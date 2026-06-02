Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Théâtre de l’effondrement spirituel – par Christophe Esnault (travail en cours)

Personnages :

Le Libraire sympa

Le méchant

Le poète

L’éditeur endetté

La bibliothécaire militante

La penseuse

Le lecteur

Le libraire sympa

Yo les amis. Le livre se meurt. Qu’allons-nous faire pour le sauver ?

Le méchant

Te le lancer très fort dans la gueule.

L’éditeur endetté

Saine et riche idée. Les libraires sauvent supposément la planète, mais ils ne connaissent pas les 2000 éditeurs à la marge qui ne seront jamais dans leurs tuyaux. Après vingt ans d’épuisement, je ne travaille plus avec eux. La littérature et les écritures ne les intéressent pas. Ce sont des vendeurs, dans l’acception la plus cynique du terme.

Le poète

Mais c’est merveilleux de mener sa vie d’auteur en invisible, la poésie ne peut vivre qu’en clandestinité. Faut-il vraiment se soucier de l’indifférence pour les écritures ou la pensée et est-ce bien une nouveauté ?

La bibliothécaire militante

Nous à la médiathèque, on a de bonnes relations avec notre libraire neurotypique qui nous a fait découvrir Actes Sud, une petite cabane d’édition de province.

L’éditeur endetté

Cent vingt titres à mon catalogue, souvent recommandés par la critique, qu’aucun bibliothécaire ne lit. Moins de dix exemplaires placés en bibliothèques. Merci de soutenir les éditeurs du Cac 40, j’admire votre activisme.

Le libraire sympa

Ai mis le Foenkinos en table Coups de cœur, qu’est-ce que c’est drôle. Et attention, je défends aussi la marge. Chloé Delaume, je l’adore.

Le méchant

Chloé Delaume, elle devrait changer de dealer. Fumer du pneu ça ne lui réussit pas.

La penseuse

Dans un monde où l’université donne des doctorats à des gens bien habillés qui ont appris qui était Edgar Morin le lendemain de sa mort, on ne s’étonne plus de rien. L’effondrement spirituel est lui bien engagé, et tous les autres anéantissements et catastrophes promis sauront le suivre.

Le méchant

Vous êtes en dessous de la vérité, mais vous savez l’approcher.

La bibliothécaire militante

Lueur d’espoir, une volière a été installée sur une terrasse de la médiathèque pour attirer les usagers. C’est plus encombrant qu’une seule caille apeurée dans une petite cage, mais moins attractif que deux pandas fornicateurs.

Le lecteur

On me dit que je n’existe plus, est-ce un peu exagéré ?

Dernier livre paru de l’auteur de ce théâtre tragédico-rigolo : Le Libraire et le Psychopathe chez Labyrinthes.

Crédits photo © Aurélia Bécuwe

Par Christophe Esnault

Contact : contact@actualitte.com