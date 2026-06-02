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Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

Le 02/06/2026 à 10:39 par Clément Solym

| 3 Partages

Publié le :

02/06/2026 à 10:39

Clément Solym

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ActuaLitté

Interviewer un faussaire, voilà déjà une sacrée gageure. Mais qui nous assure que l’interlocuteur est celui qu’il prétend être ? En ce cas, ce serait l’interview de l’usurpateur d’identité d’un auteur de canulars devenus célèbres sur la Toile. Via nombre de faux comptes, Tommaso Debenedetti a annoncé le décès de différentes personnalités littéraires — au point qu’on en ait perdu le compte.

Le fossoyeur numérique a contacté ActuaLitté — ou bien est-ce un internaute se faisant passer pour lui ? – et nous avons décidé d’un entretien. Soit l’usurpateur répond, soit l’usurpateur d’un usurpateur s’en charge. Dans les deux cas, l’exercice devient cocasse, surtout que récemment, le coordinateur Chine de France Télévision s’est fait piéger…

L’identité ou le doute

ActuaLitté : Vous nous écrivez en vous présentant comme Tommaso Debenedetti. Pourquoi devrions-nous vous croire ?

Tommaso Debenedetti : Je comprends la difficulté de croire un imposteur. Mais le choix vous appartient. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier ; vous constaterez certainement que j’ai utilisé l’adresse électronique depuis laquelle j’écris pour faire des déclarations à d’autres journalistes. Mais que faire ? Même ces déclarations pourraient ne pas provenir du véritable Tommaso Debenedetti. En réalité, le vrai Debenedetti pourrait être décédé depuis des années, et quelqu’un pourrait utiliser son nom pour créer de fausses informations. Qui sait ?

Qu’est-ce qui, dans votre réponse, ne pourrait pas être imité par quelqu’un ayant simplement lu les articles du New Yorker, du Guardian, d’El País ou du Washington Post sur vous ?

Tommaso Debenedetti : En fait, c’est théoriquement possible.

Acceptez-vous que cet entretien soit publié avec cette réserve : « l’interlocuteur affirme être Tommaso Debenedetti, sans que cette identité soit pleinement établie » ?

Tommaso Debenedetti : J’accepte, d’autant plus que c’est un jeu intéressant. Si je suis le véritable Tommaso Debenedetti, l’idée d’une interview où je pourrais aussi jouer un rôle m’intéresse et correspond parfaitement à l’esprit de mon travail.

Si vous n’êtes pas Tommaso Debenedetti, votre geste devient presque plus intéressant : vous auriez imité un imitateur. Est-ce une hypothèse que vous acceptez de laisser ouverte ?

Tommaso Debenedetti : Non. Ce serait une première. En vérité, je pourrais beaucoup apprendre d’un imposteur ; il me donnerait de nombreuses idées. Grâce à lui, j’ai pu découvrir de nouvelles méthodes, et je suis certain qu’à la fin, ce serait moi qui imiterais l’imitateur, dans un jeu de miroirs qui pourrait ne jamais finir.

Avez-vous déjà été imité par quelqu’un qui se faisait passer pour vous ? Si oui, l’avez-vous vécu comme un vol, un hommage ou une amélioration de votre propre méthode ?

Tommaso Debenedetti : Réponse non fournie dans le fichier des réponses.

Des fausses interviews aux faux décès

Vos premiers grands canulars reposaient sur de fausses interviews littéraires. Pourquoi avoir quitté la parole inventée pour la mort inventée ?

Tommaso Debenedetti : Ce n’est pas moi qui ai mis fin aux fausses interviews. C’est un certain Philip Roth qui, début 2010, s’est rendu compte que l’une de mes interviews avec lui était un faux. Il a donc fait des recherches en ligne et a découvert d’autres interviews de moi avec lui, manifestement fausses, ainsi qu’une autre avec John Grisham. Roth a parlé à Grisham, qui a confirmé que l’interview avec lui était également un faux, puis il a révélé l’affaire dans le New Yorker.

Bien évidemment, le magazine américain a mené une enquête approfondie et a mis au jour soixante de mes fausses interviews, avec des auteurs tels qu’Auster, Coetzee, Jehoshua, Grossman, Saramago et Le Carré, qui, choqués et furieux, ont nié m’avoir interviewée. Depuis, aucun journal n’a publié d’interview de moi, et j’ai dû cesser. À une exception près : en 2016, le journal espagnol El Mundo a publié une longue interview que j’avais eue avec Anita Raja, une traductrice italienne, dans laquelle Raja a confirmé pour la première et unique fois qu’elle était Elena Ferrante. Vraie ou non, c’était la dernière interview que j’ai écrite.

