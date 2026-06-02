Famille choisie de Jérôme W.Capèle : « Si tu penses que c’est trop : rajoutes- en… »

Ne dites pas de l’auteur qu’il est un boumer aigri qui a peur de vieillir ou qu’il ne comprend pas les nouvelles générations, Jérôme W.Capèle fait partie de ces militants qui ont œuvré en pleine épidémie du SIDA au sein de ActUp ou avec les Sœurs de la Perpétuelles Indulgence, a été pendant de nombreuses années président des Front Runner, ce qui lui confère, excusez du peu, d’un certain recul avec ce passé associatif.

Le SIDA, il en parle tout au long de ce livre, ponctué de ses souvenirs de dragues dans les cruising bars, car la découverte de la fragilité des vies et des relations dans les années 80-90, facilitait la nécessité d’un combat commun pour survivre, se rassurer et prendre soin des uns et des autres. Il fallait dans ces

années-là montrer de la détermination, parler et agir au nom d’un groupe, s’investir sur le terrain.

Que la honte change de camps

Ce que regrette Jérôme W.Capèle c’est le néo-militant qui arrive dans une association avec des opinions toutes construites, discours formaté, piqué ici et là sur internet et valorisant sa propre singularité : la victimisation a remplacé la revendication. L’absence d’humour qui était la caractéristique de la communauté (quitte à être futile et outrancière, il faut être drôle, forcément drôle…) a déserté les

discussions au profit d’un discours inclusif, policé et bienveillant de façade.

De l’épidémie du SIDA à la crise du COVID, les temps ont changé, la cohabitation avec les lesbiennes, d’après l’auteur, a pris un chemin différent : elles sont devenues radicales avec un discours anti-mec blanc dominant, associant les gays à des ennemis de la cause LGBT. LGBT : encore une notion qui fait bondir notre auteur sur la classification +++ dans lesquelles chacun se love dans une case pour en exclure les autres.

Que reste-t-il de l’histoire commune des gays et des lesbiennes ? Les jeunes générations ne connaissent pas la genèse des mouvements qu’ils rejettent aujourd’hui traitant leurs aînés d’ignorants parce qu’ils ont du mal à appréhender les non-binaires. Comment retrouver sa place dans un monde qui ne se confronte plus, mais qui se drague par écran interposé, dialogue par WhatsApp et ne supporte plus

l’affrontement direct.

Jérôme W.Capèle parle de ses souvenirs dans les « bordels », lieux de rencontres et de baises aux codes non-écrits mais intégrés d’une manière innée où chacun avait sa place et respectait la préférence des autres. Des lieux de perditions qui fourmillaient de personnes différentes, des gens issus de classes sociales différentes et qui s’unissaient dans le seul but du plaisir éphémère, des solidarités naissaient dans les vapeurs des popers ou des Glory Hole.

Alors, dans un élan de générosité pulsionnelle, l’ex-militant appelle à réinventer l’associatif, qu’il devienne comme un bordel, car il permet « de devenir moins conne parce qu’on s’y frotte à notre merde psychique et il nous aide à la dépasser ».

Alors oui, le ton et les propos de ce livre ne plairont pas à tous et toutes : l’auteur nous informe que son ouvrage n’est pas présent en vitrine ni sur les étalages de la librairie Les Mots à la bouche (librairie historique gay) à la demande de ses employées.

Famille choisie n’a pas était écrit par complaisance, mais la communauté LGBT a besoin parfois d’un bon coup de pied au culte pour ne pas s’endormir et se laisser aller à se détruire en interne par des combats de mots, d’idées fabriquées par des effets de mode.

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Jérôme W.Capèle rappelle son engament envers eux en participant à des Pride, encore plus sauvageonnes, plus exubérantes, moins politiques, pour que la honte change de camps, pour retrouver une fierté de lutte parce que rien n’est jamais acquis, parce qui si vous pensez que c’est trop ou pas assez, n’hésitez pas à en rajouter !

Par Christian Dorsan

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