix morts dans des frappes israéliennes à Gaza, dont cinq enfants. Si dans la nouvelle, toute l’indifférence est rompue par une enfant qui appelle un inconnu, dans l’actualité, la vulnérabilité des enfants rappelle que la valeur d’une société passe aussi par sa capacité à protéger les plus vulnérables.

D’ailleurs, quelques jours plus tard, l’AFP relevait que la Russie avait visé l’Ukraine en mai avec un nombre record de drones de longue portée. Dostoïevski ne s’arrête pas au drame individuel de son narrateur : son rêve met en scène une « terre jumelle », heureuse, libre, sans péché originel, où le narrateur y apporte mensonge, jalousie et division.

Il ne s’agit pas seulement de mettre en voix un classique, mais surtout de faire entendre ce monologue comme une alerte morale. C’est pourquoi l’écoute importe : elle oblige l’auditeur à rester avec un homme que tous jugent ridicule, jusqu’au moment où son ridicule devient vérité. Elle fait ressentir le chemin entre solitude, honte et amour universel.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Pierre-François Garel.

Crédits photo : Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

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