Dans une fausse interview, vous faites parler un écrivain. Dans une fausse mort, vous le faites taire. Ce basculement vous paraît-il significatif ?

Tommaso Debenedetti : Non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Dans les fausses interviews, j’« interprétais » l’écrivain en lui faisant dire des choses qu’il aurait pu dire ou non (Auster, par exemple, dans sa correspondance avec Coetzee, Ici et Maintenant, écrit qu’un écrivain n’aurait jamais prononcé une phrase que je lui aurais fait dire, la jugeant stupide !).

Mais l’auteur, le vrai, restait silencieux, et je parlais à sa place. Dans les fausses morts, l’émotion suscitée chez les lecteurs est si forte que les œuvres de l’auteur résonnent dans l’esprit de nombreuses personnes avec une puissance extraordinaire, rendant l’auteur faussement mort plus vivant et présent que jamais.

De plus, cela donne souvent à l’écrivain l’occasion de s’exprimer longuement, étant donné que les médias se disputent alors pour l’interviewer et lui demander ce qu’il ressent en tant que survivant (je me souviens en 2024 des dizaines de déclarations de deux de mes victimes espagnoles, Cercas et Aramburu, ou d’un long article de Margaret Atwood, qui a été relancée en 2021, et même d’un poème sur sa propre fausse mort qu’Enzesberger a publié dans Der Spiegel).

Philip Roth, John Grisham, Gore Vidal, puis Pamuk, Ferrante, Ishiguro, Coetzee, Soyinka : pourquoi cette obsession des figures littéraires consacrées ?

Tommaso Debenedetti : En réalité, la mort d’un écrivain renommé suscite l’émotion, notamment parce que la presse s’empresse de publier l’information sans la vérifier, car il s’agit d’une célébrité dont elle veut être la première à annoncer le décès.

Cherchez-vous à viser les écrivains, les médias, les institutions qui les entourent ou le public qui croit trop vite ?

Tommaso Debenedetti : Les victimes les plus vulnérables de mes expériences sont peut-être, malheureusement, les lecteurs. Ils apprennent la disparition d’un auteur qu’ils aiment et n’ont aucun moyen de la vérifier. Ce sont eux qui ressentent l’émotion la plus intense. Et cela me désole. Mais après le chagrin vient le soulagement. Et peut-être aussi l’envie de relire les livres de l’auteur qui les a tant touchés. Mais toujours, si le démenti survient : il y a quelques semaines, l’annonce de la mort d’Ishiguro est restée en ligne sur plusieurs journaux et sites web turcs, accompagnée de nécrologies et d’hommages, pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que l’Autorité de la presse italienne publie un article dénonçant la supercherie.

Vous avez longtemps prétendu démontrer la faiblesse des journalistes. Après vingt ans de canulars, que reste-t-il encore à démontrer ?

Tommaso Debenedetti : Tout reste à prouver, car presque chaque fois que je crée une fausse information, cela déclenche des milliers de retweets et de messages de condoléances, et très fréquemment, les sites d’information, les stations de radio et les chaînes de télévision reprennent l’information comme si elle était vraie. Je fais cela depuis 2011, mais la crédulité de la presse reste la même. Partout. En 2017, certains journaux allemands se sont moqués du Figaro pour avoir cru à un de mes tweets concernant la mort de Svetlana Alexievich.

Pourtant, en 2025, ces mêmes médias, de Bild Zeitung à Focus en passant par diverses chaînes de télévision nationales, ont publié l’information concernant la mort d’Elfriede Jelinek comme si elle était vraie. Et en février 2026, le président du Mexique a dû intervenir, lors d’une conférence de presse, pour bloquer la diffusion d’une fausse information que j’avais créée concernant la mort d’Elena Poniatowsksa, qui avait commencé à circuler dans tous les médias locaux. Je le répète : rien ne change au fil des ans, et il semble qu’aucun pays ne soit à l’abri du piège des fausses informations.

Pourquoi la mort?

Vous avez dit, selon The Guardian, que Twitter fonctionne bien pour les morts. Pourquoi la mort agit-elle mieux qu’un prix, une démission, un scandale ou une déclaration politique ?

Tommaso Debenedetti : La mort est plus percutante que n’importe quelle actualité car elle suscite une réaction intense, immédiate et collective. Je crois que cette réaction émotionnelle touche d’abord les journalistes, ceux qui, dans les rédactions, recueillent et filtrent l’information.

