Ce que la poésie doit à une petite cuillère

À l’occasion de sa participation au Marché de la Poésie, qui s’ouvre mercredi 3 juin, Milène Tournier partage avec nous un texte inédit autour d’un objet modeste et familier : la petite cuillère. De ce fragment du quotidien, la poétesse fait surgir une méditation sensible sur l’enfance, l’écriture, la mémoire et le geste de saisir ce qui échappe.
Le 01/06/2026 à 12:35 par Auteur invité
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01/06/2026 à 12:35
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On — Jean Garcin et Marion Lafage dans le cadre d’une rencontre portée par le foyer culturel Veynois — m’a proposé récemment, c’était à l’occasion d’une rencontre, d’apporter un objet qui compte dans mon travail. J’aurais pu, si j’avais été tout à fait honnête, désigner mon téléphone portable. C’est avec lui, sur lui, que j’écris, c’est le rectangle nomade qui me sert à photographier, parfois filmer, enregistrer.
Mais la poésie, si elle a assurément à voir — à faire — avec l’honnêteté, permet aussi, quelquefois, qu’on ne le soit pas absolument, honnête, et nous emmène vers la rigole ou la marge. Et j’ai, au lieu de mon téléphone, sorti de mon sac une petite cuillère.
Peut-être parce que la cuillère est un souvenir d’enfance, dans ce qu’elle a de plus arrondi — de plus suspendu, aussi, au vouloir des autres, une cuillère pour..., une pour... Et quelquefois, méfiance ou résistance, cabrait la cuillère devant les lèvres.
Également parce qu’elle est inoffensive, presque exagérément, cuillère, son artillerie désarmée, pour ne jamais risquer d’être le couteau mais alors, sans doute, connaissant trop ses crans et son possible. Ainsi je crois la poésie qui jusque dans ses négations désire encore être, être aussi cela qu'elle n'est pas.
Une cuillère pour goûter ou engloutir. Pour faire languir l’ogre. Pour passionnément racler ou seulement ponctionner. Comme on dit qu’il ne faut cueillir, sur un massif, que la discrète part qui laissera aux animaux la leur, et à la nature le large de se régénérer.
Une cuillère, à collectionner. Il y a des fétichistes des petites cuillères, qui parfois vont jusqu’à s’adonner à la kleptomanie uniquement de cette minuscule argenterie, qui, d'un luxuriant banquet, emportent la preuve la plus humble et cette relique butinée agit presque comme une vengeance, y être allé, avoir mangé à la même table, mais dans la sortie, dans un dernier geste et une irrévérence, se démarquer. Il me semble que la poésie s'avère parfois ce souvenir subrepticement ravi, témoin d’un moment et d’un lieu. Une ultime, et auto, et quotidienne, onction.
Une cuillère. Parmi ses infinies naissances, peut-être la poésie a-t-elle aussi éclos ainsi, d’une main qu’un jour on a montée vers sa bouche quand on ne soupçonnait pas encore à quoi pouvaient servir l’autre et l'une.
Une cuillère pour fêter le concave, la plonger, d’ivoire ou d’argent, dans poudre ou potage et l’en faire rejaillir, disparaître, apparaître, alchimie de brasse coulée, respiration.
Cuillère. Et son étymologie apparemment de coquille, d’escargot. Prendre en enroulant. Et dans le voyage peut-être prévoir aussi la chute, et qu’un peu de ce qu’on a hissé retombera, que les miettes regagneront, phenix passé ni par feu ni par cendre, immédiatement la table.
Une cuillère, sa sensualité, d’approcher le monde des lèvres, amener toutes choses à nos commissures, et même les jours où nos mains trembleront tant que la porter à nos lèvres sera exténuante gageure. Se rappeler que les mots aussi ont un goût, qui sont la fois où on les a lus, celle ou on nous les a dits, on les attendait et un jour les voici, ou d’ailleurs ils sont tombés au moment et dans les yeux de qui on ne les espérait plus, une cuillère pour pouvoir être Antigone qui fouaille, ce verbe, fouailler, et l’instant suivant être une poétesse qui a besoin d’un modèle et d’y croire alors cherche, se trompe, le mercredi s’habille de blanc et boit du thé comme, elle imagine, Emily Dickinson., et peut-être l’été d’après réalise qu’Emily et Antigone partagent même mercredi d’éblouissement et rage.
