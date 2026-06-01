Annulation de crédits : la Culture perd encore 38 millions €

Contrairement à ce que semble penser Donald Trump et quelques autres dirigeants, une guerre n'est jamais anodine. Outre son bilan humain et matériel, elle pèse sur les pays engagés ainsi que sur l'économie mondiale. Tandis que la situation s'enlise, le conflit au Moyen-Orient génère une facture conséquente, que le gouvernement de Sébastien Lecornu entend compenser avec une nouvelle couche d'austérité.

Le Premier ministre avait ainsi prévenu, il y a quelques semaines, dans une lettre aux ministres datée du 21 avril. Il y déroulait les répercussions de la guerre sur la situation économique de la France : une croissance moindre, une augmentation des taux d’intérêt, une remontée de l'inflation et, enfin, un investissement supplémentaire dans les forces et instruments militaires.

« Le coût total de cette crise pourrait donc représenter au moins 6 milliards d’euros », estimait ainsi Sébastien Lecornu dans son courrier, relevait Le Monde, ce qui servait en quelque sorte d'avertissement aux ministres. L'objectif affiché était alors, en effet, d'économiser cette somme, à hauteur de 2 milliards € sur la sécurité sociale [via le gel du barème des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires, NdR] et de 4 milliards € sur les dépenses de l'État.

Une réserve de précaution limitée

Après cette première annonce de Sébastien Lecornu, les précisions se faisaient attendre, si bien que la commission des finances du Sénat avait fini par fixer un ultimatum quant à l'obtention des détails de ces arbitrages budgétaires. Dans les faits, le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre pour intervenir sans passer par une loi de finances rectificative, rappelle Public Sénat, ce qui « lui permet d’annuler jusqu’à 1,5 % des crédits ouverts en loi de finances, soit une douzaine de milliards d’euros ».

Au total, la manœuvre prévue par le gouvernement viserait l'annulation de 847 millions € de crédits, tandis que le ministère de l’Action et des Comptes publics prévoit de geler 3,2 milliards d’euros de crédits de l’État, pour les rendre à nouveau disponibles, éventuellement, plus tard.

Le site de la chaîne politique et parlementaire dévoile les deux projets de décrets du gouvernement pour rendre effectives ces mesures d'économie. Le premier annule 407 millions € en autorisations d'engagement (AE) et 464 millions € en crédits de paiement (CP), afin de compenser l'ouverture, à des montants équivalents, d'AE et de CP dans le budget du ministère de l'Écologie, du développement et des mobilités durables — l'idée étant de financer l'aide aux « gros rouleurs » et le chèque-énergie.

Le gouvernement assure que ces annulations portent « pour l’essentiel » sur la réserve de précaution de chaque ministère. Cette réserve représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion, pour constituer « une enveloppe de crédits plus facilement mobilisables pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion ».

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Cette réserve se réduit toutefois à vue d'œil, puisque le gouvernement y pioche à des fins d'ajustement budgétaire. En fin d'année 2025, la loi de finances de fin de gestion comprenait ainsi des annulations à hauteur de 123 millions € d'autorisations d'engagement, et 48 millions € de crédits de paiement pour le ministère de la Culture.

Des dizaines de millions en moins

Dans cette équation, le ministère de la Culture perdrait 19,2 millions en autorisations d'engagement et 19,9 millions € en crédits de paiement. Les programmes « Création » et « Patrimoines » sont particulièrement touchés, avec des reculs de 7 millions € en moyenne en AE et en CP. Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » essuie, pour sa part, une annulation à hauteur de 5 millions €, en AE et en CP. Le programme « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » perdrait environ 800.000 €, en AE et en CP également.

Du côté de la mission « Médias, livre et industries culturelles », l'austérité est aussi à l'affiche, avec 1,8 million € en moins en autorisations d'engagement et une diminution de 1,7 million pour les crédits de paiement du programme « Livre et industries culturelles ».

Le second décret annule pour sa part 440 millions € en autorisations d'engagement et 490 millions € en crédits de paiement, soit, respectivement, 18,8 millions € en AE et 18,1 millions € en CP pour le ministère de la Culture. Cette fois, le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est le plus concerné (environ 7 millions € de moins en AE et CP), devant « Patrimoines » et « Création ».

Le programme « Livre et industries culturelles » en prend à nouveau pour son grade avec 1,1 million € de crédits en moins en AE et 1,3 million € en CP.

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Au total, les annulations s'élèvent donc à 38 millions € (38.086.790 €) en autorisations d'engagement et 38 millions € en crédits de paiement (38.086.791 €). Pour le programme « Livre et industries culturelles », la facture de la guerre au Moyen-Orient s'élève à 3 millions € en AE et en CP (3.057.845 €).

Photographie : Affiche présentée lors d'une action des artistes auteurs contre la réforme RAAP, en 2016 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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