Face à la mort, un mécanisme d’accélération soudain se déclenche, une vague d’émotion qui pousse à se précipiter, à vouloir être le premier à publier la nouvelle. Et donc, malheureusement, à commettre des erreurs. Même l’annonce d’un prix prestigieux déclenche des réactions similaires, mais plus limitées. C’est pourquoi j’ai pu annoncer le Prix Nobel à Jon Fosse en 2023 trois heures avant l’annonce officielle. Et également à Alexievich en 2015.

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Une fausse mort produit une émotion immédiate : chagrin, hommage, sidération, reprise automatique. Est-ce cette émotion que vous cherchez à exploiter ?

Tommaso Debenedetti : Oui, exactement.

La mort d’un écrivain transforme aussitôt son œuvre en patrimoine. Est-ce cela qui vous intéresse : provoquer artificiellement le moment où tout le monde relit une vie ?

Tommaso Debenedetti : Certainement. Et j’ajouterais que lorsqu’un artiste célèbre meurt, il devient, sans forcément le vouloir, le protagoniste d’une sorte de fiction collective où sa vie et son œuvre sont immédiatement reconstruites, réadaptées, et acquièrent soudain un statut quasi mythique et légendaire. Bien sûr, ce mythe et cette légende ne survivent souvent pas à la brève période d’émotion publique.

C’est pourquoi je m’intéresse à la production artificielle de cette fiction collective. Et je crois que, au-delà des réactions d’agacement, il arrive même que les artistes déclarés morts éprouvent un certain plaisir, à la fois gêné et controversé, à voir cette mythification d’eux-mêmes dont ils n’auraient certainement pas pu profiter s’ils étaient réellement décédés.

Pourquoi les Nobel ? Parce qu’ils appartiennent à tout le monde ? Parce que leur mort semble immédiatement digne d’annonce mondiale ?

Tommaso Debenedetti : Le Prix Nobel crée autour du lauréat une sorte d’aura monumentale, un sentiment de consécration qui le rend, en quelque sorte, immortel. La mort d’un lauréat du Prix Nobel amplifie et renforce cette immortalité et prend immédiatement le caractère sensationnel d’une nouvelle d’envergure mondiale. Quand j’invente la mort d’un lauréat du Prix Nobel, l’information se répand dans des lieux et des pays très éloignés, souvent sans aucun lien avec le décès fictif.

Par exemple, la nouvelle de la mort d’Ishiguro, un Anglais d’origine japonaise, s’est propagée comme une traînée de poudre en Turquie, tandis que celle de Pamuk, un Turc, a été annoncée par erreur par une émission de télévision suédoise et a bénéficié d’une large couverture médiatique au Nigeria.

Où placez-vous la limite morale ? Les proches, les agents, les éditeurs, les lecteurs : qui paie réellement le prix de votre expérience ?

Tommaso Debenedetti : Je me fixe des limites, bien sûr. Avant tout, je veille à ce que mes fausses informations restent brèves. Au bout d’une demi-heure ou d’une heure environ, quand je vois l’information commencer à se répandre, je publie un message sur le même compte pour la démentir et révéler que j’en suis l’auteur.

Avez-vous déjà regretté une fausse annonce de mort ?

Tommaso Debenedetti : Je ne regrette aucun message.

Une fausse mort reste-t-elle un canular quand elle contraint une famille ou un éditeur à rassurer publiquement ?

Tommaso Debenedetti : Oui, cela reste une canular.

L’Académie suédoise pour décor

Vous dites utiliser de faux comptes liés à l’Académie suédoise. Pourquoi cette institution précisément ?

Tommaso Debenedetti : J’apprécie le caractère à la fois cérémonieux et mystérieux qu’a toujours eu l’Académie suédoise. Le secret qui entoure depuis toujours l’attribution du prix m’intéresse. Et tout cela, évidemment, favorise la création de fausses informations. Je crois que les universitaires suédois le savent et que, d’une certaine manière, cela ne les dérange pas outre mesure.

Le Nobel de littérature repose sur une autorité très ancienne, presque cérémonielle. Est-ce cette solennité qui rend l’usurpation plus efficace ?

Tommaso Debenedetti : Le choix du lauréat du Prix Nobel a le même caractère mondial et mystérieux que l’élection d’un pape, mais il a lieu chaque année. Ce pouvoir et cette autorité font de l’Académie suédoise une cible idéale pour un créateur de fausses nouvelles.

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Pensez-vous que l’Académie suédoise devrait démentir systématiquement ces faux comptes ?

Tommaso Debenedetti : Si l’Académie suédoise devait démentir mes fausses informations, cela signifierait qu’elle les tolère en quelque sorte et qu’elle renonce donc à une partie de sa solennité et de son mystère.

