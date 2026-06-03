Après Déborder Bolloré, un nouveau recueil, autour de CNews

Prévu pour le mois de janvier 2027, le recueil Débrancher Bolloré s'intéressera donc à la chaine CNews, intégrée au groupe Canal+ et connue sous ce nom depuis 2017 à l'occasion d'un virage vers une programmation, des personnalités et des obsessions d'extrême droite. Cette transformation avait suscité un important mouvement de grève des journalistes qui travaillaient jusqu'à présent pour I-Télé, inquiétés par la reprise en main autoritaire d'un actionnaire, un certain Vincent Bolloré.

Depuis, la chaine constitue le fer-de-lance de l'empire médiatique du milliardaire, aux côtés d'Europe 1 ou du JDD. Elle multiplie les outrances, les inexactitudes ainsi que les dérapages racistes et xénophobes à l'antenne, dont plusieurs lui ont valu des amendes – aux montants dérisoires pour son propriétaire, cependant.

L'ouvrage Débrancher Bolloré abordera CNews pour ce qu'elle est, une chaine d'opinion inféodée à un milliardaire d'extrême droite, mais aussi pour interroger « les médias, ainsi que les enjeux contemporains qui les traversent, notamment leurs dérives fascistes et leurs discours racistes », nous précise un·e des coéditeurices des recueils.

« Nous avons choisi CNews car pour nous c’est un levier important de ces phénomènes. Nous allons nous appuyer sur un exemple que tout le monde connait pour, ensuite, élargir la focale, comme on l’avait fait avec Bolloré pour l’édition, dans Déborder Bolloré. » L'impression de ce futur recueil sera à nouveau confiée à l'imprimerie Floch, en Mayenne.

Journalistes, chercheureuses, sociologues des médias et professionnel·les du secteur contribueront à l'ouvrage, qui doit paraitre en janvier 2027. « Les éditeurices, dans le premier recueil, pouvaient évoquer leur secteur et leurs enjeux, nous avons fait appel à des personnes compétentes sur le sujet de ce nouveau recueil. Nous imaginons toujours, cependant, des points de convergence avec d’autres secteurs, notamment culturels. » La question d'une coédition avec des médias indépendants a été soulevée, puis abandonnée, « afin de conserver l'idée d’un geste éditorial, effectué par des éditeurices ».

Un premier essai réussi

Le combat contre l'extrême droite et ses acteurs se mènera aussi par des actions concrètes, puisque la parution du titre « se fera en parallèle d’une campagne mise en œuvre par une interorganisation réunissant des entités culturelles, syndicales, politiques et antifascistes, qui ciblera CNews. Elle s’inscrira dans la suite de la campagne Désarmer Bolloré. »

L'ouvrage accompagnera le mouvement, en suscitant par exemple, à l'instar de Déborder Bolloré, des rencontres et débats dans les librairies, mais ne sera pas pour autant un tract de cette campagne, souligne-t-on.

Au-delà de cette union des forces vives, « la diffusion du recueil se fera sur le même mode que le premier, avec un portage assuré par les coéditeurices, via leurs catalogues, les salons, leurs contacts presse », détaille notre interlocuteurice — rappelons que 128 structures, au total, se sont réunies autour du recueil Déborder Bolloré. Un modus operandi qui a désormais fait ses preuves : « Les deux premiers tirages de Déborder Bolloré sont pratiquement épuisés, nous allons en réimprimer 5000. Nous en avons vendu beaucoup à la parution en librairies, puis l’affaire Nora et Grasset a relancé les ventes, récemment. »

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Suite à ce succès, une association a vu le jour afin d'assurer la gestion administrative et comptable des projets, ainsi que le devenir des bénéfices des ventes. « Nous nous interrogeons sur les actions envisageables avec les fonds dégagés, pour nous organiser, entre éditeurices indépendants, avec une forme de mutuelle, de soutien aux maisons ou aux salons en difficulté, ou à des initiatives comme La Pastèque [journal gratuit créé par des maisons d’édition indépendantes du collectif Publishers for Palestine, en lutte pour la liberté du peuple palestinien, NdR]. »

Photographie : Le recueil Déborder Bolloré (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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