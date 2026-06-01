Eddie Pump reprend la route dans un Far West sans morale

L’an passé, les éditions Anspach avaient ouvert une nouvelle série, Pump, dont le titre rappelle malicieusement le nom d’un président étasunien bien trop connu…

Au scénario, on retrouve Rodolphe — Rodolphe Daniel Jacquette — qui lorgne souvent du côté de l’Ouest, et aux pinceaux, le Niçois Laurent Gnoni.

Ce tome 2 de la série a pour sous-titre Une si belle histoire.

On avait laissé Eddie en pleine ascension. Après avoir usurpé une identité, il s’était construit une place confortable au soleil de l’Ouest : saloon, bordel, shérif… Il avait pris le contrôle d’une petite ville du Far West.

« Paraît que depuis tu t’es bien débrouillé : patron du bar et du claque ? »

Mais voilà que débarque en ville Betty, une soi-disant cousine qui pourrait bien mettre en péril sa nouvelle identité. À moins que la jolie Betty ne choisisse finalement de s’allier avec le bel Eddie pour former un duo diabolique ?

Encore quelques entourloupes avant de prendre la route, et voici nos deux tourtereaux — vautours ? — partis pour la Vallée des Serpents, où ils iront jusqu’à détourner le chemin de fer pour servir leurs intérêts. Ah, le chemin de fer : il nous manquait, ce « personnage » incontournable de l’Ouest !

Rappelons tout d’abord que cette série serait « très librement inspirée » d’un ancêtre de Donald Trump, dont la famille allemande avait immigré au Far West au temps de la ruée vers l’or : Frederick Trump. Celui-ci fit fortune en ouvrant des saloons et en proposant diverses prestations et affections aux orpailleurs un peu esseulés.

Conformément à l’adage qui nous rappelle que ce ne sont pas les chercheurs d’or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et autres prestataires de services.

Voilà pour la partie « inspirée d’une histoire vraie », comme on dit !

Ce second album prolonge parfaitement le précédent : un dessin clair, précis, dans des tons oranges — tiens, orange ? — dorés et mauves, qui donnent de chaudes ambiances à ces petites villes de l’Ouest ; un érotisme discret et de bon ton ; une mise en scène qui tire parti de tout le folklore western… Rien à redire.

Alors, on attendait peut-être un peu trop de ce second épisode, après la mise en bouche précédente. On l’a lu comme une transition dans la série, un changement de décor, une étape vers de nouvelles aventures et de nouvelles escroqueries.

La série est annoncée comme un triptyque : patientons jusqu’au prochain pour statuer définitivement…

Reste tout de même cette belle trouvaille : ce personnage adorable et fascinant, mais aux méthodes détestables. Un loustic trop beau pour être honnête, machiavélique, cynique, manipulateur — un gars vraiment pas recommandable.

Et maintenant, ils sont deux. Le scénario devient encore plus immoral !

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com