Son silence éventuel vous sert-il ? Plus l’institution reste silencieuse, plus le faux compte paraît respirer ?

Tommaso Debenedetti : Bien sûr, le silence de l’Académie m’est très utile.

Anna Hallberg vient d’être élue à l’Académie suédoise. Est-ce précisément parce que son nom est récent dans l’actualité que vous dites l’avoir choisi ?

Tommaso Debenedetti : Oui, les nouvelles personnalités, en particulier la nouvelle secrétaire permanente de l’Académie suédoise, Ingrid Carlberg, sont mes cibles favorites. Au moment où je réponds à ces questions, un faux compte Carlberg que j’ai créé est toujours actif. J’y ai déjà annoncé la mort d’au moins cinq lauréats du Prix Nobel, dont Le Clézio et Pamuk. Carlberg a déclaré à un journal suédois qu’elle était au courant de ce faux compte, mais qu’elle l’avait jusqu’à présent laissé fonctionner sans démenti officiel.

Mats Malm incarne la parole officielle de l’Académie depuis 2019. Est-ce le type de nom qui donne au faux une apparence d’autorité ?

Tommaso Debenedetti : Au fil des ans, j’ai créé plusieurs faux comptes Mats Malm, et il ne l’a jamais nié. Récemment, sur l’un d’eux, j’ai annoncé la mort de Coetzee et de Peter Handke. Malm lui-même a fait l’objet d’une fausse annonce de décès : Carlberg, depuis son faux compte, a annoncé sa disparition soudaine. Cela paraît absurde, mais certains en Suède y ont cru.

La méthode, sans mode d’emploi

Comment choisissez-vous une cible ? Par notoriété, âge, rareté médiatique, silence public, prestige institutionnel ?

Tommaso Debenedetti : L’âge est assurément un critère de sélection : annoncer le décès d’une personne de plus de 80 ans est évidemment plus crédible que celui d’un jeune de vingt ans. La notoriété est essentielle, mais la personne choisie ne doit pas être trop exposée médiatiquement : personne ne croit à la mort d’un auteur qui a assisté à un festival la veille et qui était invité à la télévision aujourd’hui. En bref, plus un auteur est célèbre, discret et âgé, mieux c’est.

Cherchez-vous d’abord un nom crédible ou une faille dans l’écosystème médiatique ?

Tommaso Debenedetti : La crédibilité de la source de l’annonce est primordiale. Un éditeur, une institution ou un représentant de l’institution constituent les sources les plus crédibles.

Qu’est-ce qui fait, pour vous, un faux compte réussi ?

Tommaso Debenedetti : Un compte est considéré comme performant lorsqu’il commence à susciter des réactions et des commentaires. Le nombre d’abonnés importe peu ; ce qui compte, c’est le nombre de vues et, surtout, de retweets. J’ai eu des comptes avec quelques dizaines d’abonnés et des dizaines de milliers de retweets.

L’orthographe imparfaite, les quelques abonnés, les comptes récents : ces défauts font-ils partie du piège ? Autrement dit, cherchez-vous à attraper seulement ceux qui ne regardent rien ?

Tommaso Debenedetti : Exactement. Il m’arrive de faire des erreurs et des inexactitudes, de sorte que seuls les plus distraits ou les plus naïfs peuvent tomber dans le piège.

Votre signature finale — révéler que le compte est faux — constitue-t-elle une revendication, une protection juridique, une moquerie ou une chute littéraire ?

Tommaso Debenedetti : Une affirmation et une signature.

Sans donner de recette opérationnelle, pouvez-vous décrire le moment précis où vous estimez qu’un canular a « pris » ?

Tommaso Debenedetti : Le processus se met en place dès que les retweets commencent.

Un canular raté vous apprend-il davantage qu’un canular réussi ?

Tommaso Debenedetti : Dans de nombreux cas, oui.

La responsabilité journalistique

Vous accusez les médias de crédulité. Mais votre méthode consiste à leur fournir volontairement une fausse information. N’est-ce pas un incendiaire qui reproche aux pompiers d’arriver trop vite ?

Tommaso Debenedetti : Je n’accuse pas les médias de crédulité ; malheureusement, la crédulité est une réalité. Et c’est alarmant : si les médias tombent dans le piège de mes fausses informations, qui sont les mêmes depuis quinze ans, imaginez le nombre de pièges bien plus sophistiqués et dangereux dans lesquels ils tombent constamment. Combien d’articles que personne ne conteste sont, hélas, de fausses informations !

