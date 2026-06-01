Désinformation : soigner le mal à la racine

Pourquoi certaines fausses informations prospèrent-elles quand d’autres s’éteignent aussitôt ? À l’occasion d’une conférence organisée à la bibliothèque Part-Dieu de Lyon, le chercheur Grégoire Darcy interrogera les mécanismes sociaux, psychologiques et politiques qui favorisent l’adhésion à la désinformation. Une rencontre proposée jeudi 4 juin de 18 h 30 à 20 h 30. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 01/06/2026 à 16:16 par Revue Topo
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01/06/2026 à 16:16
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La désinformation est aujourd’hui considérée comme l’un des périls majeurs qui menacent les démocraties. Pourtant, pourquoi certains récits s’imposent-ils quand d’autres disparaissent aussitôt ? Pourquoi les vérifications factuelles modifient-elles si rarement les convictions ? Et si la clé ne se trouvait pas seulement dans les contenus diffusés, mais dans le terrain social, institutionnel et psychologique qui les rend recevables ?
Cette conférence de Grégoire Darcy propose de changer de focale : au-delà des bots, des plateformes ou des ingérences étrangères, quelles fragilités collectives alimentent la demande même de désinformation ? Comment l’isolement, la défiance et la polarisation transforment-ils une simple exposition en adhésion, parfois jusqu’à l’engagement politique ?
En mobilisant les apports des sciences cognitives, de la psychologie politique et de l’étude des écosystèmes médiatiques, la conférence ouvrira une question centrale : peut-on renforcer durablement la résilience démocratique sans traiter ses causes profondes, et à quoi ressemblerait une véritable stratégie à long terme ?
Grégoire Darcy est normalien en droit et en économie, et doctorant en sciences cognitives à l’Institut Jean-Nicod (ENS-PSL, EHESS, CNRS).
Il enseigne notamment la psychologie des politiques publiques et les sciences cognitives appliquées aux champs informationnels et culturels dans des établissements civils (ENS-PSL, Sciences Po, Université Paris-Dauphine) et militaires (EMSST, EDG-T).
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Crédits photo : Frederick Burr Opper_1894 ©
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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