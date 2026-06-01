Furet du Nord et Decitre : Nosoli placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé, ce 1er juin, le groupe Nosoli, maison mère des librairies Furet du Nord et Decitre, en redressement judiciaire. Une décision attendue depuis la demande déposée par l’entreprise, qui ouvre désormais une phase décisive pour l’avenir des 27 librairies du groupe et de ses 600 salariés.
Le 01/06/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
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01/06/2026 à 18:33
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Les enseignes Furet du Nord et Decitre restent ouvertes pendant la procédure, rapporte l'AFP. Pour Nosoli, l’enjeu est de poursuivre son activité tout en préparant un plan de redressement, dont les modalités détaillées n’ont pas encore été rendues publiques.
Ce plan devra répondre à une situation financière devenue trop fragile pour être traitée par de simples ajustements internes.
Le groupe, qui a réalisé 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, exploite 18 librairies Furet du Nord, principalement implantées dans les Hauts-de-France et en région parisienne, ainsi que 9 magasins Decitre, surtout présents en Auvergne-Rhône-Alpes. La procédure concerne donc l’un des réseaux de librairies les plus visibles du pays, né de la réunion de deux marques historiques.
Du côté des représentants du personnel, l’inquiétude porte désormais sur l’ampleur de la restructuration à venir. « Je pense que rapidement, la direction va revenir vers les comités d’entreprise pour annoncer le plan de restructuration, qui va nous permettre de rebâtir un avenir plus stable et plus serein », a déclaré Franck Brunet, délégué CFDT du Furet du Nord. Il prévient toutefois qu’« un plan de redressement ne se fait pas sans un peu de casse sociale ».
Gabrielle Marzynski, secrétaire du CSE du Furet du Nord, indique de son côté que les représentants resteront « vigilants au sort des salariés qui pourraient être sacrifiés », tout en soulignant que les détails demeurent confidentiels à ce stade.
La direction avance plusieurs pistes pour tenter de remettre l’ensemble sur pied : mieux équilibrer l’activité entre le livre et le hors-livre — jeux, papeterie, loisirs créatifs —, renforcer le numérique et développer les ventes aux professionnels, notamment auprès des collectivités, universités et librairies indépendantes. Autant de leviers qui montrent que la difficulté ne tient pas seulement à la vente de livres, mais à la rentabilité globale du modèle.
À LIRE - Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre
Nosoli met en avant un marché des biens culturels sous forte pression, avec un recul des volumes de près de 15 % depuis 2021. La dégradation de l’activité depuis le début de l’année 2026 aurait été plus rapide qu’anticipé, dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, de concurrence du commerce en ligne et de transformation des habitudes de consommation culturelle.
Le groupe avait déjà commencé à se réorganiser. En 2024, 50 postes avaient été supprimés et cinq magasins avaient fermé : trois Furet du Nord, à Lille, Paris et Beauvais, ainsi que deux Decitre, à Annemasse et Bezons. La procédure ouverte à Lille marque donc une nouvelle étape, plus lourde, dans la restructuration de l’ensemble.
Le cas Nosoli intervient dans un contexte particulièrement tendu pour la librairie. Les ventes de livres ont reculé sur les premiers mois de 2026, tandis que les charges fixes, les loyers, l’énergie et les coûts salariaux continuent de peser sur les marges. La situation rappelle aussi celle du groupe Gibert, placé en redressement judiciaire en avril, autre signal fort envoyé à un secteur confronté à une équation économique de plus en plus difficile.
À LIRE - Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et Decitre, en difficulté financière
L’histoire des deux enseignes donne à cette procédure une portée particulière. Fondé à Lille en 1921, le Furet du Nord est devenu l’un des emblèmes commerciaux et culturels de la région, notamment avec sa grande librairie de la Grand-Place.
Decitre, autre maison centenaire, a été racheté en 2019 par le Furet du Nord, avant la création du groupe Nosoli en 2022. Cette union devait permettre de construire un acteur national solide de la librairie. Elle se retrouve aujourd’hui confrontée à un impératif de transformation accélérée.
La période qui s’ouvre sera donc déterminante. Le redressement judiciaire ne signifie pas la fermeture immédiate des magasins, mais il place l’entreprise sous surveillance et impose de bâtir rapidement un plan viable. Pour les salariés comme pour les clients, la question est désormais de savoir quels points de vente, quels emplois et quel modèle de librairie sortiront de cette procédure.
Photographie : Siège de Nosoli, au 191 rue des Cinq Voies, à Tourcoing (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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28/05/2026, 11:05
En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?
28/05/2026, 10:53
Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?
28/05/2026, 10:52
Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.
28/05/2026, 10:49
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
27/05/2026, 15:12
Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
27/05/2026, 12:43
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.
27/05/2026, 11:59
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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