Vous dites tester la vérification. Mais testez-vous vraiment les médias, ou utilisez-vous leur erreur pour maintenir votre propre légende ?

Tommaso Debenedetti : Cela paraît étrange. Mais même aujourd’hui, la vérification reste le plus grand défi des médias. Et je ne parle pas des petits sites internet ni des minuscules stations de radio des pays tropicaux. Je parle des géants de l’information qui tombent inexplicablement dans des pièges pourtant très faciles à éviter. Pourquoi ? Je n’en ai aucune idée. Et c’est justement cette volonté de comprendre qui me pousse à créer de fausses informations chaque jour.

Les journalistes pressés constituent-ils vos véritables coauteurs ?

Tommaso Debenedetti : Certainement. C’est, en quelque sorte, une œuvre ouverte, dont les co-auteurs sont des journalistes, des utilisateurs, les victimes elles-mêmes et moi.

Votre œuvre existe seulement si quelqu’un la relaie. Sans médias abusés, reste-t-il quelque chose ?

Tommaso Debenedetti : Oui, mais cela s’applique généralement aux réseaux sociaux.

Vous avez commencé avec la presse papier, puis Twitter, puis X. L’intelligence artificielle générative change-t-elle votre terrain de jeu ?

Tommaso Debenedetti : J’étudie l’intelligence artificielle pour comprendre son fonctionnement, ses mécanismes. Je constate que de nombreux auteurs, même des auteurs reconnus, utilisent l’intelligence artificielle. Ils le font avec ruse et intelligence. Je crois que cela n’enlève rien à l’originalité de leurs œuvres. Je pense simplement qu’ils devraient le déclarer, écrire à la fin de leur livre : « J’ai utilisé l’intelligence artificielle. » Ce serait un acte de courage, et cela leur éviterait les découvertes désagréables faites par d’autres et les aveux embarrassants. À ce sujet, je prépare quelque chose que, évidemment, je ne peux pas dévoiler.

Aujourd’hui, tout le monde sait qu’un compte peut mentir. Pourquoi cela fonctionne-t-il encore ?

Tommaso Debenedetti : Réponse non fournie dans le fichier des réponses.

Le délire, l’art, la farce

Vous considérez-vous comme journaliste, faussaire, artiste conceptuel, parasite médiatique, satiriste ou simple menteur ?

Tommaso Debenedetti : Je me considère comme journaliste, même si je sais que cela offense les journalistes. C’est un peu comme si mes fausses informations constituaient une enquête permanente, certes hérétique et parfois déplaisante, sur le journalisme, ses méthodes et ses failles, à commencer par la précipitation, la crédulité et la vulnérabilité au pouvoir qui poussent à croire que toute ineptie émanant d’une institution crédible et faisant autorité est vraie.

Vos fausses interviews relevaient presque de la fiction littéraire. Vos fausses morts ressemblent davantage à de petites bombes informationnelles. Avez-vous changé de genre ?

Tommaso Debenedetti : C’est la même chose. La fausse mort qui fait le buzz et suscite l’émotion est une fiction collective qui se développe entre l’espace écrit d’Internet et des journaux et l’espace réel des émotions et de l’esprit. Les fausses interviews d’auteurs et de personnalités de renommée mondiale sont des bombes médiatiques déguisées en fiction.

Si vous deviez donner un titre à l’ensemble de votre entreprise, quel serait-il ?

Tommaso Debenedetti : Un reportage continu sur l’état de la presse à l’ère des réseaux sociaux. Mais c’est un titre trop ambitieux, je m’en rends compte.

Avez-vous l’impression d’écrire un roman sans livre, dont les chapitres seraient des paniques médiatiques ?

Tommaso Debenedetti : Oui, en quelque sorte.

Vos victimes sont souvent des écrivains. En réalité, cherchez-vous à être lu par eux ?

Tommaso Debenedetti : Quand Vargas Llosa, dans son essai « La Civilisation du spectacle », m’a cité, de manière négative, comme un héros de la civilisation du spectacle, j’en ai été très flatté. Mais je ne cherche pas à être lu par des écrivains qui, à juste titre, me détestent.

Vous inventez des phrases, des morts, des comptes, des autorités. Qu’est-ce qui reste vrai chez vous ?

Tommaso Debenedetti : Ces conventions, ces personnages, ces fausses morts restent gravés dans ma vie, ils marquent son époque, ils marquent mes souvenirs.

Le miroir : tromper le faussaire

Si je publie cet entretien avec quelqu’un qui n’est pas vous, aurai-je trahi mon lecteur ou parfaitement compris votre méthode ?

Tommaso Debenedetti : Je pense que vous comprenez parfaitement ma méthode.

