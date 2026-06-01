Quitter l'enfance : le conte noir et fascinant de Léa Tourret

Le point de départ est d’une efficacité presque mythologique : une petite troupe de préadolescents séjourne « au bord de la mer ». Parmi eux, Yara, rejetée pour son apparence et son rapport compulsif à la nourriture, et Moussa, autre enfant marginalisé, forment un duo d’exclus silencieux.

Lors d’une visite de ferme, ils font, dans une écurie, « une découverte effroyable ». Dès lors, le groupe se transforme en microsociété paniquée, improvisant un « tribunal » enfantin avant d’aider les deux suspects à fuir dans la forêt.

La violence des groupes d’enfants

Ce qui frappe immédiatement dans le roman, c’est la manière dont Léa Tourret restitue la violence spécifique des groupes d’enfants. Chez elle, l’enfance n’a rien d’un refuge idéalisé. Les hiérarchies, les humiliations et les cruautés y apparaissent avec une précision presque clinique. La phrase de présentation décrivant Yara comme une enfant qui « mange absolument tout ce qui lui tombe sous la main » est déjà révélatrice : le corps devient immédiatement un lieu de stigmatisation.

Mais Tourret ne réduit jamais ses personnages à des figures sociologiques. Ce qui rend le livre particulièrement fort, c’est la manière dont elle épouse leur perception du monde. Toute la réussite du roman tient dans cette tension entre élégance et sauvagerie : une langue extrêmement sensorielle, parfois presque sauvage, qui conserve pourtant quelque chose de très concret, de très physique. Cette attention au langage de l’enfance était déjà présente dans son premier roman.

On retrouve ici cette même obsession des gestes, des regards, des humiliations minuscules et des peurs irrationnelles. Mais Les enfants sont allés au bois pousse cette esthétique beaucoup plus loin (peut-être trop loin ?...) : le réel lui-même devient instable, traversé par une inquiétude presque primitive.

Le titre joue d’ailleurs un rôle essentiel. Les enfants sont allés au bois sonne comme le début d’une comptine ou d’un conte ancien. Or tout le roman semble construit sur ce basculement du quotidien vers le mythe. La forêt où s’enfoncent Yara et Moussa cesse progressivement d’être un simple décor naturel ; elle devient un espace archaïque, inquiétant, presque initiatique.

On pense parfois à William Golding pour la dynamique de groupe enfantine ; Marie NDiaye pour l’étrangeté diffuse ; ou encore à certains récits de l’enfance sauvage chez Marguerite Duras.

Le basculement de l’enfance vers l’adolescence

Mais Léa Tourret possède une tonalité très personnelle, notamment dans sa façon d’articuler violence intime et catastrophe collective. Car sous le récit d’aventure enfantine affleure constamment une inquiétude politique contemporaine. Cette dimension n’est jamais didactique ; elle imprègne l’atmosphère même du roman.

Les adultes apparaissent comme des figures défaillantes, dépassées, tandis que la nature semble contaminée par une menace invisible. Le livre fonctionne ainsi comme un roman du basculement : basculement de l’enfance vers l’adolescence ; du jeu vers la peur ; du groupe vers la solitude ; du réel vers quelque chose de presque légendaire.

L’écriture accompagne parfaitement ce glissement. Léa Tourret travaille une prose très incarnée, attentive aux matières, aux odeurs, aux sensations physiques. Les corps des enfants occupent une place centrale : faim, sueur, fatigue, peur, saleté. Cette matérialité donne au roman une puissance sensorielle rare.

Mais ce qui rend Les enfants sont allés au bois particulièrement marquant, c’est sa manière de filmer moralement les enfants sans les juger. Les personnages ne sont ni innocents ni monstrueux ; ils sont traversés par des mouvements contradictoires de solidarité, de cruauté et de panique. Le « tribunal » improvisé par la colonie est à cet égard une idée romanesque très forte : les enfants reproduisent immédiatement les mécanismes de suspicion et d’exclusion du monde adulte.

Le roman parle donc autant de l’enfance que de notre époque. Sous ses airs de conte noir, il décrit une société dominée par la peur du groupe, la fabrication des coupables et l’incapacité des adultes à protéger réellement les plus fragiles.

Avec ce deuxième roman, Léa Tourret confirme surtout une qualité devenue rare : une capacité à écrire l’enfance sans nostalgie. Chez elle, grandir signifie entrer dans un monde opaque, violent et profondément instable. Mais c’est précisément cette dureté qui donne au livre sa beauté étrange. Les enfants sont allés au bois ressemble finalement à ces contes anciens où les forêts, les animaux et les enfants semblaient déjà savoir quelque chose du désastre du monde adulte.

Par Alex Delusier

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