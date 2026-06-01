Désinformation : soigner le mal à la racine

La désinformation est aujourd’hui considérée comme l’un des périls majeurs qui menacent les démocraties. Pourtant, pourquoi certains récits s’imposent-ils quand d’autres disparaissent aussitôt ? Pourquoi les vérifications factuelles modifient-elles si rarement les convictions ? Et si la clé ne se trouvait pas seulement dans les contenus diffusés, mais dans le terrain social, institutionnel et psychologique qui les rend recevables ?

Cette conférence de Grégoire Darcy propose de changer de focale : au-delà des bots, des plateformes ou des ingérences étrangères, quelles fragilités collectives alimentent la demande même de désinformation ? Comment l’isolement, la défiance et la polarisation transforment-ils une simple exposition en adhésion, parfois jusqu’à l’engagement politique ?

En mobilisant les apports des sciences cognitives, de la psychologie politique et de l’étude des écosystèmes médiatiques, la conférence ouvrira une question centrale : peut-on renforcer durablement la résilience démocratique sans traiter ses causes profondes, et à quoi ressemblerait une véritable stratégie à long terme ?

Grégoire Darcy est normalien en droit et en économie, et doctorant en sciences cognitives à l’Institut Jean-Nicod (ENS-PSL, EHESS, CNRS).

Il enseigne notamment la psychologie des politiques publiques et les sciences cognitives appliquées aux champs informationnels et culturels dans des établissements civils (ENS-PSL, Sciences Po, Université Paris-Dauphine) et militaires (EMSST, EDG-T).

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : Frederick Burr Opper_1894 ©

Par Revue Topo

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