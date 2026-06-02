Sylvie Le Bihan remporte le Prix littéraire Who’s Who 2026

Créé à l’initiative de Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who in France depuis 2023, et organisé par Pierre Conte, ce prix distingue chaque année un ouvrage francophone mettant en lumière « une trajectoire de vie, une réussite, un destin hors du commun ». Il est assorti d’une dotation financière.

Cette année, sept ouvrages étaient en compétition. À l’issue des délibérations du jury, réunies le 4 mai dernier sous la présidence de la journaliste et romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre, L’Ami Louis s’est imposé parmi les finalistes.

Une amitié au cœur du XXe siècle littéraire

Dans ce roman, Sylvie Le Bihan propose une traversée du XXe siècle littéraire à travers la figure de Louis Guilloux, auteur du Sang noir et prix Renaudot 1949.

L’intrigue débute en 1976. Élisabeth Daguin est recrutée par Bernard Pivot pour préparer une émission d’Apostrophes consacrée à Albert Camus. Ses recherches la conduisent à Saint-Brieuc, où vit Louis Guilloux, grand ami de l’écrivain et prix Nobel de littérature.

La rencontre entre la jeune journaliste et l’écrivain breton constitue le cœur du récit. Au fil des échanges se dessine le portrait d’un homme discret, méfiant envers les journalistes, mais animé d’un profond sens de la fraternité. Le roman mêle ainsi histoire littéraire, réflexion sur la mémoire et récit de transmission, dans un hommage aux « petites gens » dont Camus et Guilloux furent les héritiers.

Une romancière déjà remarquée

Sylvie Le Bihan a publié son premier ouvrage, Petite bibliothèque du gourmand, en 2013 chez Flammarion. Son premier roman, L’Autre (Seuil, 2014), consacré aux mécanismes de l’emprise psychologique, avait obtenu le prix du premier roman de La Forêt des Livres ainsi que le prix de Chambéry.

Elle poursuit ensuite avec Là où s’arrête la terre (2015), consacré à la mémoire et à la reconstruction après un traumatisme, puis Qu’il emporte mon secret (2017), texte dans lequel elle évoque l’agression sexuelle subie à l’âge de dix-sept ans.

En 2019 paraît Amour propre, avant Les Sacrifiés (Denoël, 2022), roman consacré à l’Espagne des années 1930 et aux figures de Federico García Lorca, La Argentinita et Ignacio Sánchez Mejías. L’ouvrage avait notamment figuré dans les sélections du prix Renaudot.

Publié en 2025, L’Ami Louis avait déjà reçu le Prix du roman qui fait du bien et le Prix de l’Académie de Bretagne.

La sélection 2026 réunissait :

L’Ami Louis, de Sylvie Le Bihan (Denoël)

Une mère en fuite, de Michka Assayas (Grasset)

La Disparition des choses, d’Olivia Elkaïm (Stock)

Bocuse, de Gautier Battistella (Grasset)

Le Souffle de la forêt, de Simonetta Greggio (Arthaud)

Les Évadés du convoi 53, de Benjamin Fogel (Gallimard)

Les Amants du Vercors, de Jessica L. Nelson (Albin Michel)

Le jury réunissait des personnalités issues du monde littéraire, médiatique, économique, médical, artistique et culturel.

Présidé par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, écrivaine, journaliste et directrice de la rédaction de Point de Vue, il rassemblait Irène Frain, femme de lettres, romancière et journaliste ; Catherine Farin, fondatrice de son agence littéraire et directrice vivier administrateurs de Bpifrance ; Benjamin Patou, président-directeur général de Lapérouse Holding ; Anne Fulda, journaliste, autrice, grand reporter et responsable de la page portraits du Figaro ; Fabien Guez, cardiologue, fondateur et CEO de Madmed, conférencier et auteur ; Nathalie Obadia, fondatrice de la galerie Nathalie Obadia à Paris et Bruxelles ; Anne-Laure Vial, fondatrice de la librairie indépendante ICI, boulevard Poissonnière à Paris ; Gilles Marchand, écrivain ; Hervé Gastinel, inspecteur des finances et ancien président de la compagnie Ponant ; et Bernard Petit, ancien patron du 36, quai des Orfèvres, aujourd’hui auteur de polars.

Le Prix littéraire Who’s Who entend distinguer des ouvrages mettant en scène des parcours de vie remarquables. Romans, biographies, essais ou récits peuvent concourir, dès lors qu’ils illustrent une trajectoire singulière.

L’organisation du prix revendique une filiation avec l’ambition de la Comédie humaine de Balzac : récompenser des œuvres susceptibles de constituer « une vaste fresque » de leur époque et de servir de référence aux générations futures.

À LIRE - "Comment une si jeune femme a pu marcher vers la mort"

L’an dernier, le prix littéraire Who’s Who avait distingué Delphine Minoui pour Badjens, publié au Seuil, un roman consacré à la révolte et à l’émancipation d’une jeune Iranienne.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Sylvie Le Bihan (Éric Garault, Denoël, Prix Who’s Who)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com