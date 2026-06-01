Le Prix Valery-Larbaud 2026 attribué à Corentin Durand pour Sarabandes X

Dans Sarabandes X, Corentin Durand explore les liens troubles entre mémoire, désir, cinéma et violence historique. Le roman s’ouvre sur une adresse directe, presque accusatrice : celle d’un regard posé sur les corps, d’un cinéma conçu comme une tentative de retenir ce qui disparaît, jusqu’aux souvenirs les plus sombres.

L’histoire débute à Saigon, en 1953. Paul-Bernard y met sa caméra au service de l’armée française, avant d’être rattrapé par le désenchantement face à la guerre et à ses crimes. Trente ans plus tard, l’ancien cinéaste engagé bifurque vers l’industrie pornographique. Après sa disparition, son fils Pierre reprend le fil d’une histoire familiale et artistique en retrouvant l’actrice à qui son père doit ses plus grands succès.

À travers cette rencontre, Sarabandes X fait resurgir une époque trouble, entre chanteurs yéyés, vedettes porno et demi-monde des colonies. Dans une langue inventive et foisonnante, Corentin Durand retrace la trajectoire d’une génération portée par l’espoir d’une incorruptibilité artistique, rapidement balayé par l’histoire, les compromissions et les désillusions.

Sarabandes X est son deuxième roman. Son premier, L’Inclinaison, publié chez Gallimard en 2022, avait été finaliste du Prix Décembre.

La remise du prix se déroulera dans les locaux de Montblanc à Paris, partenaire du prix. À cette occasion, les invités pourront déguster la cuvée Barnabooth du Clos de Breuilly, domaine situé à proximité de la maison natale de Valery Larbaud.

Présidé par Jean-Marie Laclavetine, le jury Valery-Larbaud 2026 réunit Paule Constant, Laurence Cossé, Olivier Germain-Thomas, Hédi Kaddour, Marc Kopylov, Paule Moron, Laurence Plazenet, Bertrand Visage et Maud Simonnot.

Le Prix Valery-Larbaud a compté parmi les membres de son jury, au fil de son histoire, des écrivains et critiques tels que Marcel Arland, Roger Caillois, Robert Mallet, André Maurois, Dominique Aury, Paul Morand, Roger Nimier, Dominique Rolin, Robert Sabatier, Pierre-Henri Simon, Jean Blot, Georges-Emmanuel Clancier, Michel Déon ou encore Roger Grenier.

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Parmi ses lauréats figurent notamment Claude Roy, Henri Thomas, J.-M. G. Le Clézio, Georges Perros, Philippe Jaccottet, Paule Constant, Emmanuel Carrère, Jean Rolin, Frédéric Vitoux, Gilles Leroy, Jean-Bertrand Pontalis, Pierre Jourde, Cloé Korman, Jérôme Ferrari, Éric Vuillard, Jean-Baptiste Del Amo, Vincent Delecroix, Hédi Kaddour ou Miguel Bonnefoy.

Plusieurs auteurs distingués par le prix Valery-Larbaud ont ensuite obtenu une reconnaissance littéraire majeure : Cloé Korman et Jean-Baptiste Del Amo ont reçu le Prix du Livre Inter ; Paule Constant, Gilles Leroy, Jérôme Ferrari et Éric Vuillard ont obtenu le Prix Goncourt ; J.-M. G. Le Clézio a reçu le Prix Nobel de littérature.

L’an dernier, le Prix Valery-Larbaud avait distingué Karim Kattan pour L’Éden à l’aube (Elyzad).

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Crédits photo : Corentin Durand (Bénédicte Roscot/Seuil)

Par Hocine Bouhadjera

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