Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Interviewer un faussaire, voilà déjà une sacrée gageure. Mais qui nous assure que l’interlocuteur est celui qu’il prétend être ? En ce cas, ce serait l’interview de l’usurpateur d’identité d’un auteur de canulars devenus célèbres sur la Toile. Via nombre de faux comptes, Tommaso Debenedetti a annoncé le décès de différentes personnalités littéraires — au point qu’on en ait perdu le compte.

Le fossoyeur numérique a contacté ActuaLitté — ou bien est-ce un internaute se faisant passer pour lui ? – et nous avons décidé d’un entretien. Soit l’usurpateur répond, soit l’usurpateur d’un usurpateur s’en charge. Dans les deux cas, l’exercice devient cocasse, surtout que récemment, le coordinateur Chine de France Télévision s’est fait piéger…

L’identité ou le doute

ActuaLitté : Vous nous écrivez en vous présentant comme Tommaso Debenedetti. Pourquoi devrions-nous vous croire ?

Tommaso Debenedetti : Je comprends la difficulté de croire un imposteur. Mais le choix vous appartient. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier ; vous constaterez certainement que j’ai utilisé l’adresse électronique depuis laquelle j’écris pour faire des déclarations à d’autres journalistes. Mais que faire ? Même ces déclarations pourraient ne pas provenir du véritable Tommaso Debenedetti. En réalité, le vrai Debenedetti pourrait être décédé depuis des années, et quelqu’un pourrait utiliser son nom pour créer de fausses informations. Qui sait ?

Qu’est-ce qui, dans votre réponse, ne pourrait pas être imité par quelqu’un ayant simplement lu les articles du New Yorker, du Guardian, d’El País ou du Washington Post sur vous ?

Tommaso Debenedetti : En fait, c’est théoriquement possible.

Acceptez-vous que cet entretien soit publié avec cette réserve : « l’interlocuteur affirme être Tommaso Debenedetti, sans que cette identité soit pleinement établie » ?

Tommaso Debenedetti : J’accepte, d’autant plus que c’est un jeu intéressant. Si je suis le véritable Tommaso Debenedetti, l’idée d’une interview où je pourrais aussi jouer un rôle m’intéresse et correspond parfaitement à l’esprit de mon travail.

Si vous n’êtes pas Tommaso Debenedetti, votre geste devient presque plus intéressant : vous auriez imité un imitateur. Est-ce une hypothèse que vous acceptez de laisser ouverte ?

Tommaso Debenedetti : Non. Ce serait une première. En vérité, je pourrais beaucoup apprendre d’un imposteur ; il me donnerait de nombreuses idées. Grâce à lui, j’ai pu découvrir de nouvelles méthodes, et je suis certain qu’à la fin, ce serait moi qui imiterais l’imitateur, dans un jeu de miroirs qui pourrait ne jamais finir.

Avez-vous déjà été imité par quelqu’un qui se faisait passer pour vous ? Si oui, l’avez-vous vécu comme un vol, un hommage ou une amélioration de votre propre méthode ?

Tommaso Debenedetti : Réponse non fournie dans le fichier des réponses.

Des fausses interviews aux faux décès

Vos premiers grands canulars reposaient sur de fausses interviews littéraires. Pourquoi avoir quitté la parole inventée pour la mort inventée ?

Tommaso Debenedetti : Ce n’est pas moi qui ai mis fin aux fausses interviews. C’est un certain Philip Roth qui, début 2010, s’est rendu compte que l’une de mes interviews avec lui était un faux. Il a donc fait des recherches en ligne et a découvert d’autres interviews de moi avec lui, manifestement fausses, ainsi qu’une autre avec John Grisham. Roth a parlé à Grisham, qui a confirmé que l’interview avec lui était également un faux, puis il a révélé l’affaire dans le New Yorker.

