Marion Aballéa, lauréate du Prix du Sénat du livre d’histoire

La remise du Prix du Sénat du livre d’histoire à Marion Aballéa se déroulera le mercredi 10 juin 2026 à 12h30 dans le Pavillon de l’Orangerie de la Présidence, sous le haut patronage de Gérard Larcher, le président du Sénat.

Juin 1981, Californie : les premiers cas de sida sont cliniquement constatés sur quatre patients atteints d’une forme rare de pneumonie. Depuis un peu plus de quatre décennies, la maladie a fait plus de 40 millions de victimes sur tous les continents, et profondément bouleversé certains fondements des sociétés contemporaines : sexualité, politiques de santé publique, comportements individuels et collectifs face au risque, solidarité et concurrence internationales, rapport à la science, militantisme et engagement citoyen. Comme toute maladie transmissible, le sida interroge fondamentalement, à différentes échelles, le vivre-ensemble et le besoin de vivre en société. - Le résumé de l'éditeur pour Une histoire mondiale du sida (1981-2025)

Marion Aballéa est maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg (Sciences Po Strasbourg) et membre du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS). Elle est spécialiste d’histoire contemporaine des relations internationales et de la diplomatie, notamment sur les enjeux de santé.

Le projet de Sofian Bouchfira, Les sources aveyronnaises de la limonade parisienne. Sociologie historique d’une forme sociale et entrepreneuriale (1958-2017), a été retenu pour l’octroi de la subvention Diffusons l’histoire, destinée à faciliter la publication, à l’attention du grand public, d’un travail de haute qualité scientifique qui contribue au débat public. Son montant peut atteindre 8000 €, ainsi qu'une gratification de 3000 € pour le ou les auteurs.

Présidé par la sénatrice Sylvie Robert, vice‑présidente du Sénat, chargée de la politique événementielle et du musée du Luxembourg, le jury réunissait Joëlle Alazard, historienne, présidente de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG) ; Pierre Allorant, historien ; Sylvie Aprile, historienne ; Vincent Azoulay, historien ; Isabelle Brian, historienne ; Cécile Cukierman, présidente du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, sénatrice de la Loire ; Laure Darcos, vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, sénatrice de l’Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Bernard Fialaire, vice-président de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Sénateur du Rhône (Rassemblement Démocratique et Social Européen).

À leurs côtés siégeaient également Emmanuelle Guilcher, directrice de l’antenne et des programmes, Public Sénat ; Philippe Hamon, historien ; Xavier Mauduit, historien ; Benjamin Morel, constitutionnaliste ; Catherine Morin-Dessailly, vice-présidente de la commission des affaires européennes, sénatrice de la Seine-Maritime (Union Centriste) ; Solanges Nadille, sénatrice de la Guadeloupe (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ; Olivier Paccaud, sénateur de l’Oise (Les Républicains) ; Jean-François Sirinelli, historien ; Anne Souyris, sénatrice de Paris (Écologiste - Solidarité et Territoires) ; Arnaud Teyssier, historien et haut fonctionnaire, et François Weil, conseiller d’État.

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L'année dernière, le Prix du Sénat du livre d’histoire avait salué Jean-Baptiste Fressoz, pour Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, aux éditions du Seuil.

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Par Dépêche

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