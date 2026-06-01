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Lady Gaza”, Hitler au keffieh : Rima Hassan annonce une plainte contre Jean Quatremer

L’annonce d’une plainte de Rima Hassan contre Jean Quatremer intervient dans un climat déjà tendu autour du journaliste de Libération. L’eurodéputée lui reproche l’usage répété de surnoms qu’elle juge dénigrants, tandis qu’une image d’Hitler au keffieh palestinien a déclenché de vives réactions. La polémique a débordé X, jusqu’à provoquer une prise de distance de la Société des journalistes et du personnel de Libération.

Le 01/06/2026 à 18:05 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

01/06/2026 à 18:05

Hocine Bouhadjera

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L’eurodéputée accuse le journaliste de Libération de la viser de manière répétée sur les réseaux sociaux au moyen d’appellations qu’elle juge dénigrantes. Elle lui reproche de recourir « de manière systématique » aux appellations « Lady Gaza » ou « Rima Hamas », dans des messages consacrés à son actualité ou à ses déclarations.

Un échange inflammable

Pour l’eurodéputée, ces termes ne relèvent « ni de journalisme ni de commentaire politique », mais de « propos utilisés pour dénigrer, injurier, essentialiser » et qu’elle estime « constitutifs d’une incitation au harcèlement ». Et d'ajouter : « Le caractère répétitif, systématique et stigmatisant de ces qualificatifs est manifeste. »

Selon l'élue, « les déclarations publiées sur X n’effacent ni les responsabilités juridiques ni les obligations déontologiques qui s’imposent aux journalistes. » Et de partager un conseil : « Ce n’est pas la peine d’effacer, tout est archivé. »

Jean Quatremer a réagi publiquement à l’annonce de plainte. « J’ai hâte ! On va s’amuser », écrit-il, également sur X. Le journaliste estime que les surnoms contestés ne sont pas des injures, mais des réponses politiques à la communication de l’eurodéputée : « Quelqu’un qui passe son temps à tweeter sur Gaza et qui clame son admiration pour le Hamas qualifié de “mouvement de résistance” considère désormais que “Lady Gaza” et “Rima Hamas” sont des insultes et du dénigrement et pas des termes affectueux et admiratifs. »

Il rejette également l’accusation d’incitation au harcèlement, en affirmant que Rima Hassan aurait, à plusieurs reprises, « lancé la meute » contre lui depuis le 7 octobre. Dans un autre message, il accuse l’eurodéputée et ses soutiens de pratiquer un double standard : « Imaginons un instant qu’un député RN menace ainsi un journaliste, de gauche ou de droite, la gauche hurlerait au fascisme, à l’intimidation, au bollorisme. »

La controverse gagne Libé

Mais c’est un autre message de Rima Hassan qui a surtout nourri les réactions. L’eurodéputée y met en cause Jean Quatremer pour avoir relayé une image sur ses réseaux sociaux. Une œuvre attribuée à l’artiste italien Alexsandro Palombo, montrant Adolf Hitler en uniforme, coiffé d’un keffieh palestinien et portant un brassard rouge frappé du mot « HATE ». 

Dans le texte accompagnant la publication, le journaliste affirme qu’il s’agit d’une image destinée à dénoncer « la folie antisémite des palestinistes », ajoutant : « On ne saurait mieux résumer le niveau zéro de ces crétins. »

« Le nazisme est une histoire européenne non palestinienne », a réagi Rima Hassan, avant d’évoquer Haïm Arlosoroff, directeur politique de l’Agence juive du mouvement sioniste, qui, affirme-t-elle, « prônait des négociations avec les nazis ». Elle complète : « Le mouvement sioniste était la seule organisation juive autorisée en Allemagne nazie. »

Depuis, la séquence a provoqué de nombreuses réactions, jusque dans les rangs de Libération. Dans un communiqué, la Société des journalistes et du personnel de Libération a tenu à rappeler qu’« en aucune manière les activités de Jean Quatremer sur les réseaux sociaux, pas plus que ses interventions télévisées, ne représentent le point de vue de la rédaction de Libération ».

La SJPL affirme rester « attachée à la pluralité des opinions au sein du journal », mais ajoute ne cautionner « ni les amalgames ni les insultes ni la diffusion de fausses informations », estimant que ces pratiques « ne correspondent pas aux valeurs et aux principes » de la charte éthique du quotidien et « jettent le discrédit sur l’ensemble du journal ». « Nous l’avons fait savoir à plusieurs reprises, en exprimant le souhait que cette situation cesse », conclut le communiqué.

