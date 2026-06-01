Dollar, Eco, Musk, sommeil : les cinq livres qui éclairent l’époque

La semaine s’ouvre sur Barry Eichengreen et l’histoire des monnaies internationales, du tétradrachme au dollar, avant de bifurquer vers Umberto Eco, ses fidélités et ses légendes privées. Ian Buruma décrit Berlin entre guerre, peur et dictature ; Quinn Slobodian et Ben Tarnoff relisent l’empire Musk à l’ombre de l’État ; David R. Samson observe, enfin, le sommeil humain comme anomalie évolutive, entre besoin biologique et énigme culturelle.

Histoire économique - Les dollars avant le dollar

Money Beyond Borders: Global Currencies from Croesus to Crypto (« L’argent au-delà des frontières. Les monnaies globales, de Crésus aux crypto »), de Barry Eichengreen, Princeton University Press, 2026.

Le dollar règne encore sur la finance mondiale : l’essentiel des transactions financières internationales s’effectue dans cette monnaie, qui domine aussi la facturation commerciale et les réserves des banques centrales. La dette publique américaine, le déficit commercial des États-Unis et la place relative du pays dans l’économie mondiale nourrissent pourtant un doute récurrent : une monnaie peut-elle rester indéfiniment l’instrument central des échanges, de l’épargne et de la comptabilité planétaire ?

Barry Eichengreen répond par l’histoire longue. Avant le dollar, d’autres monnaies ont structuré les échanges internationaux, depuis les monnaies de la Grèce antique jusqu’au florin florentin, au peso espagnol, au florin néerlandais et à la livre sterling. Leur essor dépendait de la puissance politique, commerciale, militaire et financière qui les soutenait ; leur déclin révèle les conditions fragiles de toute hégémonie monétaire. Lire l’article

Récit - Umberto Eco : « Je suis Coca-Cola ! »

Umberto Eco (desclasificado) (« Umberto Eco (déclassifié) »), de Mayte Aparisi Cabrera, Jot Down Books, 2026.

Umberto Eco avait laissé une consigne posthume : dix ans sans hommage officiel ni biographie. Le délai écoulé, l’université de Bologne a organisé trois jours de rencontres autour de son œuvre et de sa mémoire. À Valence, un autre événement, plus discret, a précédé cette célébration : la présentation d’un ouvrage de Mayte Aparisi Cabrera consacré à Lucrecia Escudero Chauvel, sémiologue argentine qui fréquenta Eco durant quarante ans.

Le récit remonte à une rencontre, à un dîner, puis à une histoire d’exil intellectuel. Sous la dictature militaire argentine, Lucrecia Escudero écrivit à Eco comme on adresse une lettre de secours. Il l’accueillit à Bologne, l’introduisit dans son univers et l’associa à une forme exigeante, parfois brutale, de transmission. Derrière l’écrivain mondialement célèbre reparaît ainsi le professeur, le lecteur inflexible, le collectionneur de livres et l’homme des fidélités durables. Lire l’article

Rétrospective - L’absurde agonie de Berlin sous Hitler

Stay Alive: Berlin, 1939–1945 (« Rester en vie. Berlin, 1939-1945 »), de Ian Buruma, Atlantic Books, 2026.

Ian Buruma revient sur Berlin entre 1939 et 1945 à partir de récits écrits sur le vif et de témoignages de survivants, dont celui de son père, envoyé dans la capitale allemande au titre du STO. Le tableau qui en résulte refuse toute lecture uniforme : pendant que les dignitaires nazis et la bourgeoisie aryenne tentent de maintenir les apparences d’une vie mondaine, une autre ville vit dans la peur, les restrictions, la surveillance et l’exclusion.

La guerre, les bombardements, la propagande, la Gestapo et les dénonciations font basculer la capitale dans une normalité de façade. Les juifs sont enfermés, expulsés, déportés ; les civils allemands s’épuisent dans le rationnement, les abris et l’angoisse ; les derniers mois du Reich transforment Berlin en théâtre d’une violence absurde, où le régime sacrifie jusqu’à ses propres habitants plutôt que d’admettre la défaite. Lire l’article

Success-story - Grandeur et vulnérabilité de l’empire Musk

Muskism (« Muskisme »), de Quinn Slobodian et Ben Tarnoff, Harper, 2026.

Quinn Slobodian et Ben Tarnoff n’écrivent pas une biographie classique d’Elon Musk. Ils l’observent comme un symptôme du capitalisme contemporain, à la manière dont Henry Ford incarna une époque industrielle. Derrière la fortune, les entreprises et l’imaginaire de conquête, leur livre interroge une figure qui se présente comme libre de toute contrainte, rétive à l’État et hostile aux administrations.

Le paradoxe central tient justement à cette mise en scène de l’indépendance. Depuis ses premières entreprises, Elon Musk s’est développé dans le sillage de l’État fédéral américain : technologies publiques, appels d’offres, prêts, subventions et contrats ont accompagné la croissance de son empire. L’électron libre revendiqué apparaît alors comme l’un des héritiers les plus efficaces d’un capitalisme profondément adossé à la puissance publique. Lire l’article

Physiologie - Pourquoi avons-nous si peu besoin de sommeil ?

The Sleepless Ape: The Story of Sleep in Human Evolution (« Le singe sans sommeil. L’histoire du sommeil dans l’évolution humaine »), de David R. Samson, Princeton University Press, 2026.

Le sommeil, longtemps réduit à une parenthèse d’inactivité, s’impose aujourd’hui comme une fonction essentielle de la cognition, de l’équilibre émotionnel, du métabolisme, des défenses immunitaires et du lien social. David R. Samson ajoute à ce champ déjà foisonnant une énigme évolutive : comparés aux grands singes, les humains semblent dormir moins que ce que leur physiologie laisserait attendre.

L’anthropologue avance que notre espèce devrait théoriquement dormir davantage, autour de 9,5 heures par jour, quand les pratiques observées tournent plutôt autour de 7 heures. Cette différence oblige à penser le sommeil comme un phénomène biologique, mais aussi culturel et social. L’histoire de nos nuits devient alors une autre manière de lire l’évolution humaine : non comme un simple besoin réparateur, mais comme un compromis entre sécurité, sociabilité, environnement et organisation des groupes. Lire l’article

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Par Nicolas Gary

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