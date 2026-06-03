Minimum garanti : l’avancée sociale qui réduirait les droits d’auteur

Le principe est séduisant que d'assurer un minimum garanti pour les auteurs : la proposition Darcos-Robert protège les auteurs, mais laisse planer le risque d’une fausse avancée. Dans la suite de l'analyse publiée par Dalloz Actualité, Franck Macrez souligne une difficulté décisive : telle qu’elle est rédigée, la mesure transforme ce minimum garanti en simple avance imputable sur les droits futurs.
Le 03/06/2026 à 08:08 par Nicolas Gary
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03/06/2026 à 08:08
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La proposition de loi des sénatrices, qui émane au préalable d'un travail de la Ligue des auteurs professionnels et de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, porte une mesure attendue par de nombreux auteurs : l’instauration d’un minimum de droits d’auteur garanti dans les contrats d’édition de livres. L’intention semble protectrice. L’écrivain disposerait d’une somme acquise, même si le livre se vend peu ou si l’éditeur renonce finalement à le publier.
Le texte, déposé au Sénat le 4 avril 2025 et inscrit en séance publique le 10 juin 2026, entend inscrire dans la loi plusieurs pratiques issues de l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022. Parmi elles figure donc le minimum garanti. Le dispositif semble d’abord répondre à une lacune ancienne : un contrat d’édition ne devrait pas reposer uniquement sur l’espoir de recettes futures. L’auteur livre une œuvre, souvent après des mois ou des années de travail. La loi entend reconnaître cette réalité en imposant une rémunération minimale.
La difficulté naît de la rédaction retenue. Le futur article L.132-17-1-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que ce minimum est définitivement acquis à l’auteur. Mais il prévoit aussi qu’il vient en déduction des sommes dues au titre de l’exploitation des droits cédés. Cette seconde précision modifie la portée de la mesure. Le minimum ne constitue plus seulement un socle de rémunération ; il devient une avance sur les droits d’exploitation, amortissable sur les ventes futures.
Dans l’économie habituelle du livre, ce mécanisme renvoie à l’à-valoir. L’éditeur verse une somme à l’auteur avant ou au moment de la publication, puis impute cette somme sur les droits générés par les ventes. Tant que l’à-valoir n’est pas apuré, l’auteur ne perçoit pas de droits supplémentaires. Cette pratique existe déjà dans les contrats. L’enjeu, ici, tient au passage d’un usage contractuel à une consécration légale. En inscrivant la déduction dans la loi, le texte donnerait une base générale à l’amortissement du minimum garanti.
Pour comprendre la critique, il faut distinguer deux formes de rémunération. La première rémunère la création : elle correspond au travail déjà accompli par l’auteur lorsqu’il remet son manuscrit. La seconde rémunère l’exploitation : elle naît des ventes, des cessions de droits et de la circulation commerciale de l’œuvre. Dans l’analyse de Franck Macrez, le texte brouille cette frontière. Il traite une somme versée à l’auteur en raison d’un travail de création comme une avance récupérable sur la rémunération de l’exploitation.
Cette confusion contredit la nature mixte du contrat d’édition. Celui-ci ne se réduit pas à une cession de droits. Il associe une dimension de création, parfois proche de la commande, et une dimension d’exploitation commerciale. L’auteur apporte une œuvre ; l’éditeur la fabrique, la publie, la diffuse et l’exploite. La rémunération initiale et la rémunération proportionnelle ne correspondent donc pas exactement à la même réalité économique.
La comparaison avec l’audiovisuel renforce cette objection. Le Code de la propriété intellectuelle distingue, dans ce secteur, les règles de rémunération liées aux différents modes d’exploitation. La directive européenne 2019/790 consacre en outre le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle des auteurs lorsque leurs droits sont transférés ou concédés sous licence. Dans ce contexte, l’amortissement automatique du minimum garanti sur les droits d’exploitation apparaît comme un choix discutable : il rend fongibles deux rémunérations dont la logique diffère.
L’effet concret se révèle important pour la majorité des livres. Beaucoup de publications n’atteignent pas le seuil d’apurement de leur à-valoir. Lorsque tel est le cas, l’auteur ne perçoit aucun versement supplémentaire au titre des ventes. Le minimum garanti reste bien acquis, mais il devient la seule rémunération réellement touchée. La rémunération proportionnelle existe dans le contrat et dans les comptes, sans produire de paiement effectif tant que l’avance initiale n’a pas été absorbée.
Le risque porte aussi sur la progressivité des droits. La proposition de loi entend consacrer un principe selon lequel le taux de droit d’auteur augmente par paliers selon le nombre d’exemplaires vendus. Sur le papier, cette évolution améliore le partage du succès. Mais si les premiers exemplaires servent seulement à amortir le minimum garanti, l’auteur atteint moins facilement les paliers supérieurs. Une avancée du texte se trouve ainsi partiellement neutralisée par une autre.
La critique ne revient donc pas à rejeter le minimum garanti. Elle vise sa qualification. Un minimum définitivement acquis représente un progrès s’il constitue une rémunération minimale de la création, sans absorber automatiquement les droits nés de l’exploitation. Il perd une partie de sa portée s’il sert seulement de somme d’avance, récupérée sur les recettes futures. Dans le premier cas, la loi renforce la protection économique de l’auteur. Dans le second, elle légalise une pratique comptable qui limite les effets de la rémunération proportionnelle.
Une correction simple existe. Il suffirait de supprimer, dans la rédaction du futur article L.132-17-1-2, la phrase qui organise la déduction automatique du minimum garanti sur les droits d’exploitation. Le minimum resterait définitivement acquis à l’auteur. Les parties conserveraient la faculté de stipuler contractuellement un à-valoir amortissable lorsque l’équilibre du contrat le justifie. Mais la loi n’imposerait plus une qualification unique à l’ensemble des contrats d’édition.
La proposition Darcos-Robert poursuit un objectif utile : améliorer les pratiques contractuelles entre auteurs et éditeurs. Elle renforce la transparence, introduit une garantie minimale et cherche à mieux répartir la valeur. Mais l’analyse de Franck Macrez rappelle que la protection des auteurs ne se mesure pas seulement à l’existence d’une somme garantie. Elle dépend aussi de la nature juridique donnée à cette somme et de son articulation avec les droits issus de l’exploitation.
Le minimum garanti constitue une avancée réelle lorsqu’il s’ajoute à une rémunération proportionnelle effective. Il devient une avancée en trompe-l’œil lorsqu’il absorbe les ventes futures. Toute la difficulté de la proposition de loi tient dans cette nuance. Elle semble technique, mais ses conséquences sont très concrètes : pour beaucoup d’auteurs, elle décide du passage entre une rémunération minimale véritable et une simple avance jamais dépassée.
Crédits photo : Johan_Benitez99co CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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28/05/2026, 15:49
Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).
28/05/2026, 15:08
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.
28/05/2026, 12:20
À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».
28/05/2026, 12:13
La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.
28/05/2026, 11:05
En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?
28/05/2026, 10:53
Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?
28/05/2026, 10:52
Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.
28/05/2026, 10:49
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.
27/05/2026, 17:27
Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
27/05/2026, 12:43
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.
27/05/2026, 11:59
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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