Bien évidemment, le magazine américain a mené une enquête approfondie et a mis au jour soixante de mes fausses interviews, avec des auteurs tels qu’Auster, Coetzee, Jehoshua, Grossman, Saramago et Le Carré, qui, choqués et furieux, ont nié m’avoir interviewée. Depuis, aucun journal n’a publié d’interview de moi, et j’ai dû cesser. À une exception près : en 2016, le journal espagnol El Mundo a publié une longue interview que j’avais eue avec Anita Raja, une traductrice italienne, dans laquelle Raja a confirmé pour la première et unique fois qu’elle était Elena Ferrante. Vraie ou non, c’était la dernière interview que j’ai écrite.

Dans une fausse interview, vous faites parler un écrivain. Dans une fausse mort, vous le faites taire. Ce basculement vous paraît-il significatif ?

Tommaso Debenedetti : Non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Dans les fausses interviews, j’« interprétais » l’écrivain en lui faisant dire des choses qu’il aurait pu dire ou non (Auster, par exemple, dans sa correspondance avec Coetzee, Ici et Maintenant, écrit qu’un écrivain n’aurait jamais prononcé une phrase que je lui aurais fait dire, la jugeant stupide !).

Mais l’auteur, le vrai, restait silencieux, et je parlais à sa place. Dans les fausses morts, l’émotion suscitée chez les lecteurs est si forte que les œuvres de l’auteur résonnent dans l’esprit de nombreuses personnes avec une puissance extraordinaire, rendant l’auteur faussement mort plus vivant et présent que jamais.

De plus, cela donne souvent à l’écrivain l’occasion de s’exprimer longuement, étant donné que les médias se disputent alors pour l’interviewer et lui demander ce qu’il ressent en tant que survivant (je me souviens en 2024 des dizaines de déclarations de deux de mes victimes espagnoles, Cercas et Aramburu, ou d’un long article de Margaret Atwood, qui a été relancée en 2021, et même d’un poème sur sa propre fausse mort qu’Enzesberger a publié dans Der Spiegel).

Philip Roth, John Grisham, Gore Vidal, puis Pamuk, Ferrante, Ishiguro, Coetzee, Soyinka : pourquoi cette obsession des figures littéraires consacrées ?

Tommaso Debenedetti : En réalité, la mort d’un écrivain renommé suscite l’émotion, notamment parce que la presse s’empresse de publier l’information sans la vérifier, car il s’agit d’une célébrité dont elle veut être la première à annoncer le décès.

Cherchez-vous à viser les écrivains, les médias, les institutions qui les entourent ou le public qui croit trop vite ?

Tommaso Debenedetti : Les victimes les plus vulnérables de mes expériences sont peut-être, malheureusement, les lecteurs. Ils apprennent la disparition d’un auteur qu’ils aiment et n’ont aucun moyen de la vérifier. Ce sont eux qui ressentent l’émotion la plus intense. Et cela me désole. Mais après le chagrin vient le soulagement. Et peut-être aussi l’envie de relire les livres de l’auteur qui les a tant touchés. Mais toujours, si le démenti survient : il y a quelques semaines, l’annonce de la mort d’Ishiguro est restée en ligne sur plusieurs journaux et sites web turcs, accompagnée de nécrologies et d’hommages, pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que l’Autorité de la presse italienne publie un article dénonçant la supercherie.

Vous avez longtemps prétendu démontrer la faiblesse des journalistes. Après vingt ans de canulars, que reste-t-il encore à démontrer ?

Tommaso Debenedetti : Tout reste à prouver, car presque chaque fois que je crée une fausse information, cela déclenche des milliers de retweets et de messages de condoléances, et très fréquemment, les sites d’information, les stations de radio et les chaînes de télévision reprennent l’information comme si elle était vraie. Je fais cela depuis 2011, mais la crédulité de la presse reste la même. Partout. En 2017, certains journaux allemands se sont moqués du Figaro pour avoir cru à un de mes tweets concernant la mort de Svetlana Alexievich.

