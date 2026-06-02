Cinq livres de correspondances en lice pour le Prix Sévigné 2026

La sélection du Prix Sévigné 2026

Vanessa Bell, Virginia Woolf, Baisers du Singe, Correspondance 1904-1941, préface de Cécile Wajsbrot, traduction de Carine Bratzlavsky et Anne-Marie Smith-Di Biasio, La Table Ronde

Régis Debray, Sylvain Tesson, Le grimpeur et le grognard, Une correspondance, avant-propos d’Olivier Frébourg, Gallimard / Équateur

Romain Gary, Lettres à Sigurd : 1937-1944, édition de Charlotte Norberg, Gallimard

Pierre Goldman, Lettres à K., textes réunis et commentés par Christiane Succab-Goldman, Séguier

François Mauriac, « Je te dis toute ma tendresse », Correspondance (1926-1970) avec Claude Mauriac, présenté par Philippe Baudorre, Albin Michel

Créé en 1996 par Anne de Lacretelle, en hommage aux 300 ans de la disparition de la marquise de Sévigné, le prix qui porte son nom récompense chaque année une correspondance inédite ou une réédition enrichie.

Le jury réunit Natalie David-Weill (présidente), Jean-Pierre de Beaumarchais, Gilbert Moreau, Marc Lambron de l’Académie française, Hortense de Labriffe, Claude Arnaud, Manuel Carcassonne, Charles Dantzig, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Paul Clément et Anne-Marie Springer. Anne de Lacretelle en est la présidente d’honneur.

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L'année dernière, le Prix Sévigné avait été décerné à à Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Bérénice Rigaud- Hartwig et Laurence Madeline pour l'édition de Correspondance avec Mathilde, de Gustave Courbet, paru aux éditions Gallimard, en coédition avec la ville de Besançon.

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Par Dépêche

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