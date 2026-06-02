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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

Le 02/06/2026 à 11:10 par Maria Danthine-Dopjerova

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Publié le :

02/06/2026 à 11:10

Maria Danthine-Dopjerova

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Julien Viaud, qui deviendra à l’âge adulte l’écrivain Pierre Loti, et son amie Jeanne passaient des heures, ensemble, appliqués, à fabriquer leur théâtre de Peau d’Âne. De leurs petites mains naissaient des personnages sans corps, coiffés de têtes en noyaux de cerise, vêtus seulement de robes en satin ornées de dentelle noire, posées sur des épaules inexistantes.

« Je pourrais presque dire que toute la chimère de ma vie a été d’abord essayée, mise en action sur cette très petite scène-là. » (Pierre Loti)

Julien Viaud, né le 14 janvier 1850, troisième enfant d’une famille protestante, a grandi dans un cocon de douceur, sous la protection des robes noires de sa mère, de sa grand-mère et de ses tantes. La maison, au numéro 141 d’une rue calme de Rochefort, dressait sa façade blonde non loin du port, à quelques pas de la Corderie royale et de l’Arsenal, aussi appelé le Versailles de la Mer.

Ce dimanche matin, assises sous les voûtes de l’Arsenal, où l’on fabriquait jadis les cordages des vaisseaux de la marine, nous buvions un thé aux coquelicots en observant le mouvement rapide des nuages sombres et le vol des martinets et des hirondelles. De lourdes gouttes d’une pluie chaude de mai tambourinaient sur les dalles de pierre. À la façon bretonne, le soleil perçait parfois ce déluge et donnait aux dalles trempées un éclat joyeux.

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Quittant le petit port, nous longeons les maisons chaulées, les murs où grimpent rosiers et jasmins. Une femme et une fillette à vélo s’apprêtent à traverser la route. Lorsque le feu passe au vert, l’enfant fait bouger les ailes mauves de papillon en papier attachées à son dos ; même si ses petites jambes se mettent à pédaler, elle se voit, dans sa tête, voler comme un papillon.

À quelques pas d’ici, bien des années auparavant, Pierre Loti jouait avec son amie Antoinette aux chenilles : ils rampaient sur le ventre dans l’herbe, se cachaient sous les branches d’un arbre et attendaient de devenir des chrysalides, puis des papillons. Ils échangeaient des phrases comme : « Oh ! je sens que ça ne sera pas long cette fois ; dans mes épaules déjà… ça se déplie. » Puis, en agitant les bras, ils s’imaginaient voler parmi les fleurs.

Nous entrons dans la maison où le garçon Julien, plus tard surnommé Pierre Loti par la reine de Tahiti, a passé son enfance et son adolescence à créer le petit théâtre de Peau d’Âne et le monde de ses « petites momies », nom qu’il donnait à toutes les choses précieuses qu’il collectait, enveloppait dans des papiers fins et ficelait avec soin : nids d’oiseaux, œufs, fleurs séchées et papillons — parmi lesquels le plus précieux, « le citron-aurore », de couleur jaune pâle, un peu verdâtre, avec une teinte légèrement rosée —, ainsi que branches d’aubépine et fougères.

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Sur ces paquets secrets, il écrivait soigneusement : « Fleurs qui étaient sur le lit de ma bien chère Clarisse » ; « Gants achetés à B. avec Joseph, pour faire notre expédition… (1er janvier 1870) » ; « Fleurs de la table du sultan… » ; ou encore : « Dépouilles de mon pauvre petit chat, le plus intelligent et le plus affectueux des chats, qui fut mon compagnon fidèle pendant… »

Derrière sa façade modeste, la maison de Rochefort s’est changée en lieu majestueux, sorti des contes des Mille et Une Nuits. Loti y rapportait des fragments du Japon, du Maroc, de Syrie et de Turquie, ainsi que 600 kg d’objets revenus de Chine dans ses valises. Le plafond de la chambre nuptiale portait une myriade d’abeilles dorées, qui m’ont rappelé les 69 abeilles du flacon de parfum commandé à Pierre-François Guerlain par l’impératrice Eugénie.

Ce royaume exotique abritait une profusion de marbre, une chambre arabe, un salon turc, une salle gothique avec une cheminée imposante et un escalier de pierre gardé par deux têtes de lions, une salle-mosquée, des textiles brodés ottomans — dont la restauration a nécessité deux millions d’euros —, de la céramique syrienne, des boiseries provenant de fermes et de manoirs du Pays basque, des meubles en acajou, ainsi que la chambre ascétique de l’écrivain, presque monacale, avec son lit de fer rappelant une cabine de marin. Dans tout ce luxe, le plus précieux demeurait pourtant son petit musée créé sous le toit, avec vue sur les remparts de l’Arsenal : ses « petites momies », ses souvenirs choyés.

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On y trouvait, scellée sous enveloppe, la trace de bave laissée par un escargot sur son livre d’Histoire de Duruy, oublié dans le jardin, et que Julien était allé récupérer avec ses tantes pendant un orage ; des cailloux et coquillages de l’île d’Oléron, où il passait ses vacances. Le soir, lorsque les flammes crépitaient dans la cheminée, on faisait chauffer des galets noirs d’Oléron.

Son père prenait alors sur la table la grosse Bible du XVIe siècle, relique des ancêtres huguenots. Après la lecture à haute voix, toute la famille s’agenouillait pour prier ; puis chacun emportait dans sa chambre les galets chauds, enveloppés dans des sacs de tissu à motifs fleuris, pour garder les pieds au chaud jusqu’au matin.