Pourtant, en 2025, ces mêmes médias, de Bild Zeitung à Focus en passant par diverses chaînes de télévision nationales, ont publié l’information concernant la mort d’Elfriede Jelinek comme si elle était vraie. Et en février 2026, le président du Mexique a dû intervenir, lors d’une conférence de presse, pour bloquer la diffusion d’une fausse information que j’avais créée concernant la mort d’Elena Poniatowsksa, qui avait commencé à circuler dans tous les médias locaux. Je le répète : rien ne change au fil des ans, et il semble qu’aucun pays ne soit à l’abri du piège des fausses informations.

Pourquoi la mort ?

Vous avez dit, selon The Guardian, que Twitter fonctionne bien pour les morts. Pourquoi la mort agit-elle mieux qu’un prix, une démission, un scandale ou une déclaration politique ?

Tommaso Debenedetti : La mort est plus percutante que n’importe quelle actualité car elle suscite une réaction intense, immédiate et collective. Je crois que cette réaction émotionnelle touche d’abord les journalistes, ceux qui, dans les rédactions, recueillent et filtrent l’information.

Face à la mort, un mécanisme d’accélération soudain se déclenche, une vague d’émotion qui pousse à se précipiter, à vouloir être le premier à publier la nouvelle. Et donc, malheureusement, à commettre des erreurs. Même l’annonce d’un prix prestigieux déclenche des réactions similaires, mais plus limitées. C’est pourquoi j’ai pu annoncer le Prix Nobel à Jon Fosse en 2023 trois heures avant l’annonce officielle. Et également à Alexievich en 2015.

Une fausse mort produit une émotion immédiate : chagrin, hommage, sidération, reprise automatique. Est-ce cette émotion que vous cherchez à exploiter ?

Tommaso Debenedetti : Oui, exactement.

La mort d’un écrivain transforme aussitôt son œuvre en patrimoine. Est-ce cela qui vous intéresse : provoquer artificiellement le moment où tout le monde relit une vie ?

Tommaso Debenedetti : Certainement. Et j’ajouterais que lorsqu’un artiste célèbre meurt, il devient, sans forcément le vouloir, le protagoniste d’une sorte de fiction collective où sa vie et son œuvre sont immédiatement reconstruites, réadaptées, et acquièrent soudain un statut quasi mythique et légendaire. Bien sûr, ce mythe et cette légende ne survivent souvent pas à la brève période d’émotion publique.

C’est pourquoi je m’intéresse à la production artificielle de cette fiction collective. Et je crois que, au-delà des réactions d’agacement, il arrive même que les artistes déclarés morts éprouvent un certain plaisir, à la fois gêné et controversé, à voir cette mythification d’eux-mêmes dont ils n’auraient certainement pas pu profiter s’ils étaient réellement décédés.

Pourquoi les Nobel ? Parce qu’ils appartiennent à tout le monde ? Parce que leur mort semble immédiatement digne d’annonce mondiale ?

Tommaso Debenedetti : Le Prix Nobel crée autour du lauréat une sorte d’aura monumentale, un sentiment de consécration qui le rend, en quelque sorte, immortel. La mort d’un lauréat du Prix Nobel amplifie et renforce cette immortalité et prend immédiatement le caractère sensationnel d’une nouvelle d’envergure mondiale. Quand j’invente la mort d’un lauréat du Prix Nobel, l’information se répand dans des lieux et des pays très éloignés, souvent sans aucun lien avec le décès fictif.

Par exemple, la nouvelle de la mort d’Ishiguro, un Anglais d’origine japonaise, s’est propagée comme une traînée de poudre en Turquie, tandis que celle de Pamuk, un Turc, a été annoncée par erreur par une émission de télévision suédoise et a bénéficié d’une large couverture médiatique au Nigeria.

Où placez-vous la limite morale ? Les proches, les agents, les éditeurs, les lecteurs : qui paie réellement le prix de votre expérience ?

