Quand l'héroïne est la méchante...

Envie de plonger dans une fantasy atypique et ensorcelante ? Rejoignez l’armée de la Générale Noire... Elle ne vous laissera pas indifférente !

Le livre comportera des finitions exceptionnelles :

* Jaspage

* Jaquette

* Gardes illustrées

* Mise en page immersive

* Goodies exceptionnels MADE IN FRANCE

* ZÉRO IA : création 100 % humaine, vibrante et émotionnelle !

Oui, il s’agit d’une édition collector d’une beauté rare…

Qui sommes-nous ?

J.K-Gras est une autrice hybride de romans fantastiques. Yannick Vicente est un illustrateur jeunesse et un influenceur parental qui cumule les 150 k abonnés sur les réseaux. Une rencontre en salon du livre. Un coup de cœur mutuels pour deux univers différents. Une passion commune pour les univers fantasy et les beaux livres. Il ne fallait pas moins que cela pour qu’une collaboration littéraire et artistique se crée en faveur d’un projet de grande envergure, à l’image de la Générale Noire.

L’aventure a commencé en 2025 avec la publication de Fae Legacy. Une romantasy déjà écoulée à plusieurs milliers d’exemplaires. J.K-Gras, adepte des one-shot, n’a pas hésité à remettre le couvert pour un tome compagnon. La Générale Noire se déroule dans le même univers que Fae Legacy, mais avec d’autres personnages. Un moyen pour celles et ceux qui ont aimé détester les elfes et les faës de revenir dans ce monde débordant de magie mais aussi de conquérir de nouveaux lecteurs.

La Générale Noire n’a pas l’intention de laisser les dragons régner sur ce monde. Après n’est-elle pas la plus puissante sorcière que ce monde n’ait jamais connu ?

Pour en savoir plus, voici le synopsis de la Générale Noire

Quand la plus ancienne et terrible sorcière de Faesay s’évade de prison après un temps infini de captivité, elle découvre avec horreur que le monde a changé. Les dragons règnent en maître. Les elfes ont perdu leur puissance et leur magie. Ses alliés et ses ennemis de jadis sont morts.

Si elle reste, les dragons la priveront de ses pouvoirs. Hors de question !

C’est alors qu’une créature hors du commun la somme de l’aider. L’esclavage fait rage sur les Terres inconnues. Elle seule serait capable de briser les dernières chaînes imposées par ses anciens rivaux.

Accompagnée de cet être hybride, à la croisée de l’orc et de l’elfe, la sorcière n’aura de cesse de lutter contre ses propres ténèbres.

Il semblerait bien que les mensonges des faës continuent de gangrener les terres des dragons…

Entre complots elfiques, déflagrations magiques et rage de liberté, le chemin de la rédemption sera pavé d’embûches.

Un personnage principal morally grey, une romance explosive et une quête magique incendiaire. Plongez dans les abysses de l’âme la plus noire du monde !

N’hésitez plus, rendez-vous sur Ulule pour soutenir ce projet. Sensations fortes garanties.

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Par Projet Ulule

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