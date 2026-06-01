La BnF confie ses collections à Jean-Charles Bédague

Conservateur général du patrimoine, Jean-Charles Bédague exerçait depuis janvier 2021 les fonctions de sous-directeur du pilotage, de la communication et de la valorisation des archives au ministère de la Culture. Il avait auparavant été sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives, en 2020, après avoir dirigé, de 2015 à 2019, le bureau des études et des partenariats scientifiques au sein des Archives de France.

Son parcours s’est d’abord construit aux Archives nationales, où il a été conservateur du patrimoine de 2010 à 2012, avant de prendre la tête du pôle des archives des chefs de l’État, de 2012 à 2015. Membre de la Commission d’accès aux documents administratifs depuis 2019, auxiliaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2015, il préside depuis juin 2025 la Société de l’École des chartes.

Sa nomination à la direction des Collections de la BnF place ainsi à ce poste un profil fortement ancré dans les archives, leur pilotage, leur valorisation et les enjeux d’accès aux documents publics. Jean-Charles Bédague est diplômé de l’École nationale des chartes, de l’Institut national du patrimoine et de l’École pratique des hautes études.

À la Bibliothèque nationale de France, la direction des Collections occupe une place centrale dans l’organisation de l’établissement. Elle concerne les grands ensembles patrimoniaux et documentaires de la BnF, dont les collections rassemblent plusieurs dizaines de millions de documents imprimés et spécialisés.

Crédits photo : Jean-Charles Bédague (© DR, BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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