Que penseriez-vous d’un journaliste qui inventerait vos réponses pour dénoncer les fausses interviews ?

Tommaso Debenedetti : Ils l’ont fait une fois au Mexique, dans la revue Letras Libres, une autre fois en Russie, dans la revue Colta. Ils ont parfaitement compris mon travail.

Vous avez falsifié des interviews. Seriez-vous capable de reconnaître une fausse interview de vous-même ?

Tommaso Debenedetti : Peut-être pas. De nombreuses années ont passé et je n’ai jamais relu ces interviews.

Si un imitateur de Debenedetti produit un meilleur Debenedetti que Debenedetti, qui devient l’original ?

Tommaso Debenedetti : Lui, l’imitateur.

La plus belle fin de votre histoire serait-elle que plus personne ne sache si Tommaso Debenedetti existe encore ?

Tommaso Debenedetti : Oui, parfait.

Accepteriez-vous que le titre de l’entretien soit : « Nous avons peut-être interviewé Tommaso Debenedetti » ?

Tommaso Debenedetti : Oui. Excellent.

Pour une interview exceptionnelle...

Quelle fausse mort avez-vous trouvée la plus « réussie » sur le plan narratif ?

Tommaso Debenedetti : Celle du grand réalisateur Costa Gavras, le 30 août 2018. J’ai annoncé son décès en me faisant passer pour la ministre grecque de la Culture, Mirsyni Zorba. L’Associated Press à Athènes a publié l’information comme étant vraie. Le New York Times, le Washington Post et les radios et télévisions françaises ont immédiatement relayé l’information.

La télévision grecque a interrompu ses programmes et la ministre de la Culture, ignorant que l’information provenait de son faux compte, s’est connectée pour rendre hommage à Gavras. À ce moment-là, j’ai publié un message sur mon compte annonçant que la fausse information était fausse et en revendiquant la paternité. La ministre a lu le message en direct, déclarant avec joie : « C’est une fausse information. » Et Costa Gavras a appelé en direct pour confirmer personnellement qu’il était vivant. Une coïncidence parfaite, et sans aucun mérite de ma part.

Quel écrivain mort pour de vrai aurait mérité, selon vous, une fausse annonce préalable ?

Tommaso Debenedetti : Borges, probablement.

Si Borges avait eu un compte X, l’auriez-vous imité ?

Tommaso Debenedetti : Oui.

Votre travail relève-t-il davantage de Borges, d’Orson Welles, de Duchamp ou du spam ?

Tommaso Debenedetti : Orson Welles dans La Guerre des mondes.

Vous créez des faux comptes comme d’autres créent des personnages. Avez-vous des brouillons, des archives, une dramaturgie ?

Tommaso Debenedetti : Non, je ne conserve aucune archive de mes faux récits.

Y a-t-il des auteurs que vous refusez de « tuer » symboliquement ?

Tommaso Debenedetti : Non.

La mort d’un écrivain déclenche souvent des hommages automatiques de gens qui ne l’ont pas lu. Est-ce aussi cela que vous voulez révéler ?

Tommaso Debenedetti : Oui, bien sûr.

Dans vos canulars, qui est le plus faux : le compte, l’annonce ou l’émotion publique ?

Tommaso Debenedetti : Le récit. Et je l’annonce. L’émotion est réelle, très réelle.

À quel moment un faux devient-il une information vraie ? Quand il est cru ? Quand il est démenti ? Quand il produit des conséquences ?

Tommaso Debenedetti : Quand il s’avère faux…

Si l’Académie suédoise vous invitait à parler de désinformation, accepteriez-vous ?

Tommaso Debenedetti : Bien sûr, oui.

Votre rêve serait-il d’être cité un jour dans un discours de réception du Nobel ?

Tommaso Debenedetti : Non, ce n’est pas mon rêve.

Quelle question personne ne vous a jamais posée, et que Tommaso Debenedetti poserait à son propre imitateur ?

Tommaso Debenedetti : Mon imitateur inventerait des questions et des réponses. Et il les inventerait mieux que moi.

Et pour conclure...

La meilleure dernière question, à mon sens : « Pour terminer, prouvez-nous que vous êtes Tommaso Debenedetti — ou prouvez-nous que vous ne l’êtes pas. Dans les deux cas, essayez de ne pas mentir trop mal. »

Tommaso Debenedetti : Je pourrais vous envoyer ma pièce d’identité. Mais il pourrait s’agir d’une arnaque. Comment obtenir une preuve d’authenticité d’un faussaire ?

Crédits photo : ArturSkoniecki CC0 

 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands”

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».