Jean Quatremer a vivement réagi à cette prise de position interne. « Tout ce communiqué est une honte et mériterait une action en diffamation », écrit-il, avant d’ajouter : « Mais perso, je règle mes comptes face à face et pas en meute. »

Quatremer défendu, Quatremer contesté

Plusieurs journalistes de Libération lui ont répondu publiquement. Emma Donada, journaliste au service économie, lui reproche d’avoir « bloqué la moitié de la rédaction », de ne « jamais » participer « aux débats collectifs » et de menacer « les instances de représentation du personnel ». « Alors les leçons sur “la meute”… Tu n’es vraiment pas le rebelle que tu penses être. Tu penses être mieux que nous, fais ce que tu veux, mais arrête de t’en prendre au journal », ajoute-t-elle.

Vincent Coquaz, journaliste à la rubrique CheckNews du quotidien, a de son côté réagi en évoquant son histoire familiale : « Si je t’écris aujourd’hui, ce n’est pas en tant que collègue, mais parce que le père de mon grand-père est mort en déportation. » Il dénonce : « Tu trouves peut-être drôle d’arborer un dessin d’Adolf Hitler en photo de profil, pour “provoquer” ou “faire parler” de toi. » Et conclut : « Moi je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse de banaliser la folie nazie, dégueulasse d’insulter tout le peuple palestinien. »

Dans le champ politique, Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a également réagi en s’interrogeant : « Jusqu’où ira la déchéance du journaliste de Libération Jean Quatremer ? »

À l’inverse, d’autres voix ont pris la défense du journaliste. L’historien de la presse Alexis Lévrier estime que les critiques visant Jean Quatremer touchent à l’exercice de son métier : « On a le droit de ne pas être d’accord avec Jean Quatremer, c’est le jeu normal de la démocratie. Mais ce qu’il subit est une atteinte à l’exercice de son métier : on appelle ouvertement à son renvoi de Libération, et désormais on porte plainte contre ses tweets. »

Une analyse contestée par Daniel Schneidermann, fondateur d’Arrêt sur images, qui lui répond : « C’est une blague, cher Alexis Lévrier, ce soutien ? » Il estime que le journaliste « insulte, diffame, provoque non stop depuis des années sur les réseaux », y compris, selon lui, à l’encontre de ses propres collègues. « Quel rapport avec “l’exercice de son métier” ? », interroge-t-il.

Parmi les soutiens à Jean Quatremer, Raphaël Enthoven a également pris position : « Total soutien à Jean Quatremer dans sa croisade shakespearienne contre les yakuzas bien-pensantes de Libération. » L’artiste italien Alexsandro Palombo, auteur de l’œuvre Hate Never Dies relayée par Jean Quatremer, a appelé à soutenir le journaliste de Libération, estimant qu’il était attaqué pour avoir partagé une œuvre dénonçant l’antisémitisme.

Jean Quatremer a indiqué samedi que ses comptes Facebook et Instagram avaient été suspendus après le partage de l'image polémique.

Un conflit éditorial devenu public

Ces prises de position s’inscrivent dans un climat déjà très tendu entre Jean Quatremer et une partie de la rédaction de Libération. En mars, Arrêt sur images rapportait que la Société des journalistes et du personnel de Libération avait demandé à la direction de faire cesser des interventions jugées outrancières du journaliste, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés.

Le texte interne évoquait des « entorses graves à la charte éthique » du quotidien et citait plusieurs exemples, notamment son intervention du 11 février sur LCI autour de l’antisémitisme, dans laquelle il s'était appuyé sur un montage contesté de propos de Francesca Albanese, malgré ses démentis et alors que cette interprétation était contestée.

Mais aussi ses attaques contre Rima Hassan, l’usage du surnom « Rima Hamas », des propos visant Daniel Schneidermann, ou encore des mises en cause de médias comme Le Monde, France Télévisions ou Libération lui-même.

L’affaire ne date pas de cette séquence. En juin 2024, Jean Quatremer avait déjà suscité un malaise au sein de Libération après avoir reposté sur X un mème jugé islamophobe par une partie de ses collègues. Publié en pleine campagne des européennes, il répondait à une photo de Louis Boyard prise lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine à Paris, en associant un manifestant arabe et barbu au personnage du vizir d’Aladdin. Le message, ensuite supprimé, avait provoqué un nombre important de signalements internes, conduisant à la saisine du comité social et économique (CSE) et de la Société des journalistes et du personnel de Libération.

La mention de Libération avait ensuite été retirée de ses biographies sur les réseaux sociaux, en accord avec la direction, afin que ses prises de parole n’engagent plus directement le journal. Cette mesure n’a manifestement pas suffi à apaiser les tensions, le journaliste continuant d’écrire dans les colonnes du quotidien, auquel il collabore depuis 1987.

En avril, Le Point faisait état d’un nouvel épisode interne, avec un « temps de parole » organisé à Libération autour du cas Quatremer et une convocation à un entretien disciplinaire.

