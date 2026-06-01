Les Poisons : après Légitime violence, Marc Dugain reprend la caméra

À la production de ce nouveau film de Marc Dugain, High Sea Production, société cocréée par l'écrivain, aux côtés des producteurs Patrick André et Charles Gillibert. Scope Pictures et Kidam participent également au projet, dont la sortie est annoncée pour 2027.

Situé sous le règne de Louis XIV, le film plonge dans les cercles les plus troubles de l’aristocratie parisienne, où passions, intrigues politiques et crimes raffinés se mêlent intimement. La marquise de Brinvilliers y découvre auprès de la mystérieuse vicomtesse de Warnens une passion interdite ainsi qu’un savoir aussi fascinant que redoutable : l’art du poison. Tandis que Colbert et l’ambitieux Penautier alimentent les tensions du royaume, les deux femmes font de la mort un instrument de pouvoir et d’émancipation. – Le synopsis du film Les Poisons

À l'écran, le récit historique s'incarnera dans une distribution menée par Louise Bourgoin, Ludivine Sagnier et Thibault de Montalembert. Le tournage du film doit commencer sous peu, en Belgique, dans les environs d'Écaussinnes et de Rixensart, en Wallonie.

Comme réalisateur, Marc Dugain a signé son premier film en 2010, avec Une exécution ordinaire, adapté de son roman paru en 2007 aux éditions Gallimard. Après les téléfilms La Bonté des femmes (2011) et La Malédiction d'Edgar (2013), il a réalisé en 2017 L'Échange des princesses, adaptation du roman homonyme de Chantal Thomas, puis Eugénie Grandet (2021), d'après l'œuvre d'Honoré de Balzac.

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Son dernier livre en date, Légitime violence, paru chez Albin Michel en octobre 2025, s'intéresse également à l'affaire des poisons. Selon Edistat, il s'est écoulé à un peu plus de 18.000 exemplaires à ce jour.

Photographie : High Sea Productions

Par Antoine Oury

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