09/04/2026, 14:34

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Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.

08/04/2026, 15:59

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Felix Macherez : une épitaphe comme ultime oeuvre

Né en 1989, écrivain et rédacteur en chef des pages Livres d'Art Press, Felix Macherez revient aujourd’hui avec un quatrième livre, trois ans après la surprenante fresque Les Trois Pylônes. Le propos relève cette fois de l’humour noir, cher à Breton : jeune nihiliste de trente-trois ans, Cid Sabacqs résout de se suicider. Par Étienne Ruhaud.

07/04/2026, 10:42

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“On cherche des livres qui interrogent le monde”

À l’occasion de l’édition 2026 du prix du livre Les Visionnaires, porté par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, son directeur, Pascal Visset, revient sur l’origine et les enjeux de cette distinction née en 2022. Entre réflexion sur le rôle des auteurs, importance du style et interrogations sur l’intelligence artificielle, il défend une littérature qui propose une véritable vision du monde et de son avenir.

01/04/2026, 17:29

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Ludothécaires et bibliothécaires : “Il y a une réelle complémentarité des profils”

Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...

31/03/2026, 09:32

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Écrire la version française : l’art du dialogue selon Manchette-Niemiec

Un débat anime depuis longtemps les amoureux du cinéma, qui semble opposer les « vrais cinéphiles » aux « simples amateurs » : VOST contre VF. 

27/03/2026, 17:18

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IA : “Aujourd’hui, les auteurs ne peuvent rien prouver”, alerte Pierre Ouzoulias

Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.

26/03/2026, 13:15

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Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“

Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.

25/03/2026, 12:16

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Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.

23/03/2026, 15:32

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”

Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.

12/03/2026, 12:34

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“Internet, l’eldorado utopiste qui a fini en LIDL”

Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.

10/03/2026, 12:08

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Un chef-d’œuvre oublié d’une survivante d’Auschwitz enfin publié en France

Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire. 

02/03/2026, 12:04

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L'édition, “enjeu stratégique pour ces milliardaires en quête d’influence”

En octobre 2025, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi cherchant à empêcher « la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Elle revient pour nous, à l'occasion d'un entretien, sur les motivations derrière ce texte, pensé en réponse à un phénomène qui « représente un danger pour notre démocratie ».

25/02/2026, 10:10

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Science et âme : sommes-nous seulement notre cerveau ?

À un mois du rendez-vous parisien, La Conscience & l’Invisible, qui se tiendra au Grand Rex, voit son programme et ses intervenants susciter curiosité et intérêt. Dans la continuité des précédentes éditions conçues de concert, les éditions Guy Trédaniel s’associent à l’essayiste et conférencier Jean Staune. Cette rencontre rassemblera un large auditoire autour d’une interrogation qui résiste aux certitudes — ce que “nous” sommes, et ce qui, peut-être, subsiste lorsque le cerveau s’éteint.

23/02/2026, 15:31

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Prix Les Visionnaires 2026 : des romans pour éclairer le présent et interroger l’avenir

Bibliothécaire à la médiathèque Jean Rousselot, à Guyancourt (Yvelines), Grégory Launay est membre du jury du Prix Les Visionnaires 2026. À travers ce prix littéraire et territorial, il défend une vision de la lecture comme outil de médiation, de réflexion sur le monde contemporain et de dialogue avec les différents publics.

17/02/2026, 15:54

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Luciana Peker : “Aimer mieux, c’est aimer sans hiérarchie ni soumission”

La Saint-Valentin déborde de cœurs rouges, mais sous le vernis sucré, Luciana Peker tranche dans la chair du mythe romantique. Son enquête dissèque l’amour comme un champ de bataille intime, saturé d’héritages politiques, de domination feutrée et de déséquilibres affectifs. Entre désir sincère et architecture sociale, elle dévoile une cartographie du sentiment où le pouvoir circule, s’infiltre et modèle les corps, les choix et les silences, loin du conte amoureux vendu comme universel.

17/02/2026, 09:35

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Agents littéraires : la mutation silencieuse qui transforme la carrière des écrivains

C’est un petit séisme auquel a assisté l’édition voilà une semaine : après la publication d’une quinzaine d’ouvrages et près d’un million de livres vendus, Patricia Darré décidait de collaborer avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence littéraire Héraklès. Pourquoi ce choix, quand la notoriété et la réussite sont avérées ? Et que dit cette relation nouvelle de l’époque ?

13/02/2026, 17:01

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

ActuaLitté

Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

ActuaLitté

L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

ActuaLitté

“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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“Pas de liberté de création sans indépendance éditoriale”

La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.

