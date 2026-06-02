Cinq livres de correspondances en lice pour le Prix Sévigné 2026

Chaque année, le Prix Sévigné salue la publication d'une correspondance inédite, ou la réédition de textes déjà parus, pour peu qu'elle améliore la connaissance du ou des auteurs concernés. Le 26 mai dernier, les membres du jury se sont réunis pour établir la première sélection de l'édition 2026 de la récompense.
Le 02/06/2026 à 09:37 par Dépêche
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02/06/2026 à 09:37
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Vanessa Bell, Virginia Woolf, Baisers du Singe, Correspondance 1904-1941, préface de Cécile Wajsbrot, traduction de Carine Bratzlavsky et Anne-Marie Smith-Di Biasio, La Table Ronde
Régis Debray, Sylvain Tesson, Le grimpeur et le grognard, Une correspondance, avant-propos d’Olivier Frébourg, Gallimard / Équateur
Romain Gary, Lettres à Sigurd : 1937-1944, édition de Charlotte Norberg, Gallimard
Pierre Goldman, Lettres à K., textes réunis et commentés par Christiane Succab-Goldman, Séguier
François Mauriac, « Je te dis toute ma tendresse », Correspondance (1926-1970) avec Claude Mauriac, présenté par Philippe Baudorre, Albin Michel
Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.
Le jury réunit Natalie David-Weill (présidente), Jean-Pierre de Beaumarchais, Gilbert Moreau, Marc Lambron de l’Académie française, Hortense de Labriffe, Claude Arnaud, Manuel Carcassonne, Charles Dantzig, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Paul Clément et Anne-Marie Springer. Anne de Lacretelle en est la présidente d’honneur.
À LIRE - Prix de littérature de l’Union européenne 2026 : Hélène Frédérick distinguée
L'année dernière, le Prix Sévigné avait été décerné à à Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Bérénice Rigaud- Hartwig et Laurence Madeline pour l'édition de Correspondance avec Mathilde, de Gustave Courbet, paru aux éditions Gallimard, en coédition avec la ville de Besançon.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 23/04/2026
640 pages
Editions de La Table Ronde
36,00 €
Paru le 16/04/2026
96 pages
Editions Gallimard
13,90 €
Paru le 09/10/2025
134 pages
Editions Gallimard
14,00 €
Paru le 06/11/2025
512 pages
Séguier Editions
25,00 €
Paru le 05/11/2025
704 pages
Albin Michel
35,00 €
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