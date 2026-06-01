Furet du Nord et Decitre : Nosoli placé en redressement judiciaire

Les enseignes Furet du Nord et Decitre restent ouvertes pendant la procédure, rapporte l'AFP. Pour Nosoli, l’enjeu est de poursuivre son activité tout en préparant un plan de redressement, dont les modalités détaillées n’ont pas encore été rendues publiques.

Ce plan devra répondre à une situation financière devenue trop fragile pour être traitée par de simples ajustements internes.

Les salariés dans l’attente

Le groupe, qui a réalisé 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, exploite 18 librairies Furet du Nord, principalement implantées dans les Hauts-de-France et en région parisienne, ainsi que 9 magasins Decitre, surtout présents en Auvergne-Rhône-Alpes. La procédure concerne donc l’un des réseaux de librairies les plus visibles du pays, né de la réunion de deux marques historiques.

Du côté des représentants du personnel, l’inquiétude porte désormais sur l’ampleur de la restructuration à venir. « Je pense que rapidement, la direction va revenir vers les comités d’entreprise pour annoncer le plan de restructuration, qui va nous permettre de rebâtir un avenir plus stable et plus serein », a déclaré Franck Brunet, délégué CFDT du Furet du Nord. Il prévient toutefois qu’« un plan de redressement ne se fait pas sans un peu de casse sociale ».

Gabrielle Marzynski, secrétaire du CSE du Furet du Nord, indique de son côté que les représentants resteront « vigilants au sort des salariés qui pourraient être sacrifiés », tout en soulignant que les détails demeurent confidentiels à ce stade.

La direction avance plusieurs pistes pour tenter de remettre l’ensemble sur pied : mieux équilibrer l’activité entre le livre et le hors-livre — jeux, papeterie, loisirs créatifs —, renforcer le numérique et développer les ventes aux professionnels, notamment auprès des collectivités, universités et librairies indépendantes. Autant de leviers qui montrent que la difficulté ne tient pas seulement à la vente de livres, mais à la rentabilité globale du modèle.

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Nosoli face au recul du marché

Nosoli met en avant un marché des biens culturels sous forte pression, avec un recul des volumes de près de 15 % depuis 2021. La dégradation de l’activité depuis le début de l’année 2026 aurait été plus rapide qu’anticipé, dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, de concurrence du commerce en ligne et de transformation des habitudes de consommation culturelle.

Le groupe avait déjà commencé à se réorganiser. En 2024, 50 postes avaient été supprimés et cinq magasins avaient fermé : trois Furet du Nord, à Lille, Paris et Beauvais, ainsi que deux Decitre, à Annemasse et Bezons. La procédure ouverte à Lille marque donc une nouvelle étape, plus lourde, dans la restructuration de l’ensemble.

Le cas Nosoli intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la librairie. Les ventes de livres ont reculé sur les premiers mois de 2026, tandis que les charges fixes, les loyers, l’énergie et les coûts salariaux continuent de peser sur les marges. La situation rappelle aussi celle du groupe Gibert, placé en redressement judiciaire en avril, autre signal fort envoyé à un secteur confronté à une équation économique de plus en plus difficile.

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L’histoire des deux enseignes donne à cette procédure une portée particulière. Fondé à Lille en 1921, le Furet du Nord est devenu l’un des emblèmes commerciaux et culturels de la région, notamment avec sa grande librairie de la Grand-Place.

Decitre, autre maison centenaire, a été racheté en 2019 par le Furet du Nord, avant la création du groupe Nosoli en 2022. Cette union devait permettre de construire un acteur national solide de la librairie. Elle se retrouve aujourd’hui confrontée à un impératif de transformation accélérée.

La période qui s’ouvre sera donc déterminante. Le redressement judiciaire ne signifie pas la fermeture immédiate des magasins, mais il place l’entreprise sous surveillance et impose de bâtir rapidement un plan viable. Pour les salariés comme pour les clients, la question est désormais de savoir quels points de vente, quels emplois et quel modèle de librairie sortiront de cette procédure.

Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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