Ce que la poésie doit à une petite cuillère

On — Jean Garcin et Marion Lafage dans le cadre d’une rencontre portée par le foyer culturel Veynois — m’a proposé récemment, c’était à l’occasion d’une rencontre, d’apporter un objet qui compte dans mon travail. J’aurais pu, si j’avais été tout à fait honnête, désigner mon téléphone portable. C’est avec lui, sur lui, que j’écris, c’est le rectangle nomade qui me sert à photographier, parfois filmer, enregistrer.

Mais la poésie, si elle a assurément à voir — à faire — avec l’honnêteté, permet aussi, quelquefois, qu’on ne le soit pas absolument, honnête, et nous emmène vers la rigole ou la marge. Et j’ai, au lieu de mon téléphone, sorti de mon sac une petite cuillère.

Peut-être parce que la cuillère est un souvenir d’enfance, dans ce qu’elle a de plus arrondi — de plus suspendu, aussi, au vouloir des autres, une cuillère pour..., une pour... Et quelquefois, méfiance ou résistance, cabrait la cuillère devant les lèvres.

Également parce qu’elle est inoffensive, presque exagérément, cuillère, son artillerie désarmée, pour ne jamais risquer d’être le couteau mais alors, sans doute, connaissant trop ses crans et son possible. Ainsi je crois la poésie qui jusque dans ses négations désire encore être, être aussi cela qu'elle n'est pas.

Une cuillère pour goûter ou engloutir. Pour faire languir l’ogre. Pour passionnément racler ou seulement ponctionner. Comme on dit qu’il ne faut cueillir, sur un massif, que la discrète part qui laissera aux animaux la leur, et à la nature le large de se régénérer.

Une cuillère, à collectionner. Il y a des fétichistes des petites cuillères, qui parfois vont jusqu’à s’adonner à la kleptomanie uniquement de cette minuscule argenterie, qui, d'un luxuriant banquet, emportent la preuve la plus humble et cette relique butinée agit presque comme une vengeance, y être allé, avoir mangé à la même table, mais dans la sortie, dans un dernier geste et une irrévérence, se démarquer. Il me semble que la poésie s'avère parfois ce souvenir subrepticement ravi, témoin d’un moment et d’un lieu. Une ultime, et auto, et quotidienne, onction.

Une cuillère. Parmi ses infinies naissances, peut-être la poésie a-t-elle aussi éclos ainsi, d’une main qu’un jour on a montée vers sa bouche quand on ne soupçonnait pas encore à quoi pouvaient servir l’autre et l'une.

Une cuillère pour fêter le concave, la plonger, d’ivoire ou d’argent, dans poudre ou potage et l’en faire rejaillir, disparaître, apparaître, alchimie de brasse coulée, respiration.

Cuillère. Et son étymologie apparemment de coquille, d’escargot. Prendre en enroulant. Et dans le voyage peut-être prévoir aussi la chute, et qu’un peu de ce qu’on a hissé retombera, que les miettes regagneront, phenix passé ni par feu ni par cendre, immédiatement la table.

Une cuillère, sa sensualité, d’approcher le monde des lèvres, amener toutes choses à nos commissures, et même les jours où nos mains trembleront tant que la porter à nos lèvres sera exténuante gageure. Se rappeler que les mots aussi ont un goût, qui sont la fois où on les a lus, celle ou on nous les a dits, on les attendait et un jour les voici, ou d’ailleurs ils sont tombés au moment et dans les yeux de qui on ne les espérait plus, une cuillère pour pouvoir être Antigone qui fouaille, ce verbe, fouailler, et l’instant suivant être une poétesse qui a besoin d’un modèle et d’y croire alors cherche, se trompe, le mercredi s’habille de blanc et boit du thé comme, elle imagine, Emily Dickinson., et peut-être l’été d’après réalise qu’Emily et Antigone partagent même mercredi d’éblouissement et rage.

Une cuillère, pour l’impuissance des expressions, ramasser à la petite cuillère, vider l’océan à la cuillère, mais les défis pourtant et les persévérances.

La petite cuillère gardée comme enfant la lampe de poche avec laquelle partir explorer moindre trou et grande grotte, ou le caillou élu en début de randonnée, serré en paume tout du long, tout

cela qui était précieux, avant le siècle et la litanie des cuillères plastiques jetables. Petite cuillère, ma part pratique de colibri.

Une cuillère pour modestement collecter tout ce qui s’enfuit, comme les livres de l’enfance où les choses les plus chéries étaient conservées dans des larmes, et quelquefois c’étaient les larmes elles-mêmes que dans une boîte une héroïne de notre taille collectait.

Cuillère, et sa rime en lumière. Pour que le rayon de soleil tinte aussi là, au bord arrondi où l’enfant lèche le vertige et la vérité de son même visage mais inversé.

Quelque part en cet instant

Sur un autre continent, un deuxième,

Il y a un bol

Et dans le bol le voyage régulier

D’une cuillère qui amenuise

À chaque passage sa pitance.

En ce moment un cerf quelque part allonge sa nuque pour boire à la rivière.

J’essaye de le savoir.

Et aussitôt l’oublier.

Puisqu’il faudra bien sûr que le cerf boive, infiniment indépendant de tous nous qui pourrions vouloir le voir ou le dire, qu’on a vu un cerf en train de boire, ou qu’un cerf boit, le dire, alors que tout ce temps où nous ne le disions pas il buvait déjà il buvait bien sûr et dire est comme voir est comme chasser est comme l’odeur trahit les présences comme le vent fait trop de confidences.

Milène Tournier

Milène Tournier participera au Marché de la Poésie, qui démarre mercredi 3 juin, dans le cadre de « Fécamp tout un poème ! / Vieux gréements », le 31 mai à 16h30. Elle mènera également, le 5 juin au Marché de la Poésie, un atelier d’écriture aux côtés de Sébastien Lespinasse, à destination des élèves de sa classe de 6e du collège Évariste-Galois, à Paris.

Née en 1988 à Nice, Milène Tournier est poétesse, dramaturge, docteure en études théâtrales et professeure documentaliste. Sa thèse, Figures de l’impudeur : dire, écrire, jouer l’intime 1976-2016, témoigne d’un travail attentif aux formes de l’intime et de leur mise en scène.

Elle est l’autrice de plusieurs livres de poésie, parmi lesquels L’Autre jour, publié aux éditions Lurlure et récompensé par le prix SGDL Révélation de poésie en 2021, Je t’aime comme, Se coltiner grandir, Cent portraits vagues, ainsi que Ce que m’a soufflé la ville, paru au Castor Astral et distingué par le Grand Prix international 2024 du recueil d’un jeune poète de l’académie des Jeux floraux.

Milène Tournier écrit également pour le théâtre. Sa pièce De la disparition des larmes, publiée aux Éditions Théâtrales, a reçu le Prix Jacques-Scherer en 2023. Elle est aussi l’autrice d’Et puis le roulis.

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Son travail se déploie enfin du côté des arts numériques : elle réalise des vidéo-poèmes, disponibles sur sa chaîne YouTube, où elle explore les liens entre images et écriture.

Crédits photo : Portrait de Milène Tournier (Gracia Bejjani NB, Castor Astral)

Par Auteur invité

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