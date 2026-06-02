Francesca & Giovanni, l'adaptation d'un livre de Felice Cavallaro

Coréalisé par Simona Izzo et Ricky Tognazzi, Francesca & Giovanni est basé sur un livre du journaliste, essayiste et dramaturge italien Felice Cavallaro, qui s'intéresse lui-même à la place de la Mafia en Italie et aux moyens déployés pour lutter contre son influence.

En 2022, il a publié l'ouvrage Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino Libri Editore), resté inédit en France, qui évoque le parcours de Francesca Morvillo. Elle accompagna et participa au combat de Giovanni Falcone contre la Mafia, jusqu'à l'attentat qui leur coûte la vie à tous les deux, en 1992, à Capaci, en Sicile.

Le scénario est cosigné par Felice Cavallaro lui-même, avec Simona Izzo et Domitilla Di Pietro. À l'écran, Ester Pantano incarne Francesca Morvillo, tandis que Primo Reggiani prête ses traits au juge Falcone.

Par Antoine Oury

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