Tommaso Debenedetti : Je me fixe des limites, bien sûr. Avant tout, je veille à ce que mes fausses informations restent brèves. Au bout d’une demi-heure ou d’une heure environ, quand je vois l’information commencer à se répandre, je publie un message sur le même compte pour la démentir et révéler que j’en suis l’auteur.

Avez-vous déjà regretté une fausse annonce de mort ?

Tommaso Debenedetti : Je ne regrette aucun message.

Une fausse mort reste-t-elle un canular quand elle contraint une famille ou un éditeur à rassurer publiquement ?

Tommaso Debenedetti : Oui, cela reste une canular.

L’Académie suédoise pour décor

Vous dites utiliser de faux comptes liés à l’Académie suédoise. Pourquoi cette institution précisément ?

Tommaso Debenedetti : J’apprécie le caractère à la fois cérémonieux et mystérieux qu’a toujours eu l’Académie suédoise. Le secret qui entoure depuis toujours l’attribution du prix m’intéresse. Et tout cela, évidemment, favorise la création de fausses informations. Je crois que les universitaires suédois le savent et que, d’une certaine manière, cela ne les dérange pas outre mesure.

Le Nobel de littérature repose sur une autorité très ancienne, presque cérémonielle. Est-ce cette solennité qui rend l’usurpation plus efficace ?

Tommaso Debenedetti : Le choix du lauréat du Prix Nobel a le même caractère mondial et mystérieux que l’élection d’un pape, mais il a lieu chaque année. Ce pouvoir et cette autorité font de l’Académie suédoise une cible idéale pour un créateur de fausses nouvelles.

Pensez-vous que l’Académie suédoise devrait démentir systématiquement ces faux comptes ?

Tommaso Debenedetti : Si l’Académie suédoise devait démentir mes fausses informations, cela signifierait qu’elle les tolère en quelque sorte et qu’elle renonce donc à une partie de sa solennité et de son mystère.

Son silence éventuel vous sert-il ? Plus l’institution reste silencieuse, plus le faux compte paraît respirer ?

Tommaso Debenedetti : Bien sûr, le silence de l’Académie m’est très utile.

Anna Hallberg vient d’être élue à l’Académie suédoise. Est-ce précisément parce que son nom est récent dans l’actualité que vous dites l’avoir choisi ?

Tommaso Debenedetti : Oui, les nouvelles personnalités, en particulier la nouvelle secrétaire permanente de l’Académie suédoise, Ingrid Carlberg, sont mes cibles favorites. Au moment où je réponds à ces questions, un faux compte Carlberg que j’ai créé est toujours actif. J’y ai déjà annoncé la mort d’au moins cinq lauréats du Prix Nobel, dont Le Clézio et Pamuk. Carlberg a déclaré à un journal suédois qu’elle était au courant de ce faux compte, mais qu’elle l’avait jusqu’à présent laissé fonctionner sans démenti officiel.

Mats Malm incarne la parole officielle de l’Académie depuis 2019. Est-ce le type de nom qui donne au faux une apparence d’autorité ?

Tommaso Debenedetti : Au fil des ans, j’ai créé plusieurs faux comptes Mats Malm, et il ne l’a jamais nié. Récemment, sur l’un d’eux, j’ai annoncé la mort de Coetzee et de Peter Handke. Malm lui-même a fait l’objet d’une fausse annonce de décès : Carlberg, depuis son faux compte, a annoncé sa disparition soudaine. Cela paraît absurde, mais certains en Suède y ont cru.

La méthode, sans mode d’emploi

Comment choisissez-vous une cible ? Par notoriété, âge, rareté médiatique, silence public, prestige institutionnel ?

Tommaso Debenedetti : L’âge est assurément un critère de sélection : annoncer le décès d’une personne de plus de 80 ans est évidemment plus crédible que celui d’un jeune de vingt ans. La notoriété est essentielle, mais la personne choisie ne doit pas être trop exposée médiatiquement : personne ne croit à la mort d’un auteur qui a assisté à un festival la veille et qui était invité à la télévision aujourd’hui. En bref, plus un auteur est célèbre, discret et âgé, mieux c’est.

