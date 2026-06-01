À Kyiv, les frappes russes détruisent une librairie Bukva

À Kyiv, une librairie Bukva installée dans le centre commercial Kvadrat a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. L’incendie a ravagé les locaux, les livres et le matériel du magasin, ouvert depuis plus de dix ans. La chaîne annonce pourtant la poursuite de son activité et l’ouverture prochaine d’une nouvelle librairie dans la capitale ukrainienne.
Le 01/06/2026 à 10:52 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/06/2026 à 10:52
0
Commentaires
0
Partages
Une librairie Bukva du centre commercial Kvadrat, à Kyiv, a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. Selon Chytomo, qui relaie les déclarations de la chaîne de librairies, l’attaque a provoqué un incendie qui a ravagé les locaux, les livres et l’équipement du magasin. L’adresse existait depuis plus de dix ans.
La destruction touche un commerce culturel de proximité, installé dans un centre commercial de la capitale ukrainienne. Les éléments communiqués par Bukva décrivent une perte matérielle complète : stock, mobilier, matériels de travail et espace de vente. À ce stade, aucun bilan humain propre à cette librairie n’apparaît dans la source disponible.
L’équipe de Bukva indique néanmoins poursuivre son activité. La chaîne annonce aussi l’ouverture d’une nouvelle librairie à Kyiv dès le mois suivant. Cette précision transforme l’information en signal professionnel : la disparition d’un point de vente n’interrompt pas nécessairement la présence commerciale et symbolique du livre dans la ville.
La même vague de frappes a touché d’autres lieux culturels et éducatifs. Parmi les lieux mentionnés figurent notamment l’un des bâtiments de la librairie Ye, les bureaux de la maison Ranok, la Bibliothèque nationale Iaroslav le Sage, le Théâtre municipal académique d’opéra et de ballet de Kyiv, ainsi que plusieurs institutions patrimoniales. La liste associe commerces, archives, établissements d’enseignement et lieux de conservation.
Dans une guerre qui frappe les réseaux d’énergie, les logements, les écoles et les bâtiments publics, la librairie apparaît ici comme une infrastructure civile ordinaire, mais essentielle. Elle concentre un stock, une équipe, des lecteurs réguliers, un emplacement dans la circulation quotidienne et une capacité d’accès aux ouvrages. Sa destruction ne relève donc pas seulement du dommage patrimonial : elle atteint un maillon de la chaîne du livre.
Pour les éditeurs et les diffuseurs ukrainiens, chaque librairie détruite complique la circulation des nouveautés comme celle des catalogues. Les livres perdus dans l’incendie ne représentent pas seulement une valeur marchande ; ils correspondent aussi à des commandes, des mises en place, des retours attendus, des relations avec les lecteurs et des recettes futures. L’effet se mesure à l’échelle d’un commerce, mais il s’ajoute aux pertes successives subies par le secteur depuis l’invasion russe à grande échelle.
Le cas Bukva rappelle aussi l’importance des enseignes capables de rouvrir ou de déplacer rapidement leur activité. La continuité commerciale exige un local, des stocks reconstitués, des équipes disponibles et une logistique active. Elle suppose également des lecteurs qui reviennent dans des lieux publics exposés à la menace des frappes.
L’annonce d’une nouvelle adresse à Kyiv donne un horizon concret. Elle ne chiffre pas encore les pertes et ne précise pas le lieu de la prochaine implantation, mais elle fixe une réponse : maintenir une présence de librairie dans la capitale. Dans le contexte ukrainien, cette décision relève autant de l’économie du livre que de la vie urbaine.
Bukva appelle les lecteurs à prendre soin d’eux et de leurs proches et garde la sobriété d’un message d’après-attaque. Le communiqué faisant état de la destruction s'accompagne aussi d'une reprise déjà annoncée et une promesse de réouverture, à Kyiv, dès le mois prochain.
Crédits photo : Bukva
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.
28/05/2026, 16:51
Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.
28/05/2026, 15:49
À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».
28/05/2026, 12:13
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.
22/05/2026, 12:52
Le groupe Nosoli, société propriétaire des chaines de librairies Le Furet du Nord et Decitre, serait sur le point d'annoncer sa demande de placement en redressement judiciaire. La situation économique du groupe semble délicate, dans un contexte de contraction des ventes de livres et alors qu'un autre acteur du secteur, Gibert, est aussi en difficulté.
