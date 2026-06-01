La Licra saisit la justice après un appel au boycott de Joann Sfar à Marseille

L'organisation dénonce une tentative d'exclusion fondée sur les positions réelles ou supposées de l'auteur concernant le conflit au Proche-Orient. « Rien ne saurait justifier qu'un artiste soit publiquement pris pour cible, sommé de se taire en raison de son origine ou de ses opinions réelles ou supposées », écrit la Licra. Elle ajoute que « la culture ne peut pas devenir un espace d'exclusion » et que « défendre le pluralisme des idées c'est refuser que quiconque dicte qui a le droit de parler ».

L'association indique également avoir saisi le procureur de la République de Marseille d'un signalement visant le collectif Culture en lutte 13 pour « provocation à la discrimination et à la haine antisémite ».

Cette prise de position intervient après la diffusion, lundi dernier, d'un appel au boycott de Joann Sfar par le collectif marseillais. Sur ses réseaux sociaux, Culture en lutte 13 demandait au festival « de retirer Joann Sfar de sa programmation, ou d'inviter, en débat, en préambule, ou en conclusion de cette rencontre, un groupe antiraciste, anticoloniale et pro-palestinien », afin de « contre-balancer le discours de Joann Sfar ».

Le collectif estimait que l'auteur devait être confronté à « de véritables contradicteurs », affirmant que celui-ci « adore prôner la discussion et le débat ».

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Interrogé par ActuaLitté vendredi dernier, Joann Sfar avait réagi à cet appel au boycott. « Je pense qu'ils se trompent d'ennemi et qu'ils n'ont évidemment pas lu mes livres », nous indiquait-il alors.

L'auteur confirmait par ailleurs sa présence à Marseille malgré la controverse : « Ce soir je suis à Marseille pour un (putain) de concert de musique manouche qui n'a absolument rien à voir avec le Proche-Orient. »

La Licra souligne enfin qu'elle « met en garde depuis des années quant aux conséquences discriminatoires des appels aux boycotts » et affirme avoir toujours dénoncé « les amalgames dangereux générés par cette idéologie à l'égard des personnes ».

Contacté par ActuaLitté, le collectif Culture en lutte 13 n'a pas encore répondu à notre demande, au moment de la publication.

Crédit photo : Joann Sfar en conférence-dédicace à la médiathèque Jean Falala de Reims, en 2022 (G.Garitan, CC BY SA 4.0)

Par Clotilde Martin

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