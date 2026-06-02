Tenir debout, d'après le livre de Mélissa Da Costa, bientôt en tournage

Un best-seller se rapproche des grands écrans. Tenir debout, roman de Mélissa Da Costa paru en 2024 chez Albin Michel et écoulé à 210.000 exemplaires en grand format, pour 260.000 en poche (chiffres Edistat), sera porté au cinéma par la réalisatrice et scénariste Stéphanie Pillonca.

« Se pourrait-il que ce soit ça, cette bête noire qui remue dans ma poitrine. Piétine, déchire, ronge tout autour d'elle. Avec la férocité d'une hyène. Ne me laissant qu'un trou béant dans le cœur. Et une sécheresse dans la gorge ? La culpabilité... Se pourrait-il que ce soit ça. Aimer malgré soi ? Aimer mal. Aimer sans savoir pourquoi. Aimer... » – Le résumé de l'éditeur pour Tenir debout

Stéphanie Pillonca a déjà réalisé plusieurs films, de fiction ou documentaires, autour du handicap, une thématique également abordée par Tenir debout. Citons ainsi le documentaire Je marcherai jusqu'à la mer (2013), Laissez-moi aimer (2019), ou encore les téléfilms Apprendre à t'aimer (2020) et Handigang (2022).

Elle cosigne le scénario du film, aux côtés de Marc Syrigas (Une affaire de principe, Le Tigre et le Président). La production, elle, est assurée par Felicity Production.

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Le premier livre de Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel (Carnets nord, 2019), avait été adapté pour la télévision par TF1 en 2025, avec une réalisation confiée à Maurice Barthélémy. Le casting réunissait Camille Lou, Hugo Becker et Marie Denarnaud.

Pour Tenir debout, aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.

Photographie : Mélissa Da Costa, en 2023 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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