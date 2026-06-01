Annulation de crédits : la Culture perd encore 38 millions €

Confronté aux coûts de la guerre au Moyen-Orient, entre les États-Unis et l'Iran, le gouvernement français avait annoncé de nouvelles restrictions budgétaires, afin de se conformer à l’objectif d’un déficit public équivalent à 5 % du produit intérieur brut. 3,2 milliards € de crédits seraient ainsi gelés, tandis que les annulations s'élèveraient à un total de 847 millions €.
Le 01/06/2026 à 12:31 par Antoine Oury
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01/06/2026 à 12:31
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Contrairement à ce que semble penser Donald Trump et quelques autres dirigeants, une guerre n'est jamais anodine. Outre son bilan humain et matériel, elle pèse sur les pays engagés ainsi que sur l'économie mondiale. Tandis que la situation s'enlise, le conflit au Moyen-Orient génère une facture conséquente, que le gouvernement de Sébastien Lecornu entend compenser avec une nouvelle couche d'austérité.
Le Premier ministre avait ainsi prévenu, il y a quelques semaines, dans une lettre aux ministres datée du 21 avril. Il y déroulait les répercussions de la guerre sur la situation économique de la France : une croissance moindre, une augmentation des taux d’intérêt, une remontée de l'inflation et, enfin, un investissement supplémentaire dans les forces et instruments militaires.
« Le coût total de cette crise pourrait donc représenter au moins 6 milliards d’euros », estimait ainsi Sébastien Lecornu dans son courrier, relevait Le Monde, ce qui servait en quelque sorte d'avertissement aux ministres. L'objectif affiché était alors, en effet, d'économiser cette somme, à hauteur de 2 milliards € sur la sécurité sociale [via le gel du barème des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires, NdR] et de 4 milliards € sur les dépenses de l'État.
Après cette première annonce de Sébastien Lecornu, les précisions se faisaient attendre, si bien que la commission des finances du Sénat avait fini par fixer un ultimatum quant à l'obtention des détails de ces arbitrages budgétaires. Dans les faits, le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre pour intervenir sans passer par une loi de finances rectificative, rappelle Public Sénat, ce qui « lui permet d’annuler jusqu’à 1,5 % des crédits ouverts en loi de finances, soit une douzaine de milliards d’euros ».
Au total, la manœuvre prévue par le gouvernement viserait l'annulation de 847 millions € de crédits, tandis que le ministère de l’Action et des Comptes publics prévoit de geler 3,2 milliards d’euros de crédits de l’État, pour les rendre à nouveau disponibles, éventuellement, plus tard.
Le site de la chaîne politique et parlementaire dévoile les deux projets de décrets du gouvernement pour rendre effectives ces mesures d'économie. Le premier annule 407 millions € en autorisations d'engagement (AE) et 464 millions € en crédits de paiement (CP), afin de compenser l'ouverture, à des montants équivalents, d'AE et de CP dans le budget du ministère de l'Écologie, du développement et des mobilités durables — l'idée étant de financer l'aide aux « gros rouleurs » et le chèque-énergie.
Le gouvernement assure que ces annulations portent « pour l’essentiel » sur la réserve de précaution de chaque ministère. Cette réserve représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion, pour constituer « une enveloppe de crédits plus facilement mobilisables pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion ».
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Cette réserve se réduit toutefois à vue d'œil, puisque le gouvernement y pioche à des fins d'ajustement budgétaire. En fin d'année 2025, la loi de finances de fin de gestion comprenait ainsi des annulations à hauteur de 123 millions € d'autorisations d'engagement, et 48 millions € de crédits de paiement pour le ministère de la Culture.
Dans cette équation, le ministère de la Culture perdrait 19,2 millions en autorisations d'engagement et 19,9 millions € en crédits de paiement. Les programmes « Création » et « Patrimoines » sont particulièrement touchés, avec des reculs de 7 millions € en moyenne en AE et en CP. Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » essuie, pour sa part, une annulation à hauteur de 5 millions €, en AE et en CP. Le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » perdrait environ 800.000 €, en AE et en CP également.
Du côté de la mission « Médias, livre et industries culturelles », l'austérité est aussi à l'affiche, avec 1,8 million € en moins en autorisations d'engagement et une diminution de 1,7 million pour les crédits de paiement du programme « Livre et industries culturelles ».
Le second décret annule pour sa part 440 millions € en autorisations d'engagement et 490 millions € en crédits de paiement, soit, respectivement, 18,8 millions € en AE et 18,1 millions € en CP pour le ministère de la Culture. Cette fois, le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est le plus concerné (environ 7 millions € de moins en AE et CP), devant « Patrimoines » et « Création ».
Le programme « Livre et industries culturelles » en prend à nouveau pour son grade avec 1,1 million € de crédits en moins en AE et 1,3 million € en CP.
À LIRE - Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre
Au total, les annulations s'élèvent donc à 38 millions € (38.086.790 €) en autorisations d'engagement et 38 millions € en crédits de paiement (38.086.791 €). Pour le programme « Livre et industries culturelles », la facture de la guerre au Moyen-Orient s'élève à 3 millions € en AE et en CP (3.057.845 €).
Photographie : Affiche présentée lors d'une action des artistes auteurs contre la réforme RAAP, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.
27/05/2026, 17:27
Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.
27/05/2026, 15:12
Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !
27/05/2026, 12:43
Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.
27/05/2026, 12:10
Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.
27/05/2026, 11:59
L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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