L’hebdomadaire présentait alors l’affaire comme un conflit opposant, d’un côté, des salariés estimant que certaines prises de position publiques pouvaient heurter la charte du journal, et, de l’autre, des soutiens du journaliste dénonçant une atteinte à la liberté d’expression. Jean Quatremer, lui, estime depuis plusieurs mois faire l’objet de campagnes visant à le « réduire au silence ».

Parmi ceux qui ont récemment pris la défense de Jean Quatremer figure également Élisabeth Lévy. Dans un texte intitulé « Quatremer aux enfers », publié le 8 avril, la directrice de la rédaction de Causeur revenait sur la convocation du journaliste à un entretien disciplinaire, après des prises de position sur la Palestine ou l’affaire Traoré. Elle y voyait le signe d’un conflit idéologique interne à Libération : « Les pro-LFI sont à l’offensive », analysait-elle, citant un membre de la rédaction sous couvert d’anonymat.

À ses yeux, le cas Quatremer dépassait donc la seule discipline interne à Libération : « C’est une faillite de l’esprit des Lumières et même de l’esprit démocratique qui suppose que chacun accepte d’être blessé par les idées des autres. » Elle dénonçait enfin « une conception sentimentalo-policière du débat », consistant selon elle à vouloir « interdire les pensées désolantes ».

Crédits photo : Jean Quatremer (Claude Truong-Ngoc)

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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01/06/2026, 16:16

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Bibliothèque littéraire Jacques Doucet : après la crise, un nouveau chapitre

Placée en fermeture administrative à partir du 19 octobre 2022, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet se trouvait alors entrainée dans une affaire de vols et de recels de documents, sur fond de conflit ouvert entre la direction et des employés de l'établissement. Rouverte aux chercheurs en septembre 2023, et au public depuis quelques mois, la bibliothèque a repris ses activités, avec une relocalisation en vue.

01/06/2026, 16:02

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La BnF confie ses collections à Jean-Charles Bédague

Jean-Charles Bédague est nommé directeur des Collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France. Il rejoindra, à compter du 1er juillet 2026, l’équipe de direction de l’établissement présidé par Gilles Pécout et dirigé par Philippe Lonné. 

01/06/2026, 15:45

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Ce que la poésie doit à une petite cuillère

À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.

01/06/2026, 12:35

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Annulation de crédits : la Culture perd encore 38 millions €

Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.

01/06/2026, 12:31

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La Licra saisit la justice après un appel au boycott de Joann Sfar à Marseille

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) apporte son soutien à Joann Sfar, visé ces derniers jours par un appel au boycott lancé par le collectif Culture en lutte 13 à l'occasion de sa venue au festival marseillais Oh les Beaux Jours.

01/06/2026, 12:31

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En Allemagne, les librairies indépendantes freinent leurs attentes

Une enquête Buchwert auprès de 59 librairies indépendantes allemandes révèle un contraste marqué : le moral professionnel reste majoritairement positif, mais les perspectives de croissance s’amenuisent pour 2026. Seuls 10 % des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires, tandis que la retenue des consommateurs apparaît comme la principale difficulté du secteur.

01/06/2026, 10:54

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À Kyiv, les frappes russes détruisent une librairie Bukva

À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.

01/06/2026, 10:52

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Quand l'héroïne est la méchante...

J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !

01/06/2026, 10:51

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ÉLÉVATION, montagnes du Giffre et mont Blanc - De l'ombre à la lumière, un chemin vers soi

Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée. 

31/05/2026, 09:00

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Nebraska : les parents autorisés à espionner les livres qu'empruntent leurs enfants

À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.

31/05/2026, 06:38

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Décès d'Edgar Morin : un siècle à relier les savoirs et les êtres

C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.

30/05/2026, 08:50

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À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.

29/05/2026, 13:16

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Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.

29/05/2026, 09:22

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Elle quitte tout pour les terres sauvages du Dartmoor

Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.

28/05/2026, 17:47

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Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle

À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.

28/05/2026, 16:51

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Rachat de Ceconomy par JD.com : Bruxelles ouvre une enquête

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.

28/05/2026, 16:19

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026, 15:49

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France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).

28/05/2026, 15:08

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Un auteur, 11 éditeurs : le pari fou d’Antoine Volodine

Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.

28/05/2026, 12:23

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026, 12:13

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature

En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?

28/05/2026, 10:53

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Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?

28/05/2026, 10:52

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Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.

28/05/2026, 10:49

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !

27/05/2026, 12:43

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Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules, une romcom bodyguard militaire, inspiré du film Babysittor et des comédies romantiques des débuts des années 2000-2010 !

27/05/2026, 12:40

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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“C’est ça, la littérature : pas l’ambition, pas la posture, pas Gallimard”

Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.

27/05/2026, 11:59

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours”

La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.

 

27/05/2026, 11:53

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À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».

27/05/2026, 11:49

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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