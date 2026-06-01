Quand l'héroïne est la méchante...

J.K-Gras et Yannick Vicente proposent une nouvelle fantasy toute illustrée one-shot dans un format collector exceptionnel. Êtes-vous prêts à aimer celle que vous devriez détester ? Car, oui, ce roman n’est pas comme les autres… L’héroïne est… Disons qu’elle ne fait pas partie des gentils. Mais alors, qu’est-ce que cela pourra bien dire de vous, lectrices, lecteurs, si vous adorez à La Générale Noire ? Car il ne fait aucun doute que vous succomberez à ses charmes. Un voyage exceptionnel à dos de dragons vous attend sur Ulule…Venez y jeter un œil, si vous l'osez !
Le 01/06/2026 à 10:51 par Projet Ulule
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01/06/2026 à 10:51
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Envie de plonger dans une fantasy atypique et ensorcelante ? Rejoignez l’armée de la Générale Noire... Elle ne vous laissera pas indifférente !
Le livre comportera des finitions exceptionnelles :
* Jaspage
* Jaquette
* Gardes illustrées
* Mise en page immersive
* Goodies exceptionnels MADE IN FRANCE
* ZÉRO IA : création 100 % humaine, vibrante et émotionnelle !
Oui, il s’agit d’une édition collector d’une beauté rare…
Qui sommes-nous ?
J.K-Gras est une autrice hybride de romans fantastiques. Yannick Vicente est un illustrateur jeunesse et un influenceur parental qui cumule les 150 k abonnés sur les réseaux. Une rencontre en salon du livre. Un coup de cœur mutuels pour deux univers différents. Une passion commune pour les univers fantasy et les beaux livres. Il ne fallait pas moins que cela pour qu’une collaboration littéraire et artistique se crée en faveur d’un projet de grande envergure, à l’image de la Générale Noire.
L’aventure a commencé en 2025 avec la publication de Fae Legacy. Une romantasy déjà écoulée à plusieurs milliers d’exemplaires. J.K-Gras, adepte des one-shot, n’a pas hésité à remettre le couvert pour un tome compagnon. La Générale Noire se déroule dans le même univers que Fae Legacy, mais avec d’autres personnages. Un moyen pour celles et ceux qui ont aimé détester les elfes et les faës de revenir dans ce monde débordant de magie mais aussi de conquérir de nouveaux lecteurs.
La Générale Noire n’a pas l’intention de laisser les dragons régner sur ce monde. Après n’est-elle pas la plus puissante sorcière que ce monde n’ait jamais connu ?
Pour en savoir plus, voici le synopsis de la Générale Noire
Quand la plus ancienne et terrible sorcière de Faesay s’évade de prison après un temps infini de captivité, elle découvre avec horreur que le monde a changé. Les dragons règnent en maître. Les elfes ont perdu leur puissance et leur magie. Ses alliés et ses ennemis de jadis sont morts.
Si elle reste, les dragons la priveront de ses pouvoirs. Hors de question !
C’est alors qu’une créature hors du commun la somme de l’aider. L’esclavage fait rage sur les Terres inconnues. Elle seule serait capable de briser les dernières chaînes imposées par ses anciens rivaux.
Accompagnée de cet être hybride, à la croisée de l’orc et de l’elfe, la sorcière n’aura de cesse de lutter contre ses propres ténèbres.
Il semblerait bien que les mensonges des faës continuent de gangrener les terres des dragons…
Entre complots elfiques, déflagrations magiques et rage de liberté, le chemin de la rédemption sera pavé d’embûches.
Un personnage principal morally grey, une romance explosive et une quête magique incendiaire. Plongez dans les abysses de l’âme la plus noire du monde !
N’hésitez plus, rendez-vous sur Ulule pour soutenir ce projet. Sensations fortes garanties.
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L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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