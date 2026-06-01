Detroit Roma remporte le Prix BD Fnac Belgique 2026

La remise du prix aura lieu pendant le mois de la BD à la Fnac Belgique. Les deux auteurs rencontreront les lecteurs le vendredi 19 juin à 17h à la Fnac City 2, à Bruxelles, lors d’une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Dans Detroit Roma, l’action débute à Detroit, en 2015. À bord d’une vieille Ford Galaxy, deux jeunes filles quittent leur ville natale pour rejoindre Rome, en Géorgie, pâle reflet américain de la cité antique. Pour Becki, ce voyage consiste à remonter la route des esclaves, ses ancêtres. Pour Summer, il s’agit de rendre hommage aux racines italiennes de sa mère, Gloria.

Au fil des kilomètres, des croquis et des confidences, les deux amies traversent autant un territoire qu’une mémoire familiale. Becki remplit ses carnets de dessins, déjà marqués par leur histoire, leurs drames quotidiens et leur amitié chaotique. Le récit fait alors émerger les secrets de famille qui ont noué leurs destins bien avant leur naissance.

L’album repose aussi sur une collaboration singulière : celle d’Elene Usdin et de son fils Boni, tous deux scénaristes et dessinateurs du livre. Photographe, illustratrice, peintre et autrice de bande dessinée, Elene Usdin avait déjà publié chez Sarbacane René.e aux bois dormants, récompensé par le Grand Prix de la Critique ACBD en 2022. Avec Detroit Roma, elle poursuit un travail très visuel, nourri par la photographie, le cinéma américain et les imaginaires de la route.

Publié chez Sarbacane, Detroit Roma avait déjà été remarqué ces derniers mois. L’album a notamment reçu le Prix BD France Télévisions – Villa Médicis 2026, dont le jury avait salué « ce road trip intime » et cette « claque visuelle ».

Le Prix BD Fnac Belgique avait retenu cinq finalistes pour son édition 2026. Aux côtés de Detroit Roma figuraient Watership Down, adaptation du roman de Richard Adams par Joe Sutphin et James Sturm, publiée par Monsieur Toussaint Louverture ; Silent Jenny, de Mathieu Bablet, aux éditions Rue de Sèvres / Label 619 ; Off, de Patrice Reglat-Vizzavona, Romain Renard et Olivier Tollet, chez Daniel Maghen ; ainsi que Le Journal de Samuel, d’Émilie Tronche, publié chez Casterman.

L’an dernier, le prix avait été remis à Ulysse & Cyrano, d’Antoine Cristau, Stéphane Servain et Xavier Dorison, publié chez Casterman Lancé en 2013 sur le modèle du Prix BD Fnac France, le Prix BD Fnac Belgique entend mettre en avant la diversité de la création en bande dessinée, avec une sélection portée par les libraires de l’enseigne.

Tout au long du mois de juin, la Fnac Belgique consacre par ailleurs plusieurs rendez-vous à la bande dessinée, autour des nouveautés, des comics, du manga, de la BD jeunesse, des romans graphiques ou encore des albums consacrés à l’écologie.

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Crédits photo : Prix BD Fnac Belgique

Par Hocine Bouhadjera

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