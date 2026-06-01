La Bataille de Gaulle : de la biographie de Julian Jackson au grand écran

En deux films, L'Âge de fer (le 3 juin 2026) et J'écris ton nom (le 3 juillet 2026), Antonin Baudry entend retracer le parcours et le rôle de Charles de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. Le premier volet couvre ainsi la période 1940-42, et le second, 1943 et l'année suivante.

Cette superproduction historique a mis les moyens, y compris du côté de son casting, qui réunit Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur, Benoît Magimel, Loïc Corbery ou encore Anamaria Vartolomei.

La trame de l'ensemble se base sur la biographie de Charles de Gaulle signée par Julian Jackson, parue en France sous le titre De Gaulle. Une certaine idée de la France au Seuil, dans une traduction de Marie-Anne de Béru. Le réalisateur y a découvert un autre point de vue sur l'homme, « peut-être parce que l’auteur était anglais et que son livre échappait au côté “monument national français”. De plus, il recelait de nombreux témoignages de première main, rédigés à l’époque, en direct, et non reconstitués après coup », explique-t-il. Il a cosigné le scénario du diptyque avec Bérénice Vila.

Par Antoine Oury

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