La Grande Librairie bouleverse son programme pour saluer Edgar Morin

Changement de plan pour La Grande Librairie, afin de saluer l'œuvre et la mémoire d'Edgar Morin. Rappelons qu'un épisode de la série « Les docs de La Grande Librairie », consacré à Victor Hugo, devait être diffusé ce mercredi 3 juin, à 21h05 sur France 5.

Finalement, le groupe France Télévisions annonce la diffusion d'une émission exceptionnelle « réunissant les plus beaux moments de ses nombreuses apparitions aux côtés d’Augustin Trapenard et de François Busnel ».

En effet, « [a]u fil des années, Edgar Morin a accompagné l’émission avec une fidélité rare », souligne France Télé. « À travers ses entretiens et ses textes, il nous a aidés à comprendre les bouleversements du monde contemporain, les crises de notre temps, mais aussi les défis et les espérances de l’avenir. Son regard, à la fois lucide et profondément humaniste, éclairait les complexités de notre époque sans jamais renoncer à l’idée d’un possible. »

Parmi les séquences marquantes, la lecture de Liberté, le célèbre poème de Paul Éluard publié en 1943, interprété par une ancienne finaliste du concours « Si on lisait à voix haute » avec Edgar Morin. Ou encore un texte, Droit dans les yeux, inédit à l’antenne et que l’écrivain avait écrit spécialement pour La Grande Librairie.

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L'émission, produite par Rosebud, sera diffusée le mercredi 3 juin à 21h05 sur France 5.

Cet épisode particulier de La Grande Librairie sera suivi par le film documentaire Edgar Morin, un penseur à Paris, de Momoko Seto, produit en 2019. Il s'intéresse à la relation entre le philosophe et la ville de Paris, « symbole de la résistance et de l'engagement du penseur ». Le programme est aussi disponible sur la plateforme france.tv.

Photographie : Edgar Morin, dans La Grande Librairie, en octobre 2024 (capture d'écran YouTube)

Par Dépêche

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