20/05/2026, 16:04
La librairie LGBTQIA+ Les Mots à la Bouche chiffre désormais le cœur de sa difficulté : un loyer passé d’environ 4300 € en 2021 à près de 5500 €, et des charges mensuelles proches de 6000 €. Après une suspension de trois mois de loyer, la SCOP réclame une solution durable à la Mairie de Paris et à Paris Commerces.
16/05/2026, 10:50
Né en ligne autour de livres d’occasion et de recommandations partagées sur Instagram, Le Quartier littéraire s’installera le 1er septembre 2026 au 19, quai Lamennais, à Rennes. Stéphanie Jouin et Julien Déniel y ouvriront un café littéraire pensé comme un lieu de lecture, de travail et de rencontre, avec des ouvrages de seconde main.
13/05/2026, 18:36
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
La procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert désormais validée par le tribunal, une période d'observation de 6 mois s'ouvre, afin d'élaborer un plan de redressement à même d'assainir la situation financière de l'entreprise et d'assurer la poursuite de ses activités. De nombreuses questions restent en suspens quant à la stratégie mise en œuvre ces dernières années par la direction du groupe.
30/04/2026, 09:18
Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
29/04/2026, 11:37
Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a accepté, ce mardi 28 avril lors d'une audience, la demande du groupe Gibert d'être placé en procédure de redressement judiciaire. Cette dernière permet la continuation des activités et la mise en œuvre d'un plan de redressement, pour assainir la situation financière de l'entité.
28/04/2026, 16:15
Le groupe Gibert demande au Tribunal des Activités Économiques de Paris, ce mardi 28 avril, son placement en redressement judiciaire. La Financière Palidis, propriétaire, évoque un besoin de « marges de manœuvre financières » pour réorienter sa stratégie. Un certain nombre d'enseignes du groupe affichent des résultats négatifs en 2025, et parfois même dès 2024.
28/04/2026, 13:11
Le samedi 25 avril, plus de 700 libraires indépendants se sont mobilisés à travers le pays pour rappeler leur rôle central dans la vie culturelle et sociale. Entre initiatives locales, ouvertures de nouveaux lieux et difficultés économiques persistantes, le secteur offre aujourd’hui un visage contrasté, pris entre vitalité du terrain et fragilités structurelles.
27/04/2026, 17:40
À l'instar d'autres maillons de la chaine du livre, les libraires se soucient de plus en plus de l'impact de leurs activités sur l'environnement, en cherchant à la réduire. Le ministère de la Culture, le Centre national du livre et le Syndicat de la librairie française publient un guide synthétique reprenant les différents leviers d'action.
27/04/2026, 12:46
Ce mardi 28 avril, le Tribunal des Activités Économiques de Paris étudiera la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée par l'enseigne Gibert. Financière Palidis, propriétaire du groupe, évoque le besoin de retrouver « des marges de manœuvre financières » afin de renforcer son positionnement stratégique sur le secteur du livre d'occasion.
27/04/2026, 10:49
À Montpellier, Sauramps Comédie mobilise ses clients contre la dégradation de ses locaux historiques du Triangle. Une pétition réclame au propriétaire des murs des travaux d’accessibilité, d’isolation et de traitement des infiltrations. Derrière le conflit immobilier, l’enseigne défend les conditions d’accueil d’une grande librairie de centre-ville.
25/04/2026, 11:00
À Porto, la Livraria Lello confie à Ai Weiwei une installation contre la censure pour inaugurer BABELL, son festival littéraire et culturel. L’œuvre A4, inspirée des feuilles blanches brandies lorsque les mots sont interdits, s’accompagne d’un livre de poèmes d’Ai Qing et d’une collection d’ouvrages censurés. L’accès aux événements reposera sur l’achat d’un livre dans les librairies de la ville.
25/04/2026, 10:50
À travers la France, les librairies indépendantes sont en fête toute la journée et témoignent d’une vitalité persistante, tout en affrontant des équilibres économiques précaires. Ouvertures en territoires ruraux, projets tournés vers la jeunesse, initiatives solidaires ou recherches de financements dessinent un paysage contrasté. Entre engagement culturel et contraintes financières, ces lieux demeurent des acteurs essentiels du lien social et de la diffusion du livre.
25/04/2026, 10:08
Audruicq, commune du Pas-de-Calais, aura le privilège d'accueillir dans quelques semaines une librairie indépendante spécialisée dans les ouvrages jeunesse, également dotée d'une offre en jeux de société. Marik Flament inaugurera Ônirique au début du mois de mai, au 81, rue du Général Leclerc.