Une cuillère, pour l’impuissance des expressions, ramasser à la petite cuillère, vider l’océan à la cuillère, mais les défis pourtant et les persévérances.
La petite cuillère gardée comme enfant la lampe de poche avec laquelle partir explorer moindre trou et grande grotte, ou le caillou élu en début de randonnée, serré en paume tout du long, tout
cela qui était précieux, avant le siècle et la litanie des cuillères plastiques jetables. Petite cuillère, ma part pratique de colibri.
Une cuillère pour modestement collecter tout ce qui s’enfuit, comme les livres de l’enfance où les choses les plus chéries étaient conservées dans des larmes, et quelquefois c’étaient les larmes elles-mêmes que dans une boîte une héroïne de notre taille collectait.
Cuillère, et sa rime en lumière. Pour que le rayon de soleil tinte aussi là, au bord arrondi où l’enfant lèche le vertige et la vérité de son même visage mais inversé.
Quelque part en cet instant
Sur un autre continent, un deuxième,
Il y a un bol
Et dans le bol le voyage régulier
D’une cuillère qui amenuise
À chaque passage sa pitance.
En ce moment un cerf quelque part allonge sa nuque pour boire à la rivière.
J’essaye de le savoir.
Et aussitôt l’oublier.
Puisqu’il faudra bien sûr que le cerf boive, infiniment indépendant de tous nous qui pourrions vouloir le voir ou le dire, qu’on a vu un cerf en train de boire, ou qu’un cerf boit, le dire, alors que tout ce temps où nous ne le disions pas il buvait déjà il buvait bien sûr et dire est comme voir est comme chasser est comme l’odeur trahit les présences comme le vent fait trop de confidences.
Milène Tournier
Milène Tournier participera au Marché de la Poésie, qui démarre mercredi 3 juin, dans le cadre de « Fécamp tout un poème ! / Vieux gréements », le 31 mai à 16h30. Elle mènera également, le 5 juin au Marché de la Poésie, un atelier d’écriture aux côtés de Sébastien Lespinasse, à destination des élèves de sa classe de 6e du collège Évariste-Galois, à Paris.
Née en 1988 à Nice, Milène Tournier est poétesse, dramaturge, docteure en études théâtrales et professeure documentaliste. Sa thèse, Figures de l’impudeur : dire, écrire, jouer l’intime 1976-2016, témoigne d’un travail attentif aux formes de l’intime et de leur mise en scène.
Elle est l’autrice de plusieurs livres de poésie, parmi lesquels L’Autre jour, publié aux éditions Lurlure et récompensé par le prix SGDL Révélation de poésie en 2021, Je t’aime comme, Se coltiner grandir, Cent portraits vagues, ainsi que Ce que m’a soufflé la ville, paru au Castor Astral et distingué par le Grand Prix international 2024 du recueil d’un jeune poète de l’académie des Jeux floraux.
Milène Tournier écrit également pour le théâtre. Sa pièce De la disparition des larmes, publiée aux Éditions Théâtrales, a reçu le Prix Jacques-Scherer en 2023. Elle est aussi l’autrice d’Et puis le roulis.
À LIRE - L'Irlande en invitée d'honneur du 43e Marché de la Poésie
Son travail se déploie enfin du côté des arts numériques : elle réalise des vidéo-poèmes, disponibles sur sa chaîne YouTube, où elle explore les liens entre images et écriture.
Crédits photo : Portrait de Milène Tournier (Gracia Bejjani NB, Castor Astral)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.
27/05/2026, 17:27
Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
27/05/2026, 15:12
Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
27/05/2026, 12:43
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.
27/05/2026, 11:59
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.
25/05/2026, 11:47
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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