En Allemagne, les librairies indépendantes freinent leurs attentes

Les librairies indépendantes allemandes abordent 2026 avec un moral encore solide, mais des attentes prudentes. Une enquête Buchwert relayée par Börsenblatt auprès de 59 librairies membres montre un contraste net : les répondants jugent majoritairement leur situation supportable, tout en plaçant la retenue des consommateurs au premier rang des difficultés.

Un moral meilleur que les perspectives

Buchwert interroge chaque année ses membres sur les résultats de l’exercice précédent et sur les attentes pour l’année en cours. Pour l’édition publiée fin mai, 59 librairies ont répondu, sur environ 200 membres. La taille de l’échantillon invite à lire les chiffres comme un baromètre de réseau, non comme un état statistique de tout le commerce allemand du livre.

Le climat interne reste pourtant loin de l’alerte générale. Parmi les répondants, 37 % qualifient leur humeur de bonne et 45 % de plutôt bonne. La liquidité suit une tonalité comparable : 30 % la jugent bonne et 50 % plutôt bonne, avec seulement de faibles difficultés anticipées dans cette dernière catégorie. Ces données signalent des structures encore tenues, malgré un environnement économique défavorable.

Le bilan 2025 apparaît plus mitigé. Seules 23 % des librairies interrogées déclarent un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2024, tandis que 33 % indiquent un niveau stable. Pour le résultat d’exploitation, 22 % annoncent une progression et 38 % une stabilité. La majorité ne décrit donc pas une expansion franche, mais une résistance.

Le consommateur, variable la plus sensible

La projection 2026 confirme cette prudence. À peine 10 % des librairies interrogées anticipent une hausse de chiffre d’affaires par rapport à 2025 ; 41 % tablent sur des recettes équivalentes. Dans un commerce de détail exposé aux coûts fixes, aux loyers, aux salaires et aux dépenses d’énergie, la stabilité constitue déjà un objectif, mais elle réduit les marges d’investissement.

Michael Rosch résume le frein principal en une phrase : « La retenue dans les achats représente le plus grand défi, et elle pèse lourd. » La formule vise le comportement des clients, pas l’offre des librairies. Elle rappelle que le livre reste sensible à l’arbitrage des ménages lorsque le pouvoir d’achat se contracte ou que l’incertitude économique retarde les dépenses non contraintes.

Pour les éditeurs, ce signal pèse sur la mise en place, la promotion et le rythme des parutions. Une librairie prudente limite les quantités, choisit plus finement ses titres et réserve davantage d’espace aux ventes confirmées. La retenue du public se transforme alors en retenue commerciale, avec des effets sur la découverte, les nouveautés exigeantes et les catalogues de rotation plus lente.

Résistance locale, croissance limitée

Le baromètre ne décrit pas un effondrement de la librairie indépendante allemande. Il montre plutôt un secteur encore confiant dans sa capacité à tenir, mais moins certain de progresser. Cette nuance compte : la santé psychologique des équipes et la solidité de trésorerie ne coïncident pas toujours avec une trajectoire de croissance.

Les résultats interrogent aussi le rôle des services mutualisés. Buchwert utilise cette enquête pour ajuster son offre à destination des librairies indépendantes. Le besoin ressort clairement : pilotage financier, suivi des marges, soutien opérationnel et outils de comparaison gagnent en importance lorsque les clients achètent moins ou diffèrent leurs achats.

Le noeud gordien tient dans cet écart entre humeur et anticipation. Une large majorité des répondants ne se dit pas en crise, mais seuls 10 % misent sur une progression du chiffre d’affaires en 2026. La librairie indépendante allemande conserve donc un socle de confiance, mais son horizon immédiat reste borné par la consommation atone.

Crédits photo : Pauline Loroy / Unsplash

Par Nicolas Gary

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