24/04/2026, 12:04
Syndicat national de l'édition et Syndicat de la librairie française ont signé, ce jeudi 16 avril, une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix. Sous l'égide du ministère de la Culture et du médiateur du livre, le texte vient encadrer, sans contraindre, les pratiques en matière de codes prix et d'évolution des tarifs des ouvrages, deux phénomènes plus fréquemment observés ces dernières années.
16/04/2026, 18:00
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi suggère d'assouplir l'encadrement du travail le 1er mai, afin de prémunir certains secteurs contre un « vide juridique ». Adopté par le Sénat, ce texte, qui reste assez flou quant à son périmètre, s'appliquerait aux établissements exerçant « une activité culturelle ». La CGT dénonce une loi « faite pour profiter aux grandes enseignes », en citant notamment la Fnac.
09/04/2026, 16:23
L'agence Normandie Livre & Lecture a communiqué les chiffres-clés du secteur, pour l'année 2025. Presque tous les compteurs sont au vert, puisque le nombre de librairies indépendantes, mais aussi de maisons d'édition, d'auteurices, de bibliothèques et de manifestations littéraires est en hausse.
08/04/2026, 12:06
À Lille, CROÂfunding tient dans 17 m², mais son projet dépasse largement la taille du local. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie s’est spécialisée dans les ouvrages autoédités, option crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans diffuseur ni retour. Entre circuit court appliqué au livre, sélection resserrée et défense active des titres, l’adresse lilloise tente une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.
07/04/2026, 15:06
Saint-Priest, commune de la métropole lyonnaise, perd sa librairie, que le tribunal des activités économiques de Lyon a placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. La Librairie de Saint-Priest avait ouvert ses portes en avril 2024 dans un local occupé précédemment par l'enseigne Decitre.
07/04/2026, 12:46
Depuis le printemps 2025, le vaste chantier de la rue de Carouge modifie en profondeur l’accès à l’une des librairies les plus identifiées de Genève. La Librairie du Boulevard, coopérative née en 1975, enregistre un recul de fréquentation durable. Entre gêne de circulation, aides publiques encadrées et concurrence des commandes en ligne, son équilibre devient plus incertain à mesure que les travaux s’étirent.
07/04/2026, 11:55
Plusieurs salariés du service d'achat des livres d'occasion de l'enseigne Gibert Joseph, situé rue Pierre Sarrazin, dans le 6e arrondissement de Paris, ont débrayé, ces mercredi 1er et jeudi 2e avril. Face à des « réaménagements » qu'ils estiment imposés par la direction du groupe, ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi « de nouveaux risques pour la santé et la sécurité ».
07/04/2026, 10:45
Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.
04/04/2026, 09:00
La librairie indépendante Les Parleuses, à Nice, s’apprête à baisser définitivement le rideau. Fondée en 2018 par Anouk Aubert et Maud Pouyé, l’enseigne fermera ses portes le 13 mai, marquant la fin d’un lieu devenu, au fil du temps, bien plus qu’une simple librairie - et dont l’histoire a aussi été marquée par l’affaire Darmanin, épisode retentissant autour de la liberté d’expression en librairie.
03/04/2026, 17:09
Autres articles de la rubrique Métiers
J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
01/06/2026, 10:51
Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l'avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.
31/05/2026, 09:00
À partir de l’année scolaire 2026-2027, les districts publics du Nebraska devront adopter une politique donnant aux parents accès aux catalogues des bibliothèques scolaires et la possibilité de recevoir une notification lorsqu’un enfant emprunte un livre. Le texte, présenté comme une mesure de transparence familiale, relance le débat américain sur la confidentialité des lectures des élèves.
31/05/2026, 06:38
C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.
30/05/2026, 08:50
La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
29/05/2026, 13:16
Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.
29/05/2026, 13:13
Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.
29/05/2026, 09:22
Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.
28/05/2026, 17:47
La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.
28/05/2026, 16:19
Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).
28/05/2026, 15:08
Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.
28/05/2026, 12:23
Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.
28/05/2026, 12:20
La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.
28/05/2026, 11:05
En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?
28/05/2026, 10:53
Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?
28/05/2026, 10:52
Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.
28/05/2026, 10:49
Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».
28/05/2026, 09:56
Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.
27/05/2026, 17:27
Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
27/05/2026, 15:12
Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
27/05/2026, 12:43
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.
27/05/2026, 11:59
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.
25/05/2026, 11:47
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Commenter cet article