Cherchez-vous d’abord un nom crédible ou une faille dans l’écosystème médiatique ?

Tommaso Debenedetti : La crédibilité de la source de l’annonce est primordiale. Un éditeur, une institution ou un représentant de l’institution constituent les sources les plus crédibles.

Qu’est-ce qui fait, pour vous, un faux compte réussi ?

Tommaso Debenedetti : Un compte est considéré comme performant lorsqu’il commence à susciter des réactions et des commentaires. Le nombre d’abonnés importe peu ; ce qui compte, c’est le nombre de vues et, surtout, de retweets. J’ai eu des comptes avec quelques dizaines d’abonnés et des dizaines de milliers de retweets.

L’orthographe imparfaite, les quelques abonnés, les comptes récents : ces défauts font-ils partie du piège ? Autrement dit, cherchez-vous à attraper seulement ceux qui ne regardent rien ?

Tommaso Debenedetti : Exactement. Il m’arrive de faire des erreurs et des inexactitudes, de sorte que seuls les plus distraits ou les plus naïfs peuvent tomber dans le piège.

Votre signature finale — révéler que le compte est faux — constitue-t-elle une revendication, une protection juridique, une moquerie ou une chute littéraire ?

Tommaso Debenedetti : Une affirmation et une signature.

Sans donner de recette opérationnelle, pouvez-vous décrire le moment précis où vous estimez qu’un canular a « pris » ?

Tommaso Debenedetti : Le processus se met en place dès que les retweets commencent.

Un canular raté vous apprend-il davantage qu’un canular réussi ?

Tommaso Debenedetti : Dans de nombreux cas, oui.

La responsabilité journalistique

Vous accusez les médias de crédulité. Mais votre méthode consiste à leur fournir volontairement une fausse information. N’est-ce pas un incendiaire qui reproche aux pompiers d’arriver trop vite ?

Tommaso Debenedetti : Je n’accuse pas les médias de crédulité ; malheureusement, la crédulité est une réalité. Et c’est alarmant : si les médias tombent dans le piège de mes fausses informations, qui sont les mêmes depuis quinze ans, imaginez le nombre de pièges bien plus sophistiqués et dangereux dans lesquels ils tombent constamment. Combien d’articles que personne ne conteste sont, hélas, de fausses informations !

Vous dites tester la vérification. Mais testez-vous vraiment les médias, ou utilisez-vous leur erreur pour maintenir votre propre légende ?

Tommaso Debenedetti : Cela paraît étrange. Mais même aujourd’hui, la vérification reste le plus grand défi des médias. Et je ne parle pas des petits sites internet ni des minuscules stations de radio des pays tropicaux. Je parle des géants de l’information qui tombent inexplicablement dans des pièges pourtant très faciles à éviter. Pourquoi ? Je n’en ai aucune idée. Et c’est justement cette volonté de comprendre qui me pousse à créer de fausses informations chaque jour.

Les journalistes pressés constituent-ils vos véritables coauteurs ?

Tommaso Debenedetti : Certainement. C’est, en quelque sorte, une œuvre ouverte, dont les co-auteurs sont des journalistes, des utilisateurs, les victimes elles-mêmes et moi.

Votre œuvre existe seulement si quelqu’un la relaie. Sans médias abusés, reste-t-il quelque chose ?

Tommaso Debenedetti : Oui, mais cela s’applique généralement aux réseaux sociaux.

Vous avez commencé avec la presse papier, puis Twitter, puis X. L’intelligence artificielle générative change-t-elle votre terrain de jeu ?