Loti avait quelque chose de l’extravagance et des idées farfelues de Sarah Bernhardt ; sa maison de Rochefort surprend comme le fortin de l’actrice à la pointe des Poulains, à Belle-Île. Il possédait aussi une part de l’esprit de Colette, qui donnait une voix à ses chats ; sa relation aux souvenirs rappelle Proust et cette mémoire involontaire qui se déplie.

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Comme les paperolles des manuscrits de Marcel Proust, les premiers journaux intimes de Loti avaient la forme de rouleaux couverts d’une écriture hiéroglyphique. Le petit Marcel Proust frappait des messages de réveil sur le mur qui le séparait de la chambre de sa grand-mère ; le petit Julien, devenu Pierre Loti, allait le matin gratter de ses ongles la porte de sa chère tante Clarisse.

Elle était sa fidèle et infaillible salvatrice lors de ses crises d’angoisse, quand il faisait ses devoirs, toujours au dernier moment. Elle cherchait pour lui des mots dans le dictionnaire, alla jusqu’à se mettre au grec pour pouvoir l’aider et, lorsqu’il devait copier de longues phrases de punition, prenait encore la tâche sur elle.

Le petit bassin de pierre, entouré de mousse et fabriqué par son frère Gustave, où se posaient des libellules bleues, occupait une place singulière. Le petit Julien, alias Pierre Loti, y apportait ses cahiers de devoirs, des cerises ou des raisins à grignoter. Au lieu de travailler, il passait son temps à rêver, à observer les cachettes des araignées et la marche des nuages dans le ciel breton.

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Ce petit bassin lui devint si cher que, le 9 octobre 1866, lorsqu’il fit ses adieux à la maison, au jardin, au théâtre de Peau d’Âne et aux êtres chers en robes noires, puis monta dans le train pour Paris avec ses gants couleur beurre frais, très chic à l’époque, il l’emporta en lui. Plus tard, lorsqu’il embarqua sur le bateau de l’École navale à Brest, lorsqu’il navigua sur les mers et les océans du monde entier, ce petit lac du jardin de Rochefort resta profondément gravé dans son cœur.

« J’ai la nostalgie d’ici et d’ailleurs. Je voudrais être là-bas et ici. » (Pierre Loti)

L’écrivain, élu en 1891 à l’Académie française contre Émile Zola, mêlait dans ses notes de voyage la réalité et la féerie. Il portait en lui, et avec lui, la nostalgie du passé et des souvenirs d’enfance ; il fit de la maison de Rochefort son temple. Il éprouvait la mélancolie des vieux murs, des choses anciennes, du temps qui s’écoule ; il connaissait des tristesses qu’il ne savait pas expliquer.

Sur les bateaux ballottés par les vagues des océans, il pensait à la maison de Rochefort, aux femmes en robes noires, aux chats en quête de caresses, aux paniers de broderie et au petit ours de porcelaine posé sur le coin de la cheminée, dans la chambre de tante Clarisse. Lorsque l’ours cachait une praline pour le petit Julien, sa tête s’inclinait sur le côté. Loti pensait aussi au rayon de soleil qui savait égayer les vieux meubles de la maison.

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« Les horizons démesurés se resserrent, tout se rétrécit doucement, et j’en arrive, en fait de nature, à presque oublier s’il existe autre chose que nos pierres moussues, nos arbustes, nos treilles et nos chères roses blanches… » (Pierre Loti)

Même s’il n’aimait pas son physique, même si, comme il le disait, il n’était pas son propre type, les femmes l’admiraient. Aux quatre coins du monde, il vécut des amours éphémères qui inspirèrent des récits et des romans devenus immortels. Madame Chrysanthème appartient au Japon, Aziyadé et Les Désenchantées à la Turquie, Ramuntcho à son amour du Pays basque, Le Roman d’un spahi au Sénégal ; Pêcheur d’Islande raconte l’histoire tragique d’un amour de marin breton.

C’est à Tahiti qu’il devint Pierre Loti, car un officier de marine ne pouvait écrire de fiction sous son propre nom. En amour, il papillonnait. Il disait à son ami Alphonse Daudet que, s’il avait eu une fille à marier, il ne la lui aurait pas donnée. Une belle Gitane l’avait initié à l’amour ; il fut aussi épris de Sarah Bernhardt et de la princesse Alice de Monaco.

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La Turquie était son pays de prédilection ; il y retourna sept fois. Lorsque, dans le jardin du Luxembourg, Alphonse Daudet lui proposa une cigarette turque, il expira la fine fumée grise et s’extasia : « Oh ! tout ce qui s’éveille d’Orient dans ma tête, rien qu’à l’odeur de cette fumée ! » Bien plus tard, Alphonse Daudet évoquait encore ce souvenir : « Te rappelles-tu, mon Loti, notre première cigarette turque ensemble ? Les lilas du Luxembourg ? »

Parfois, en fin de vie, parmi toutes les richesses du monde, on tient surtout à une petite poupée sans corps, avec un noyau de cerise en guise de tête. Et le petit bassin, sous un vieux prunier du jardin attenant à la maison de Rochefort, peut devenir plus profond que toutes les mers et tous les océans du monde.

Crédits photo : Maria Danthine-Dopjerova / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 

 

Par Maria Danthine-Dopjerova
Contact : maria@danthine.com

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À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

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Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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