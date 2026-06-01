À Kyiv, les frappes russes détruisent une librairie Bukva

Une librairie Bukva du centre commercial Kvadrat, à Kyiv, a été détruite par une frappe russe le 24 mai 2026. Selon Chytomo, qui relaie les déclarations de la chaîne de librairies, l’attaque a provoqué un incendie qui a ravagé les locaux, les livres et l’équipement du magasin. L’adresse existait depuis plus de dix ans.

Maintenir malgré tout l'activité

La destruction touche un commerce culturel de proximité, installé dans un centre commercial de la capitale ukrainienne. Les éléments communiqués par Bukva décrivent une perte matérielle complète : stock, mobilier, matériels de travail et espace de vente. À ce stade, aucun bilan humain propre à cette librairie n’apparaît dans la source disponible.

L’équipe de Bukva indique néanmoins poursuivre son activité. La chaîne annonce aussi l’ouverture d’une nouvelle librairie à Kyiv dès le mois suivant. Cette précision transforme l’information en signal professionnel : la disparition d’un point de vente n’interrompt pas nécessairement la présence commerciale et symbolique du livre dans la ville.

La même vague de frappes a touché d’autres lieux culturels et éducatifs. Parmi les lieux mentionnés figurent notamment l’un des bâtiments de la librairie Ye, les bureaux de la maison Ranok, la Bibliothèque nationale Iaroslav le Sage, le Théâtre municipal académique d’opéra et de ballet de Kyiv, ainsi que plusieurs institutions patrimoniales. La liste associe commerces, archives, établissements d’enseignement et lieux de conservation.

La librairie comme infrastructure civile

Dans une guerre qui frappe les réseaux d’énergie, les logements, les écoles et les bâtiments publics, la librairie apparaît ici comme une infrastructure civile ordinaire, mais essentielle. Elle concentre un stock, une équipe, des lecteurs réguliers, un emplacement dans la circulation quotidienne et une capacité d’accès aux ouvrages. Sa destruction ne relève donc pas seulement du dommage patrimonial : elle atteint un maillon de la chaîne du livre.

Pour les éditeurs et les diffuseurs ukrainiens, chaque librairie détruite complique la circulation des nouveautés comme celle des catalogues. Les livres perdus dans l’incendie ne représentent pas seulement une valeur marchande ; ils correspondent aussi à des commandes, des mises en place, des retours attendus, des relations avec les lecteurs et des recettes futures. L’effet se mesure à l’échelle d’un commerce, mais il s’ajoute aux pertes successives subies par le secteur depuis l’invasion russe à grande échelle.

Le cas Bukva rappelle aussi l’importance des enseignes capables de rouvrir ou de déplacer rapidement leur activité. La continuité commerciale exige un local, des stocks reconstitués, des équipes disponibles et une logistique active. Elle suppose également des lecteurs qui reviennent dans des lieux publics exposés à la menace des frappes.

Un calendrier de reconstruction déjà posé

L’annonce d’une nouvelle adresse à Kyiv donne un horizon concret. Elle ne chiffre pas encore les pertes et ne précise pas le lieu de la prochaine implantation, mais elle fixe une réponse : maintenir une présence de librairie dans la capitale. Dans le contexte ukrainien, cette décision relève autant de l’économie du livre que de la vie urbaine.

Bukva appelle les lecteurs à prendre soin d’eux et de leurs proches et garde la sobriété d’un message d’après-attaque. Le communiqué faisant état de la destruction s'accompagne aussi d'une reprise déjà annoncée et une promesse de réouverture, à Kyiv, dès le mois prochain.

Crédits photo : Bukva

Par Clément Solym

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