Tommaso Debenedetti : J’étudie l’intelligence artificielle pour comprendre son fonctionnement, ses mécanismes. Je constate que de nombreux auteurs, même des auteurs reconnus, utilisent l’intelligence artificielle. Ils le font avec ruse et intelligence. Je crois que cela n’enlève rien à l’originalité de leurs œuvres. Je pense simplement qu’ils devraient le déclarer, écrire à la fin de leur livre : « J’ai utilisé l’intelligence artificielle. » Ce serait un acte de courage, et cela leur éviterait les découvertes désagréables faites par d’autres et les aveux embarrassants. À ce sujet, je prépare quelque chose que, évidemment, je ne peux pas dévoiler.

Aujourd’hui, tout le monde sait qu’un compte peut mentir. Pourquoi cela fonctionne-t-il encore ?

Tommaso Debenedetti : Réponse non fournie dans le fichier des réponses.

Le délire, l’art, la farce

Vous considérez-vous comme journaliste, faussaire, artiste conceptuel, parasite médiatique, satiriste ou simple menteur ?

Tommaso Debenedetti : Je me considère comme journaliste, même si je sais que cela offense les journalistes. C’est un peu comme si mes fausses informations constituaient une enquête permanente, certes hérétique et parfois déplaisante, sur le journalisme, ses méthodes et ses failles, à commencer par la précipitation, la crédulité et la vulnérabilité au pouvoir qui poussent à croire que toute ineptie émanant d’une institution crédible et faisant autorité est vraie.

Vos fausses interviews relevaient presque de la fiction littéraire. Vos fausses morts ressemblent davantage à de petites bombes informationnelles. Avez-vous changé de genre ?

Tommaso Debenedetti : C’est la même chose. La fausse mort qui fait le buzz et suscite l’émotion est une fiction collective qui se développe entre l’espace écrit d’Internet et des journaux et l’espace réel des émotions et de l’esprit. Les fausses interviews d’auteurs et de personnalités de renommée mondiale sont des bombes médiatiques déguisées en fiction.

Si vous deviez donner un titre à l’ensemble de votre entreprise, quel serait-il ?

Tommaso Debenedetti : Un reportage continu sur l’état de la presse à l’ère des réseaux sociaux. Mais c’est un titre trop ambitieux, je m’en rends compte.

Avez-vous l’impression d’écrire un roman sans livre, dont les chapitres seraient des paniques médiatiques ?

Tommaso Debenedetti : Oui, en quelque sorte.

Vos victimes sont souvent des écrivains. En réalité, cherchez-vous à être lu par eux ?

Tommaso Debenedetti : Quand Vargas Llosa, dans son essai « La Civilisation du spectacle », m’a cité, de manière négative, comme un héros de la civilisation du spectacle, j’en ai été très flatté. Mais je ne cherche pas à être lu par des écrivains qui, à juste titre, me détestent.

Vous inventez des phrases, des morts, des comptes, des autorités. Qu’est-ce qui reste vrai chez vous ?

Tommaso Debenedetti : Ces conventions, ces personnages, ces fausses morts restent gravés dans ma vie, ils marquent son époque, ils marquent mes souvenirs.

Le miroir : tromper le faussaire

Si je publie cet entretien avec quelqu’un qui n’est pas vous, aurai-je trahi mon lecteur ou parfaitement compris votre méthode ?

Tommaso Debenedetti : Je pense que vous comprenez parfaitement ma méthode.

Que penseriez-vous d’un journaliste qui inventerait vos réponses pour dénoncer les fausses interviews ?

Tommaso Debenedetti : Ils l’ont fait une fois au Mexique, dans la revue Letras Libres, une autre fois en Russie, dans la revue Colta. Ils ont parfaitement compris mon travail.

Vous avez falsifié des interviews. Seriez-vous capable de reconnaître une fausse interview de vous-même ?

Tommaso Debenedetti : Peut-être pas. De nombreuses années ont passé et je n’ai jamais relu ces interviews.

Si un imitateur de Debenedetti produit un meilleur Debenedetti que Debenedetti, qui devient l’original ?