07/05/2026, 13:13

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Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

ENQUÊTE — La crise qui secoue Grasset a déclenché un mouvement inédit d’auteurs. Mais elle révèle surtout une histoire plus longue : celle d’un rendez-vous manqué pour les auteurs, depuis 1936, avec des droits sociaux et professionnels que les éditeurs ont contribué à empêcher.

07/05/2026, 11:41

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Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.

06/05/2026, 11:07

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Éditeur “référent”, cession de 10 ans maximum... Comment éviter une nouvelle affaire Grasset

Le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG de Grasset, par Vincent Bolloré a mis en lumière la puissance de l'actionnaire, mais aussi la faiblesse de l'auteur dans la relation contractuelle avec une maison ou un groupe d'édition. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) appelle les pouvoirs publics à agir pour renforcer le droit d'auteur, via plusieurs mesures.

05/05/2026, 12:14

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IA : “Un secteur économique se construit sur le pillage généralisé” des oeuvres

Après l’adoption unanime, le 8 avril, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, 81 organisations de la culture, de la presse et de la création interpellent les députés. Elles défendent un marché de licences volontaires, fondé sur l’autorisation, la transparence et la rémunération, face à ce qu’elles décrivent comme un pillage généralisé des œuvres protégées.

05/05/2026, 10:38

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Du sanglier au surimi : Astérix passe à table chez Fleury Michon

Contrairement à une idée reçue, Hachette ne fait pas bouillir la marmite en vendant l’image d’Asterix à l’industrie agroalimentaire : elle était déjà sur le feu. En héritant d’un personnage compatible avec la consommation de masse, le groupe l’a simplement inscrit dans une exploitation plus systématique. Le banquet est devenu une stratégie de licensing qui cette année sert les intérêts d'une société spécialisée en préparations charcutières...

04/05/2026, 16:53

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Pourquoi le Tarot de Wirth fascine-t-il encore ?

Réduit à la divination, le tarot de Wirth perd sa singularité. Redessiné il y a un siècle par l’occultiste Oswald Wirth, ce jeu puise dans l’Égypte ancienne, la kabbale, le pythagorisme et l’alchimie. Autrice du livre Lire le tarot avec l'Oswald Wirth (éditions Trajectoire) Régine Brzesc-Colonges en éclaire chaque arcane, entre traditions initiatiques, mythes et symboles, pour rappeler la portée spirituelle d’un tarot pensé comme science de l’âme.

04/05/2026, 16:34

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Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques

La Commission européenne s'est intéressée à la découvrabilité des œuvres au sein de l'environnement numérique, concept qu'elle explore dans un épais rapport de 300 pages. Une partie dédiée au livre pointe le risque que font courir réseaux sociaux, plateformes de vente et autres algorithmes pour la diversité linguistique et la variété des œuvres et artistes mis en avant.

04/05/2026, 16:01

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Quand les milliardaires commercialisent leur futur, la SF en dévoile les pièges

Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos ne vendent plus seulement des technologies. Ils imposent des infrastructures qui redessinent l’espace, l’attention, les corps et la mémoire. Face à cette privatisation du futur, la science-fiction et l’anticipation offrent une contre-enquête : leurs romans montrent ce que l’innovation masque lorsqu’elle devient pouvoir, marché et langage commun, jusque dans l’industrie du livre.

04/05/2026, 15:36

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Comment l’édition jeunesse endure les campagnes de censure de livres

Aux États-Unis, les interdictions de livres ne relèvent plus d’incidents locaux isolés. Voilà des années que l’American Library Association et de PEN America décrivent une censure structurée, portée par des groupes de pression, des élus et des décisions administratives. Ses effets touchent les bibliothèques, les écoles, les auteurs et l’édition jeunesse, désormais confrontée à un risque économique direct.

02/05/2026, 14:51

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Ce que les guerres de Poutine, Trump et Netanyahu laissent aux vivants

Trump, Poutine, Netanyahu, Macron, Merz, Kagame, von der Leyen. Vous qui faites la guerre, la prolongez, la financez, ou en préparez de nouvelles. Vous qui lisez des projections de pertes acceptables. Certains d'entre vous, du moins. Il existe des hommes et des femmes qui ont regardé en face ce que vous produisez. Pas depuis un bureau. Ce sont des romanciers.

02/05/2026, 09:52

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La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden

À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White oppose deux visions de son héritage. D’un côté, le légataire, la mairie et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à redéfinir, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, par la voix de Régis Poulet, exige le respect strict des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, querelles associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste loin d’être tranché.

30/04/2026, 16:02

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