Prix de littérature de l’Union européenne 2026 : Hélène Frédérick distinguée

La novella de Dora Kaprálová, construite comme un guide fragmentaire et lumineux d’une ville étrangère, prend pour point de départ Maribor et adopte le regard inattendu d’une mouche domestique. À partir de ce point de vue minuscule, presque invisible, le texte fait surgir un récit dense, entre réalisme magique, méditation sur l’écriture, pouvoir de l’illusion et réflexion sur les frontières parfois incertaines entre imagination, mensonge et désinformation.

Le livre entrelace la vie d’une mouche, la figure de l’illusionniste et hypnotiseur Leo Svengali, son amante et assistante Elis, ainsi qu’une histoire d’amour traversée par l’humour, la mélancolie et l’étrangeté...

Née en 1975 à Brno, Dora Kaprálová vit et travaille principalement à Berlin. Autrice de livres pour adultes et pour enfants, elle a également réalisé des documentaires radiophoniques et de nombreux reportages. Ces dernières années, elle collabore aussi avec des théâtres tchèques.

Dans Lézardes, Hélène Frédérick explore l’univers des correcteurs, ces travailleurs de l’ombre chargés de reprendre la langue, d’en traquer les écarts, mais aussi parfois d’en mesurer la part vive et indocile.

Composé de portraits, de souvenirs et de notes prises sur le vif, Lézardes se présente comme une enquête poétique sur un métier discret, au croisement de la littérature, de l’édition et de la transmission. Hélène Frédérick y puise dans sa propre expérience de correctrice, tout en faisant apparaître des figures de passeurs autodidactes et libertaires.

Née en 1976 au Québec, Hélène Frédérick vit à Paris depuis 2006. Après des études de littérature, elle a travaillé dans des librairies indépendantes et dans la distribution du livre au Québec, avant de collaborer à des revues en France et d’écrire des fictions radiophoniques pour Radio France. Elle est l’autrice de plusieurs livres de prose publiés au Québec chez L’Oie de Cravan, ainsi que de trois romans déjà parus chez Gallimard/Verticales : La Poupée de Kokoschka en 2010, Forêt contraire en 2014 et La Nuit sauve en 2019.

L’édition 2026 du Prix de littérature de l’Union européenne réunissait 14 ouvrages publiés dans autant de pays, sélectionnés par des institutions littéraires locales. Chaque année, la récompense distingue des auteurs et autrices émergents issus des pays participant au programme Europe Créative, avec l’ambition de favoriser la circulation des œuvres et de leur offrir une visibilité au-delà de leurs frontières linguistiques et nationales.

Un jury européen de sept experts littéraires internationaux a évalué des extraits traduits des 14 livres en compétition, avant de désigner une lauréate et deux mentions spéciales. La cérémonie s’est tenue dans le cadre de la Foire internationale du livre de Varsovie.

Organisé par la Fédération des éditeurs européens et la Fédération européenne et internationale des libraires, avec le soutien du programme Europe Créative de l’Union européenne, le Prix de littérature de l’Union européenne entend promouvoir la richesse et la diversité de la fiction contemporaine européenne. Il met en lumière 41 nouveaux talents littéraires sur un cycle de trois ans, correspondant aux pays participant au programme.

L’année dernière, le Prix de littérature de l’Union européenne avait distingué la romancière italienne Nicoletta Verna pour I giorni di vetro, publié par Einaudi Stile Libero.

Crédits photo : Prix de littérature de l’Union européenne

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com