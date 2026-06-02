GRAND TRAIL - la revue indépendante qui veut raconter le trail autrement

Pensée comme une revue que l’on conserve et relit, GRAND TRAIL proposera chaque saison entre 128 et 144 pages de contenus exclusifs, dans une direction artistique soignée. Porté par une équipe réunissant journalistes, auteurs, photographes et acteurs majeurs de l’univers outdoor, le projet défend une ligne éditoriale indépendante, sans publirédactionnel ni contenus sponsorisés. Le premier numéro paraîtra à l’été 2026 en édition limitée numérotée à 5 000 exemplaires.

Le trail n’a jamais été aussi populaire. Les courses se multiplient, les communautés grandissent, les contenus explosent. Mais à mesure que le sport s’accélère, une question demeure : prend-on encore le temps de raconter ce qu’il devient ?

C’est de cette conviction qu’est née GRAND TRAIL, nouvelle revue trimestrielle indépendante consacrée au trail running et, plus largement, aux pratiques de mouvement en nature. Son ambition : documenter le trail non seulement comme discipline sportive, mais aussi comme phénomène culturel, scientifique, social et territorial.

À mi-chemin entre le magazine et le livre, GRAND TRAIL revendique une approche éditoriale radicalement différente des logiques médiatiques dominantes. Ici, pas de course à l’actualité immédiate ni de contenus promotionnels déguisés. La revue privilégie le temps long, les formats approfondis et la qualité des récits.

Chaque numéro proposera entre 128 et 144 pages de contenus exclusifs : enquêtes sur les mutations économiques et culturelles du trail appuyées par de la bande dessinée, analyses scientifiques autour de la santé et de la prévention, reportages de terrain, entretiens approfondis, portfolios photographiques, récits d’aventure, littérature et regards croisés sur les pratiques outdoor.

Le projet s’appuie sur une charte éditoriale inspirée de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes. GRAND TRAIL revendique une indépendance totale vis-à-vis des marques, des institutions et des logiques commerciales. Aucun contenu sponsorisé ou publirédactionnel ne sera intégré à ses pages. Les tests produits, non systématiques, suivront un protocole transparent et rigoureux. En outre, tous les équipements testés seront retournés ou remis à des associations partenaires.

Le projet est porté par une équipe fondatrice réunissant des profils complémentaires issus du journalisme, de l’édition, de la photographie et du développement de médias. À l’origine de GRAND TRAIL : Julie Lutringer et Frédéric Berg, journaliste, auteur et cofondateur des Éditions Mons, figure reconnue de l’univers trail et montagne. Le regard visuel de la revue s’appuie notamment sur le travail du photographe et réalisateur Alexis Berg. L’équipe rassemble également Florence Santrot, Benjamin Steen, Emmanuel Guyot (Distances+) et Marie Champeau à la direction artistique.

Des partenariats structurants ont déjà été noués avec Les Éditions Mons, La Clinique du Coureur et le média franco-canadien Distances+, dans une logique de complémentarité éditoriale, scientifique et communautaire.

Le premier numéro paraîtra à l’été 2026 en édition limitée numérotée de 5 000 exemplaires. La revue sera diffusée via abonnement, librairies et kiosques partenaires. Son lancement s’accompagne d’une campagne de financement participatif sur Ulule, ouverte depuis le 15 mai 2026.

GRAND TRAIL sera également présent lors de plusieurs rendez-vous majeurs de l’année, notamment l’UTMB à Chamonix et la SaintéLyon.

Avec GRAND TRAIL, l’équipe fondatrice défend une conviction simple : faire la revue que les amateurs de grands espaces aimeraient lire. Une revue indépendante, exigeante et vivante, capable de raconter le trail dans toute sa complexité, sa beauté et ses contradictions.

Précommandes et informations :

www.grandtrail.fr

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Par Projet Ulule

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