Tommaso Debenedetti : Lui, l’imitateur.

La plus belle fin de votre histoire serait-elle que plus personne ne sache si Tommaso Debenedetti existe encore ?

Tommaso Debenedetti : Oui, parfait.

Accepteriez-vous que le titre de l’entretien soit : « Nous avons peut-être interviewé Tommaso Debenedetti » ?

Tommaso Debenedetti : Oui. Excellent.

Pour une interview exceptionnelle...

Quelle fausse mort avez-vous trouvée la plus « réussie » sur le plan narratif ?

Tommaso Debenedetti : Celle du grand réalisateur Costa Gavras, le 30 août 2018. J’ai annoncé son décès en me faisant passer pour la ministre grecque de la Culture, Mirsyni Zorba. L’Associated Press à Athènes a publié l’information comme étant vraie. Le New York Times, le Washington Post et les radios et télévisions françaises ont immédiatement relayé l’information.

La télévision grecque a interrompu ses programmes et la ministre de la Culture, ignorant que l’information provenait de son faux compte, s’est connectée pour rendre hommage à Gavras. À ce moment-là, j’ai publié un message sur mon compte annonçant que la fausse information était fausse et en revendiquant la paternité. La ministre a lu le message en direct, déclarant avec joie : « C’est une fausse information. » Et Costa Gavras a appelé en direct pour confirmer personnellement qu’il était vivant. Une coïncidence parfaite, et sans aucun mérite de ma part.

Quel écrivain mort pour de vrai aurait mérité, selon vous, une fausse annonce préalable ?

Tommaso Debenedetti : Borges, probablement.

Si Borges avait eu un compte X, l’auriez-vous imité ?

Tommaso Debenedetti : Oui.

Votre travail relève-t-il davantage de Borges, d’Orson Welles, de Duchamp ou du spam ?

Tommaso Debenedetti : Orson Welles dans La Guerre des mondes.

Vous créez des faux comptes comme d’autres créent des personnages. Avez-vous des brouillons, des archives, une dramaturgie ?

Tommaso Debenedetti : Non, je ne conserve aucune archive de mes faux récits.

Y a-t-il des auteurs que vous refusez de « tuer » symboliquement ?

Tommaso Debenedetti : Non.

La mort d’un écrivain déclenche souvent des hommages automatiques de gens qui ne l’ont pas lu. Est-ce aussi cela que vous voulez révéler ?

Tommaso Debenedetti : Oui, bien sûr.

Dans vos canulars, qui est le plus faux : le compte, l’annonce ou l’émotion publique ?

Tommaso Debenedetti : Le récit. Et je l’annonce. L’émotion est réelle, très réelle.

À quel moment un faux devient-il une information vraie ? Quand il est cru ? Quand il est démenti ? Quand il produit des conséquences ?

Tommaso Debenedetti : Quand il s’avère faux…

Si l’Académie suédoise vous invitait à parler de désinformation, accepteriez-vous ?

Tommaso Debenedetti : Bien sûr, oui.

Votre rêve serait-il d’être cité un jour dans un discours de réception du Nobel ?

Tommaso Debenedetti : Non, ce n’est pas mon rêve.

Quelle question personne ne vous a jamais posée, et que Tommaso Debenedetti poserait à son propre imitateur ?

Tommaso Debenedetti : Mon imitateur inventerait des questions et des réponses. Et il les inventerait mieux que moi.

Et pour conclure...

La meilleure dernière question, à mon sens : « Pour terminer, prouvez-nous que vous êtes Tommaso Debenedetti — ou prouvez-nous que vous ne l’êtes pas. Dans les deux cas, essayez de ne pas mentir trop mal. »

Tommaso Debenedetti : Je pourrais vous envoyer ma pièce d’identité. Mais il pourrait s’agir d’une arnaque. Comment obtenir une preuve d’authenticité d’un faussaire ?

Crédits photo : ArturSkoniecki CC0

Par Clément Solym

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